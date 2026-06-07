Újabb horrorisztikus dolog derült ki a dohányzásról

A legújabb tudományos eredmények szerint a dohányzás abbahagyása akár 16%-kal is csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét. Ez a felfedezés különösen fontos lehet azok számára, akik már régóta küzdenek a cigarettafüggőséggel, hiszen soha nem késő változtatni. Következésképpen minden egyes füstmentes nap közelebb visz minket egy egészségesebb, tisztább elméhez.

Cigaretta elhagyása jelentősen csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát

Fotó: SAEED JARAS / Middle East Images

A cigaretta és a kognitív hanyatlás

A Neurology folyóirat hasábjain megjelent tanulmány átfogó vizsgálatot végzett a dohányzás és a kognitív hanyatlás kapcsolatáról. A kutatók több ezer résztvevő adatait elemezték, és egyértelmű összefüggést találtak a leszokás és az agyi egészség javulása között. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az eredmények azt is mutatják: minél korábban dönt valaki a leszokás mellett, annál jelentősebb védelmet építhet ki az agya számára.

A tudósok rámutattak arra is, hogy a dohányzás többféle módon károsítja az agyat. Egyrészt a nikotinbevitel befolyásolja az agyi vérkeringést, másrészt a cigarettában található mérgező anyagok közvetlen sejtkárosodást okozhatnak. Ennélfogva a leszokás nemcsak a további károsodást állítja meg, hanem lehetőséget ad a szervezetnek a regenerálódásra is. A Neurology folyóirat szakértői hangsúlyozzák, hogy ezek az eredmények paradigmaváltást jelenthetnek a demencia megelőzésében.

Sosem késő leszokni

Sokan úgy gondolják, hogy ha már évtizedek óta dohányoznak, nincs értelme abbahagyni. Ez a kutatás azonban bebizonyítja, hogy ez téves gondolkodás. A demencia elleni védelem szempontjából minden egyes füstmentes év számít. Ugyanakkor a leszokás pszichológiai előnyei sem elhanyagolhatók: javul az önbizalom, csökken a szorongás, és az ember visszanyeri az irányítást az élete felett.

A szakértők több praktikus tanácsot is megfogalmaznak azok számára, akik szeretnének végleg búcsút mondani a cigarettának. Először is érdemes felkészülni a nehezebb pillanatokra, és alternatív stresszoldó technikákat elsajátítani. Továbbá a támogató környezet kialakítása kulcsfontosságú: család, barátok és akár szakemberek segítségét is érdemes igénybe venni. A dohányzás elhagyása egy folyamat, amely türelmet és kitartást igényel, de a jutalom felbecsülhetetlen: egy élesebb, egészségesebb elme.