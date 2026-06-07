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dohányzás

Újabb horrorisztikus dolog derült ki a dohányzásról

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A dohányzás káros hatásairól már évtizedek óta hallunk, azonban egy friss kutatás most új megvilágításba helyezi ezt a problémát. A tudósok bebizonyították, hogy a cigaretta letétele nemcsak a tüdőnket és szívünket védi, hanem az agyunkat is. A demencia kockázata jelentősen csökkenthető, amennyiben valaki időben leszokik erről a káros szokásról.
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dohányzásdemenciakognitív hanyatlás

A legújabb tudományos eredmények szerint a dohányzás abbahagyása akár 16%-kal is csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét. Ez a felfedezés különösen fontos lehet azok számára, akik már régóta küzdenek a cigarettafüggőséggel, hiszen soha nem késő változtatni. Következésképpen minden egyes füstmentes nap közelebb visz minket egy egészségesebb, tisztább elméhez. 

cigaretta A Palestinian man smokes a cigarette made from dried molokhia leaves at the tobacco market on Omar Al-Mukhtar Street in Gaza City, on April 13, 2026, amid severe shortages in the Gaza Strip. Traders and residents say the leaves are processed and mixed with liquid nicotine as smokers turn to improvised alternatives under continuing restrictions. (Photo by Saeed Jaras / Middle East Images via AFP)
Cigaretta elhagyása jelentősen csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát
Fotó: SAEED JARAS / Middle East Images

A cigaretta és a kognitív hanyatlás

A Neurology folyóirat hasábjain megjelent tanulmány átfogó vizsgálatot végzett a dohányzás és a kognitív hanyatlás kapcsolatáról. A kutatók több ezer résztvevő adatait elemezték, és egyértelmű összefüggést találtak a leszokás és az agyi egészség javulása között. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az eredmények azt is mutatják: minél korábban dönt valaki a leszokás mellett, annál jelentősebb védelmet építhet ki az agya számára. 

A tudósok rámutattak arra is, hogy a dohányzás többféle módon károsítja az agyat. Egyrészt a nikotinbevitel befolyásolja az agyi vérkeringést, másrészt a cigarettában található mérgező anyagok közvetlen sejtkárosodást okozhatnak. Ennélfogva a leszokás nemcsak a további károsodást állítja meg, hanem lehetőséget ad a szervezetnek a regenerálódásra is. A Neurology folyóirat szakértői hangsúlyozzák, hogy ezek az eredmények paradigmaváltást jelenthetnek a demencia megelőzésében.

Sosem késő leszokni

Sokan úgy gondolják, hogy ha már évtizedek óta dohányoznak, nincs értelme abbahagyni. Ez a kutatás azonban bebizonyítja, hogy ez téves gondolkodás. A demencia elleni védelem szempontjából minden egyes füstmentes év számít. Ugyanakkor a leszokás pszichológiai előnyei sem elhanyagolhatók: javul az önbizalom, csökken a szorongás, és az ember visszanyeri az irányítást az élete felett. 

A szakértők több praktikus tanácsot is megfogalmaznak azok számára, akik szeretnének végleg búcsút mondani a cigarettának. Először is érdemes felkészülni a nehezebb pillanatokra, és alternatív stresszoldó technikákat elsajátítani. Továbbá a támogató környezet kialakítása kulcsfontosságú: család, barátok és akár szakemberek segítségét is érdemes igénybe venni. A dohányzás elhagyása egy folyamat, amely türelmet és kitartást igényel, de a jutalom felbecsülhetetlen: egy élesebb, egészségesebb elme.

 

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