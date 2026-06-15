Meddig fogsz élni? Ez a rejtélyes szervünk elárulja!

A mellkasban található csecsemőmirigy feladata a T-sejtek érésének segítése. Ezek az immunsejtek fontos szerepet töltenek be a fertőzések és betegségek elleni védekezésben. A szerv a pubertás után fokozatosan zsugorodik, ezért a kutatók hosszú időn át úgy vélték, hogy felnőttkorban már kisebb jelentősége van.
Döntő a csecsemőmirigy állapota: több tízezer ember adatait vizsgálták
A Mass General Brigham kutatói mesterséges intelligenciát alkalmaztak több mint 25 ezer, tüdőrákszűrésben részt vevő felnőtt CT-felvételeinek elemzésére. Emellett a Framingham Heart Study több mint 2500 résztvevőjének adatait is bevonták a kutatásba.
A CT-vizsgálatok alapján a szakemberek megmérték a csecsemőmirigy méretét, szerkezetét és összetételét. Ezekből az adatokból egy úgynevezett csecsemőmirigy-egészségi pontszámot állítottak össze.
Az eredmények szerint a jobb csecsemőmirigy-egészséggel rendelkező embereknél kedvezőbb egészségi mutatók jelentkeztek. A rosszabb állapotú csecsemőmiriggyel rendelkezőkhöz képest náluk mintegy 50 százalékkal alacsonyabb volt az összes halálozás kockázata, 63 százalékkal kisebb a szív- és érrendszeri eredetű halálozás veszélye, valamint 36 százalékkal ritkábban alakult ki tüdőrák.
A kutatók szerint ezek az összefüggések az életkor és más egészségügyi tényezők figyelembevétele után is fennmaradtak.
Az immunrendszer működésével állhat kapcsolatban
A kutatócsoport úgy véli, hogy a csecsemőmirigy állapotának romlása csökkentheti a T-sejtek sokféleségét.
Ez megnehezítheti az immunrendszer számára az új fenyegetések, például a daganatok vagy más betegségek felismerését.
Az elemzés több olyan tényezőt is azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a gyengébb csecsemőmirigy-egészséggel. Ezek közé tartozik a krónikus gyulladás, a dohányzás és a nagyobb testsúly.
A rákkezelések eredményességére is hatással lehet
A kutatók egy külön vizsgálatban több mint 1200, immunterápiával kezelt daganatos beteg adatait elemezték. Az eredmények szerint az egészségesebb csecsemőmiriggyel rendelkező betegek általában jobban reagáltak a kezelésre.
Ebben a csoportban 37 százalékkal alacsonyabb volt a daganat előrehaladásának kockázata, és 44 százalékkal kisebb a halálozás veszélye. Az összefüggés akkor is megmaradt, amikor a kutatók figyelembe vették a betegek, a daganatok és az alkalmazott kezelések közötti különbségeket.
A szerzők szerint ez arra utal, hogy
a csecsemőmirigy szerepet játszhat abban, mennyire hatékonyak a modern daganatellenes immunterápiák.
További vizsgálatok szükségesek
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények megerősítéséhez további tanulmányokra van szükség. A csecsemőmirigy állapotának mérésére alkalmazott képalkotó módszer egyelőre nem alkalmas rutinszerű klinikai használatra.
A szakemberek azt sem vizsgálták, hogy az életmódbeli tényezők megváltoztatása közvetlenül javíthatja-e a csecsemőmirigy működését. Jelenleg további kutatások zajlanak annak feltárására, hogy milyen egyéb tényezők befolyásolják a szerv állapotát, és miként hat ez a betegségek kockázatára, illetve a kezelések eredményességére.
- A teljes kutatás a Nature tudományos folyóiratban olvasható.