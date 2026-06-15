Meddig fogsz élni? Ez a rejtélyes szervünk elárulja!

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Egy új kutatás szerint egy kevéssé vizsgált immunrendszeri szerv állapota összefüggésben állhat a várható élettartammal, valamint egyes súlyos betegségek kialakulásának kockázatával. A csecsemőmirigy egészségét vizsgáló elemzés arra utal, hogy a szerv felnőttkorban is fontos szerepet játszhat az immunrendszer működésében.
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szervimmunrendszerdaganatrákkezelés

A mellkasban található csecsemőmirigy feladata a T-sejtek érésének segítése. Ezek az immunsejtek fontos szerepet töltenek be a fertőzések és betegségek elleni védekezésben. A szerv a pubertás után fokozatosan zsugorodik, ezért a kutatók hosszú időn át úgy vélték, hogy felnőttkorban már kisebb jelentősége van.

A csecsemőmirigy alapvetően befolyásolja az immunrendszer állapotát
A csecsemőmirigy alapvetően befolyásolja az immunrendszer állapotát
Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Döntő a csecsemőmirigy állapota: több tízezer ember adatait vizsgálták

A Mass General Brigham kutatói mesterséges intelligenciát alkalmaztak több mint 25 ezer, tüdőrákszűrésben részt vevő felnőtt CT-felvételeinek elemzésére. Emellett a Framingham Heart Study több mint 2500 résztvevőjének adatait is bevonták a kutatásba.

A CT-vizsgálatok alapján a szakemberek megmérték a csecsemőmirigy méretét, szerkezetét és összetételét. Ezekből az adatokból egy úgynevezett csecsemőmirigy-egészségi pontszámot állítottak össze.

Az eredmények szerint a jobb csecsemőmirigy-egészséggel rendelkező embereknél kedvezőbb egészségi mutatók jelentkeztek. A rosszabb állapotú csecsemőmiriggyel rendelkezőkhöz képest náluk mintegy 50 százalékkal alacsonyabb volt az összes halálozás kockázata, 63 százalékkal kisebb a szív- és érrendszeri eredetű halálozás veszélye, valamint 36 százalékkal ritkábban alakult ki tüdőrák.

A kutatók szerint ezek az összefüggések az életkor és más egészségügyi tényezők figyelembevétele után is fennmaradtak.

Az immunrendszer működésével állhat kapcsolatban

A kutatócsoport úgy véli, hogy a csecsemőmirigy állapotának romlása csökkentheti a T-sejtek sokféleségét. 

Ez megnehezítheti az immunrendszer számára az új fenyegetések, például a daganatok vagy más betegségek felismerését.

Az elemzés több olyan tényezőt is azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a gyengébb csecsemőmirigy-egészséggel. Ezek közé tartozik a krónikus gyulladás, a dohányzás és a nagyobb testsúly.

A rákkezelések eredményességére is hatással lehet

A kutatók egy külön vizsgálatban több mint 1200, immunterápiával kezelt daganatos beteg adatait elemezték. Az eredmények szerint az egészségesebb csecsemőmiriggyel rendelkező betegek általában jobban reagáltak a kezelésre.

Ebben a csoportban 37 százalékkal alacsonyabb volt a daganat előrehaladásának kockázata, és 44 százalékkal kisebb a halálozás veszélye. Az összefüggés akkor is megmaradt, amikor a kutatók figyelembe vették a betegek, a daganatok és az alkalmazott kezelések közötti különbségeket.

A szerzők szerint ez arra utal, hogy 

a csecsemőmirigy szerepet játszhat abban, mennyire hatékonyak a modern daganatellenes immunterápiák.

További vizsgálatok szükségesek

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények megerősítéséhez további tanulmányokra van szükség. A csecsemőmirigy állapotának mérésére alkalmazott képalkotó módszer egyelőre nem alkalmas rutinszerű klinikai használatra.

A szakemberek azt sem vizsgálták, hogy az életmódbeli tényezők megváltoztatása közvetlenül javíthatja-e a csecsemőmirigy működését. Jelenleg további kutatások zajlanak annak feltárására, hogy milyen egyéb tényezők befolyásolják a szerv állapotát, és miként hat ez a betegségek kockázatára, illetve a kezelések eredményességére.

 

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