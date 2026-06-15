Döbbenetes elmélet: új univerzumokat hozhatnak létre a haldokló csillagok

A nagy tömegű csillagok energiájukat magfúzió révén termelik. Ez a folyamat biztosítja azt a kifelé ható nyomást, amely ellensúlyozza a gravitációt. Amikor azonban a csillag kifogy az üzemanyagból, ez az egyensúly felborul, és az égitest saját tömege hatására összeroskad. A jelenlegi elméletek szerint az összeomlás végül egy rendkívül sűrű szingularitás kialakulásához vezethet, amelyet eseményhorizont vesz körül. Ezt az objektumot nevezzük fekete lyuknak.

A nagy tömegű csillagok összeomlása nem minden esetben vezet fekete lyuk kialakulásához. Egy elmélet szerint új univerzumok is létrejöhetnek belőle

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A fekete lyukak alternatívái: gravacsillagok

Bár a fekete lyukak létezését a fizikusok többsége elfogadja, több alapvető kérdés továbbra is nyitott. Nem ismert például, hogyan viselkedik az anyag extrém sűrűségek mellett, illetve mi történik pontosan a szingularitás környezetében.

E problémák miatt egyes kutatók olyan alternatív modelleket vizsgálnak, amelyek nem igényelnek szingularitást vagy eseményhorizontot.

Ezek közé tartozik a gravacsillag elmélete is.

A gravacsillagok tömegük és sűrűségük alapján nagyon hasonlíthatnának a fekete lyukakra, ezért megfigyelésük különösen nehéz lenne. A modell szerint azonban belsejük nem szingularitást, hanem sötét energiát tartalmazna. Ez az energia kifelé ható nyomást fejtene ki, amely ellensúlyozná a gravitációt, és megakadályozná a teljes összeomlást.

Miniatűr univerzum a csillag belsejében

Daniel Jampolski és Luciano Rezzolla elméleti fizikusok olyan modellt dolgoztak ki, amely leírja, hogyan alakulhat ki gravacsillag egy összeomló csillagból.

Elképzelésük szerint az összeomlás során egy apró, új univerzum születhet az összepréselődő anyag belsejében. Ez a folyamat bizonyos szempontból hasonlíthat arra, ahogyan a mi univerzumunk is létrejött az Ősrobbanás során.

A kutatók szerint az új univerzum tágulását szintén a sötét energia hajtaná. A tágulásból származó kifelé irányuló nyomás fokozatosan ellensúlyozná a gravitáció befelé ható erejét. Ha a két hatás egyensúlyba kerül, az összeomlás megállhat, és létrejöhet egy stabil gravacsillag.

A szerzők úgy vélik, modelljük magyarázatot adhat arra, miként alakulhatnak ki ilyen objektumok a normál csillaganyag gravitációs összeomlásából.