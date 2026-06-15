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Sokkoló, mi derült ki a cukorról – ezt jó, ha tudja

cukor

Sokkoló, mi derült ki a cukorról – ezt jó, ha tudja

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A modern táplálkozási trendek korában a cukor szinte első számú közellenséggé vált. Emberek milliói iktatják ki teljesen az étrendjükből a szénhidrátokat és a szacharózt a fogyás vagy a krónikus betegségek megelőzése érdekében. Egy friss kutatás azonban arra figyelmeztet, hogy az emberi test – és különösen a bennünk élő bélflóra – működése sokkal árnyaltabb annál, minthogy egyetlen összetevő, például a cukor démonizálásával mindent megoldhatnánk.
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A Kuvaiti Dasman Diabétesz Intézet munkatársai által végzett új egérkísérlet egészen megdöbbentő, a korábbi dogmáknak ellentmondó eredményeket hozott. A kutatók tanulmányukat az Endokrinológiai Társaság éves találkozóján, az ENDO 2026 kongresszuson mutatták be. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a finomított répacukor (szacharóz) teljes megvonása egy alacsony zsírtartalmú étrendből váratlanul negatív hatással lehet az anyagcserére és a bélrendszer egészségére. 

cukor Illustration of a stack of sugar cubes sprinkled with powdered sugar on a table in Paris, France on May 19, 2026. Illustration d une pile de carre de sucre saupoudre avec du sucre en poudre sur une table a Paris en France le 19 mai 2026. (Photo by Quentin de Groeve / Hans Lucas via AFP)
A teljes cukormegvonás jelentősen felboríthatja a bélflóra egyensúlyát
Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

A cukorkísérlet felépítése

A vizsgálat során a szakemberek egészséges, azonos súlyú egereket osztottak két csoportra. Kontrollcsoportként a rágcsálók egy része hagyományos, alacsony zsírtartalmú, de cukrot tartalmazó táplálékot kapott. A másik csoport ezzel szemben egy teljesen cukormentes, szintén alacsony zsírtartalmú diétán élt 16 héten keresztül.

Hogy a kalóriabevitelből adódó különbségeket kizárják, mindkét csoport hajszálpontosan ugyanakkora energiaértékű eledelt fogyasztott. A 16 hetes periódus alatt a kutatók folyamatosan monitorozták a rágcsálók anyagcsere-mutatóit, a gyulladásos markereket és a mikrobiom, vagyis a bélben élő jótékony és kártékony baktériumok összetételét.

Meglepő anyagcsere-változások és inzulinrezisztencia

Bár a kísérlet végén a két csoport tagjai között sem testsúlyban, sem a máj tömegében nem mutatkozott eltérés, a cukormentes étrenden tartott egerek belső anyagcseréje drasztikusan leromlott.

  • A cukormentes csoportnál egyértelműen megjelent az inzulinrezisztencia és a csökkent glükóztolerancia – mindkét állapot a 2-es típusú diabétesz közvetlen előszobája.
  • Emellett felborult az étvágyat és a metabolizmust szabályozó hormonok egyensúlya, és jelentősen visszaesett az éhomi inzulinszintjük is. 

Veszélyben a bélmikrobiom

A legjelentősebb és egyben leginkább aggasztó eltolódást a bélmikrobiom vizsgálata mutatta ki. A cukormentes diétát követő állatok bélflórájában radikálisan lecsökkent az olyan kritikus fontosságú, gyulladáscsökkentő és immunvédő baktériumok száma, mint amilyen a Lactobacillus murinus. 

Ezzel párhuzamosan viszont elszaporodtak a gyulladásos folyamatokkal összefüggésbe hozható baktériumtörzsek. Ez a mikrobiális egyensúlyvesztés (diszbiózis) jól látható fizikai tünetekkel is járt: az egereknél kimutatható gyulladás alakult ki a vastagbélben, valamint a májban is, utóbbi esetében a zsírmáj korai jeleivel társulva.

Mit jelent ez ránk, emberekre nézve?

Bár az ENDO 2026 konferencián bemutatott eredmények egyelőre rágcsálókon alapulnak, és a humán klinikai tesztek még váratnak magukra, a független szakértők szerint a tanulmány komoly tanulsággal szolgál. Rámutat arra, hogy a táplálkozástudomány sokkal összetettebb annál, minthogy mechanikusan kivonjunk egyetlen összetevőt a képletből.

A szakértők hangsúlyozzák: az eredmények nem azt jelentik, hogy a hozzáadott cukor egészséges, vagy hogy nyakló nélkül kellene fogyasztani a szirupos üdítőket. Sokkal inkább arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges, egy-egy tápanyagcsoportot teljesen elimináló diéták (mint például a kizárólag húsra épülő carnivore étrend) és a mesterségesen átalakított zéró-termékek fogyasztása helyett a természetes, kiegyensúlyozott és rostokban gazdag táplálkozási mintákat részesítsük előnyben. A bélrendszerünkben élő mikrobák milliárdjai ugyanis a változatosságot és a stabilitást hálálják meg a leginkább.

 

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