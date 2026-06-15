Sokkoló, mi derült ki a cukorról – ezt jó, ha tudja

A Kuvaiti Dasman Diabétesz Intézet munkatársai által végzett új egérkísérlet egészen megdöbbentő, a korábbi dogmáknak ellentmondó eredményeket hozott. A kutatók tanulmányukat az Endokrinológiai Társaság éves találkozóján, az ENDO 2026 kongresszuson mutatták be. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a finomított répacukor (szacharóz) teljes megvonása egy alacsony zsírtartalmú étrendből váratlanul negatív hatással lehet az anyagcserére és a bélrendszer egészségére.
A cukorkísérlet felépítése
A vizsgálat során a szakemberek egészséges, azonos súlyú egereket osztottak két csoportra. Kontrollcsoportként a rágcsálók egy része hagyományos, alacsony zsírtartalmú, de cukrot tartalmazó táplálékot kapott. A másik csoport ezzel szemben egy teljesen cukormentes, szintén alacsony zsírtartalmú diétán élt 16 héten keresztül.
Hogy a kalóriabevitelből adódó különbségeket kizárják, mindkét csoport hajszálpontosan ugyanakkora energiaértékű eledelt fogyasztott. A 16 hetes periódus alatt a kutatók folyamatosan monitorozták a rágcsálók anyagcsere-mutatóit, a gyulladásos markereket és a mikrobiom, vagyis a bélben élő jótékony és kártékony baktériumok összetételét.
Meglepő anyagcsere-változások és inzulinrezisztencia
Bár a kísérlet végén a két csoport tagjai között sem testsúlyban, sem a máj tömegében nem mutatkozott eltérés, a cukormentes étrenden tartott egerek belső anyagcseréje drasztikusan leromlott.
- A cukormentes csoportnál egyértelműen megjelent az inzulinrezisztencia és a csökkent glükóztolerancia – mindkét állapot a 2-es típusú diabétesz közvetlen előszobája.
- Emellett felborult az étvágyat és a metabolizmust szabályozó hormonok egyensúlya, és jelentősen visszaesett az éhomi inzulinszintjük is.
Veszélyben a bélmikrobiom
A legjelentősebb és egyben leginkább aggasztó eltolódást a bélmikrobiom vizsgálata mutatta ki. A cukormentes diétát követő állatok bélflórájában radikálisan lecsökkent az olyan kritikus fontosságú, gyulladáscsökkentő és immunvédő baktériumok száma, mint amilyen a Lactobacillus murinus.
Ezzel párhuzamosan viszont elszaporodtak a gyulladásos folyamatokkal összefüggésbe hozható baktériumtörzsek. Ez a mikrobiális egyensúlyvesztés (diszbiózis) jól látható fizikai tünetekkel is járt: az egereknél kimutatható gyulladás alakult ki a vastagbélben, valamint a májban is, utóbbi esetében a zsírmáj korai jeleivel társulva.
Mit jelent ez ránk, emberekre nézve?
Bár az ENDO 2026 konferencián bemutatott eredmények egyelőre rágcsálókon alapulnak, és a humán klinikai tesztek még váratnak magukra, a független szakértők szerint a tanulmány komoly tanulsággal szolgál. Rámutat arra, hogy a táplálkozástudomány sokkal összetettebb annál, minthogy mechanikusan kivonjunk egyetlen összetevőt a képletből.
A szakértők hangsúlyozzák: az eredmények nem azt jelentik, hogy a hozzáadott cukor egészséges, vagy hogy nyakló nélkül kellene fogyasztani a szirupos üdítőket. Sokkal inkább arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges, egy-egy tápanyagcsoportot teljesen elimináló diéták (mint például a kizárólag húsra épülő carnivore étrend) és a mesterségesen átalakított zéró-termékek fogyasztása helyett a természetes, kiegyensúlyozott és rostokban gazdag táplálkozási mintákat részesítsük előnyben. A bélrendszerünkben élő mikrobák milliárdjai ugyanis a változatosságot és a stabilitást hálálják meg a leginkább.