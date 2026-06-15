Sokkoló, mi derült ki a cukorról – ezt jó, ha tudja

A Kuvaiti Dasman Diabétesz Intézet munkatársai által végzett új egérkísérlet egészen megdöbbentő, a korábbi dogmáknak ellentmondó eredményeket hozott. A kutatók tanulmányukat az Endokrinológiai Társaság éves találkozóján, az ENDO 2026 kongresszuson mutatták be. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a finomított répacukor (szacharóz) teljes megvonása egy alacsony zsírtartalmú étrendből váratlanul negatív hatással lehet az anyagcserére és a bélrendszer egészségére.

A teljes cukormegvonás jelentősen felboríthatja a bélflóra egyensúlyát

Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

A cukorkísérlet felépítése

A vizsgálat során a szakemberek egészséges, azonos súlyú egereket osztottak két csoportra. Kontrollcsoportként a rágcsálók egy része hagyományos, alacsony zsírtartalmú, de cukrot tartalmazó táplálékot kapott. A másik csoport ezzel szemben egy teljesen cukormentes, szintén alacsony zsírtartalmú diétán élt 16 héten keresztül.

Hogy a kalóriabevitelből adódó különbségeket kizárják, mindkét csoport hajszálpontosan ugyanakkora energiaértékű eledelt fogyasztott. A 16 hetes periódus alatt a kutatók folyamatosan monitorozták a rágcsálók anyagcsere-mutatóit, a gyulladásos markereket és a mikrobiom, vagyis a bélben élő jótékony és kártékony baktériumok összetételét.

Meglepő anyagcsere-változások és inzulinrezisztencia

Bár a kísérlet végén a két csoport tagjai között sem testsúlyban, sem a máj tömegében nem mutatkozott eltérés, a cukormentes étrenden tartott egerek belső anyagcseréje drasztikusan leromlott.

A cukormentes csoportnál egyértelműen megjelent az inzulinrezisztencia és a csökkent glükóztolerancia – mindkét állapot a 2-es típusú diabétesz közvetlen előszobája.

Emellett felborult az étvágyat és a metabolizmust szabályozó hormonok egyensúlya, és jelentősen visszaesett az éhomi inzulinszintjük is.

Veszélyben a bélmikrobiom

A legjelentősebb és egyben leginkább aggasztó eltolódást a bélmikrobiom vizsgálata mutatta ki. A cukormentes diétát követő állatok bélflórájában radikálisan lecsökkent az olyan kritikus fontosságú, gyulladáscsökkentő és immunvédő baktériumok száma, mint amilyen a Lactobacillus murinus.