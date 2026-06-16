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D-vitamin

Ön is szed kalciumot és D-vitamint? Meglepő dolog derült ki a hatásukról

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Egy nagyszabású elemzés csaknem 154 ezer ember adatainak felhasználásával vizsgálta az időskori esések és csonttörések megelőzésének lehetőségeit. A kutatás a D-vitamin és a kalcium szerepét értékelte, amelyek pótlását régóta ajánlják a csontok egészségének megőrzésére.
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Az időskori esések jelentős egészségügyi problémát jelentenek világszerte. A 65 év felettiek közül évente közel minden harmadik ember elesik, és az ilyen balesetek gyakran csonttöréssel járnak. A sérülések fájdalmat, az önállóság csökkenését és az életminőség romlását okozhatják, súlyosabb esetekben pedig tartós ellátás szükségességéhez vezethetnek. A kalcium- és D-vitamin-kiegészítőket hosszú ideje ajánlják az idősebb emberek csontjainak védelmére.

A D-vitamint és a kalciumot gyakran ajánlják időskori csonttörések ellen, egy új elemzéses vizsgálat ugyanakkor erősen megkérdőjelezi hatékonyságukat
A D-vitamint és a kalciumot gyakran ajánlják időskori csonttörések ellen, egy új elemzéses vizsgálat ugyanakkor erősen megkérdőjelezi hatékonyságukat
Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

D-vitamin és kalcium hatása: több évtizedes ajánlásokat vizsgálnak

Korábbi kutatások azonban már felvetették, hogy ezek a készítmények önmagukban nem feltétlenül csökkentik a törések kockázatát. A két anyag együttes alkalmazásával kapcsolatban is ellentmondásos eredmények születtek.

Ennek ellenére a D-vitamin-pótlás – önmagában vagy kalciummal együtt – továbbra is gyakran szerepel szakmai ajánlásokban, és egyre többször írnak fel ilyen készítményeket.

Közel 154 ezer résztvevő adatait elemezték

A bizonyítékok áttekintése érdekében kanadai kutatók 69 randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, összesen 153 902 felnőtt bevonásával.

A vizsgálatokban a kalcium-, a D-vitamin-, illetve a kombinált kiegészítést hasonlították össze placebóval vagy kezelés nélküli csoportokkal. A kutatók azt vizsgálták, hogy ezek a készítmények csökkentik-e az esések és a csonttörések előfordulását.

Az elemzés szerint a kalciumkiegészítők, a D-vitamin-kiegészítők és a két anyag kombinációja esetében is csak minimális vagy semmilyen kimutatható csökkenés nem volt megfigyelhető a teljes törési kockázatban.

A különböző csoportokban is hasonló eredmények születtek

A kutatók hangsúlyozták, hogy az elemzés egyes részei viszonylag kevés vizsgálatra és résztvevőre épültek, ezért bizonyos eredmények óvatos értelmezést igényelnek. A megállapítások emellett nem feltétlenül alkalmazhatók olyan emberekre, akik speciális csontbetegségben szenvednek vagy csontritkulás elleni gyógyszeres kezelést kapnak.

A további elemzések ugyanakkor azt mutatták, hogy az eredmények különböző alcsoportokban is hasonlóak voltak. Az életkor, a nem, a korábbi esések vagy törések, illetve a táplálkozással bevitt kalcium mennyisége sem változtatta meg érdemben a következtetéseket.

A vizsgálat alapján a kalcium- és D-vitamin-pótlás nem tűnik hatékony módszernek az esések és törések megelőzésére a legtöbb idősebb embernél.

Más megelőzési módszerek kerülhetnek előtérbe

A tanulmányhoz kapcsolódó szerkesztőségi kommentár szerzői szerint további, nagyobb és megfelelően megtervezett klinikai vizsgálatokra van szükség azoknál az embereknél, akiknél fokozott lehet a törések vagy az esések kockázata.

Addig is úgy vélik, hogy nagyobb hangsúlyt érdemes helyezni azokra a módszerekre, amelyek hatékonyságát már bizonyították. Ilyenek lehetnek az egyensúlyfejlesztő gyakorlatok, az ellenállásos edzések, valamint az egyéni kockázati tényezőkre szabott esésmegelőző programok. Ezek többféle megközelítést ötvözhetnek, például a rendszeres mozgást, a környezeti veszélyforrások felmérését és a célzott tájékoztatást.

 

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