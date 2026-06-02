Négy kérdés, amely eldöntheti, mennyire veszélyezteti a demencia

Világszerte egyre több embert érint a demencia, miközben az orvosok továbbra sem találnak végleges gyógymódot a betegségre. Emiatt felértékelődtek azok a kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogyan lehet lassítani vagy megelőzni a szellemi hanyatlást. Az egyik legizgalmasabb eredmény szerint ebben a hobbiknak komoly szerepük van. Mutatjuk a négy kérdést, melyet a kutatók szerint fel kell tenni, hogy a leghatékonyabb hobbit választhassa.

A rendszeres hobbi nemcsak kikapcsol, hanem a demencia kockázatát is csökkentheti

Miért védi az agyat egy hobbi a demencia ellen?

Az agy folyamatosan új kapcsolatokat épít ki, ha rendszeresen használják. A szakemberek ezt „kognitív tartaléknak” nevezik. Minél több ilyen kapcsolat jön létre az élet során, annál ellenállóbb lehet az agy az öregedéssel és a betegségekkel szemben. A hobbik pontosan ezt a folyamatot erősítik: gondolkodásra, problémamegoldásra és tanulásra késztetik az embert. Egy nagyszabású elemzés szerint azoknál, akik rendszeresen végeztek szabadidős tevékenységeket, jelentősen ritkábban alakult ki demencia.

Melyik hobbi működik a legjobban?

A kutatások alapján nincs egyetlen „csodahobbi”.

A japán vizsgálat több mint 22 ezer embert követett 11 éven át, és arra jutott, hogy már egyetlen rendszeres hobbi is közel 19 százalékkal csökkentette a súlyos demencia kockázatát. Akik több hobbit is űztek, még jobb eredményt értek el.

A szellemi aktivitások – például az írás, a rejtvényfejtés vagy a számítógép-használat – meglehetősen hatékonynak bizonyultak, de a kreatív elfoglaltságok, például a kötés vagy a barkácsolás is kedvező hatást mutattak.

Miért számít ennyire a társas kapcsolat?

A legerősebb védőhatást azonban gyakran nem maga a hobbi, hanem a társas élmény adja. A társadalmi elszigetelődés a demencia egyik legfontosabb kockázati tényezője. A kutatások szerint a magányos idősek átlagosan öt évvel korábban mutatták a demencia tüneteit, mint aktív társaik.

Ezért sokkal többet érhet egy közös kártyaparti vagy tánccsoport, mint egy magányosan végzett tevékenység. A nevetés, a beszélgetés és az emberi kapcsolatok olyan tényezők, melyek egymást erősítve csökkentik a stresszt és stimulálják az agyat.

Honnan tudom, hogy jó hobbit választottam-e?

A szakemberek szerint ha erre a négy kérdésre mindre igen a válasz, akkor tökéletes hobbit választottunk a demencia ellen:

Örömöt okoz?

Szellemi vagy kreatív kihívást is jelent?

Kapcsolódik más emberekhez, közösségi élményhez?

Hosszú távon is rendszeresen tudom csinálni?

A legjobb hobbi olyan, amit valaki örömmel és rendszeresen végez. Ideális esetben egyszerre mozgatja meg a testet, az elmét és a társas kapcsolatokat is. A kertészkedés, a tánc, a társasjátékok, a zenélés vagy akár egy klubhoz való csatlakozás is jó választás lehet. A lényeg nem a tökéletesség, hanem az aktivitás - írja a Science Alert.