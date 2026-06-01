Pokollá változott a Föld – hogyan lehetett túlélni?

A becsapódás után a Föld szinte élhetetlenné vált. A légkör több száz fokra hevült, óriási cunamik söpörtek végig az óceánokon, savas eső hullott az égből, miközben világszerte erdőtüzek tomboltak. A robbanásból származó por és kén hosszú időre eltakarta a napfényt, ami összeomlasztotta a táplálékláncokat. A bolygó élővilágának mintegy 75 százaléka kipusztult, köztük a nem madárszerű dinoszauruszok kihalását is okozta az aszteroida.

Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

Miért a kisebb állatok élték túl a dinoszauruszok kihalását?

A túlélés egyik legfontosabb tényezője a testméret lehetett. Az óriási ragadozók és növényevők hatalmas mennyiségű táplálékot igényeltek, miközben az aszteroida becsapódása után az ökoszisztémák gyakorlatilag összeomlottak. A kisebb állatok viszont könnyebben találtak menedéket föld alatti üregekben vagy vízi környezetben, és jóval kevesebb élelemmel is képesek voltak túlélni. Sok korai emlős alig volt nagyobb egy mai borznál, ami óriási előnyt jelentett ebben a pusztuló világban.

Milyen étrend jelenthetett előnyt a túléléshez?

A vízi élőlények közül azok jártak jobban, amelyek elhalt szerves anyagokkal táplálkoztak, így az a vonal is, amelyből a mai kamrás felépítésű Nautilus pompilius alakult ki

Azok az állatok maradtak fenn nagyobb eséllyel, amelyek nem függtek egyetlen táplálékforrástól. A növényevők különösen nehéz helyzetbe kerültek, mert a napfényt eltakaró por miatt a fotoszintézis szinte leállt.

Több kisebb emlős rovarokat, magokat és gyümölcsöket is fogyasztott, így könnyebben alkalmazkodott a gyorsan változó környezethez. Egyes madarak magvakkal táplálkoztak, amelyek hosszabb ideig is fennmaradhattak a talajban.

A vízi élőlények közül azok jártak jobban, amelyek elhalt szerves anyagokkal táplálkoztak. Több cápa-, puhatestű- és tengeri szivacsfaj is így élhette túl az időszakot.

Hogyan segíthette a túlélést a viselkedés és az alkalmazkodás?

A modern madarak ősei valószínűleg a repülési képességüknek is köszönhették fennmaradásukat. Könnyebben találhattak új élőhelyeket és táplálékforrásokat, miközben gyorsan fejlődő utódaik kevésbé terhelték a szülőket.

Más fajoknál a lassabb anyagcsere vagy a rugalmas viselkedés jelenthetett előnyt.

A kutatók szerint azonban még mindig sok a megválaszolatlan kérdés: például nem teljesen világos, hogyan élhettek túl bizonyos nagyobb krokodilszerű fajok, vagy miért regenerálódott gyorsabban az élővilág a déli féltekén.

Miért változtatta meg örökre a Föld történetét ez a kihalás?

Azt szokták mondani a tudósok, hogy "a dinoszauruszok egyetlen nagy ajándéka az volt, hogy kihaltak". Eltűnésükkel az emlősök előtt megnyílt az út a gyors fejlődésre. A következő évmilliókban egyre nagyobbá és változatosabbá váltak, végül pedig megjelentek az emberek ősei is.