Még mielőtt egy falat étel is a szánkba kerülne, agyunk már számos következtetést levon róla. A látvány, az illat, a hangok és a tálalás mind befolyásolják, mennyire találunk vonzónak egy fogást, és végső soron azt is, mennyit eszünk belőle. A kutatások szerint ezek az ösztönös reakciók az egészséges étkezés kialakításában is segítséget jelenthetnek.

Érzékszerveink tudat alatt befolyásolják, hogy az egészséges étkezést választjuk-e

Fotó: IHO

Hogyan befolyásolja a látvány az egészséges étkezést?

A boltokban a szem gyakran gyorsabban dönt, mint a tudat. A feltűnő csomagolások, az élénk színek és a szemmagasságba helyezett termékek könnyebben vonzzák a figyelmet.

Vizsgálatok szerint az emberek nagyobb valószínűséggel választanak egészséges ételeket is, ha azok színesebbek és látványosabbak.

A szakemberek azt javasolják, hogy

a csábító, ám kevésbé egészséges nassolnivalókat érdemes kevésbé szem előtt tartani, például átlátszatlan tárolókban elhelyezni.

Vásárlás közben pedig nem árt az alsó és felső polcokat is végignézni, mert a legegészségesebb választások nem mindig a legfeltűnőbb helyen vannak.

Miért számít a tálalás?

Az étel tálalása jelentősen befolyásolja az ízélményt.

Kísérletek kimutatták, hogy ugyanaz a desszert édesebbnek tűnhet egy fehér, kerek tányéron, mint egy fekete, szögletesen.

Az sem mindegy, milyen súlyú tálat vagy evőeszközt használunk. Egyes vizsgálatok szerint a nehezebb tálakból és evőeszközökkel fogyasztott ételek laktatóbbnak és értékesebbnek tűnnek.

Az ételek esztétikus elrendezése szintén növeli az élvezetet. Egy kutatásban ugyanazt a salátát sokkal ízletesebbnek értékelték a résztvevők, amikor művészi módon rendezték el a tányéron.

Hogyan hatnak a hangok az étkezésre?

A háttérzene nemcsak a hangulatot, hanem az evés tempóját is befolyásolhatja. A lassabb zene általában lassabb étkezésre ösztönöz, ami segíthet a kalóriabevitel csökkentésében.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a magasabb hangok fokozhatják az édesség érzetét, míg a mélyebb hangok erősíthetik a keserű ízeket.

Ezzel szemben a televízió vagy a mobiltelefon könnyen elvonja a figyelmet az étkezésről, ami gyakran nagyobb fogyasztáshoz vezet. A tudatosabb étkezéshez ezért érdemes minél kevesebb zavaró tényezőt hagyni az asztal körül.