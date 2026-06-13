Megkezdődött, amitől sokan tartottak – drámai időjárás jöhet

A NOAA bejelentése szerint a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségében a tengerfelszín hőmérséklete már meghaladja azt a küszöbértéket, amelyet az El Niño meghatározásához használnak. A megfigyelések alapján a légköri folyamatok is alkalmazkodni kezdtek a melegebb óceáni viszonyokhoz, ami megerősíti, hogy a jelenség kialakulóban van – írja a BBC.
A modellek szerint erős El Niño jöhet
A kutatók figyelmét elsősorban az keltette fel, hogy az előrejelző modellek nagy valószínűséggel erős vagy akár nagyon erős El Niño kialakulását jelzik.
Az El Niño intenzitását az alapján mérik, hogy a Csendes-óceán egy meghatározott térségében mennyivel haladja meg a tengerfelszín hőmérséklete a sokéves átlagot. Erős eseményről akkor beszélnek, ha ez az eltérés meghaladja az 1,5 Celsius-fokot, míg a 2 Celsius-fok feletti értékeket már nagyon erős kategóriába sorolják.
A NOAA júniusi előrejelzése szerint 63 százalék az esélye annak, hogy november és január között nagyon erős El Niño alakuljon ki. A legerősebb korábbi eseményeket 1982–83-ban, 1997–98-ban és 2015–16-ban jegyezték fel.
Egyes amerikai és európai modellek szerint a trópusi Csendes-óceán hőmérséklete az év végére akár több mint 3 Celsius-fokkal is meghaladhatja az átlagot. A NOAA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erősségre vonatkozó előrejelzések bizonytalanságot hordoznak, és még a nagyon erős El Niño sem okoz minden térségben azonos hatásokat.
Tovább emelkedhet a globális hőmérséklet
A szakértők szerint az El Niño azért kap különösen nagy figyelmet, mert egy már eleve felmelegedő éghajlati rendszerben jelenik meg.
A jelenség általában körülbelül 0,2 Celsius-fokkal emeli a globális levegő-hőmérsékletet, mivel az óceánokban tárolt hő egy része a légkörbe kerül. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szakemberei arra számítanak, hogy a hatás 2027-ben lehet a legerősebb, amikor az El Niño által okozott többletmelegedés a hosszú távú globális felmelegedéssel együtt jelentkezik.
Az előrejelzések szerint emiatt a következő években ismét rendkívül magas globális hőmérsékletek fordulhatnak elő.
Az árvizek és az aszályok is gyakoribbá válhatnak
Az El Niño hatásai a világ különböző részein eltérőek. Az áradások gyakrabban fordulhatnak elő Peru északi, illetve Ecuador déli területein, de Kelet-Afrikában, Közép-Ázsiában és az Egyesült Államok déli részén is növekedhet a csapadék mennyisége.
Ezzel párhuzamosan Ausztrália, Indonézia és Dél-Amerika északi térségeinek nagy részén fokozódhat az aszályok és az erdőtüzek kockázata. Ez a mezőgazdasági termelésre és a globális élelmiszer-ellátásra is hatással lehet.
A jelenség az Atlanti-óceán térségében rendszerint visszafogja a hurrikánképződést, ezért az előrejelzők az átlagosnál nyugodtabb hurrikánszezonra számítanak. Ugyanakkor egyes térségekben a kevesebb csapadék miatt nőhet az aszály veszélye.
Nem minden meteorológiai szolgálat hirdette ki az El Niñót
A Japán Meteorológiai Ügynökség a NOAA-hoz hasonlóan úgy véli, hogy az El Niño feltételei már teljesülnek, és a jelenség várhatóan legalább őszig fennmarad.
Az ausztrál meteorológiai szolgálat viszont szigorúbb kritériumokat alkalmaz. Bár szerintük a trópusi Csendes-óceán állapota egyértelműen az El Niño irányába mutat, egyelőre nem jelentették be hivatalosan a jelenség kezdetét. Előrejelzésük szerint azonban még az idén kialakulhat, és várhatóan erős lesz.
- Az El Niño általában két-hét évente jelentkezik, és nagyjából egy évig tart. A kutatók szerint továbbra sincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az éghajlatváltozás gyakoribbá vagy erősebbé tenné ezeket az eseményeket, ugyanakkor a felmelegedő világ felerősítheti a hatásaikat.