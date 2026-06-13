Megkezdődött, amitől sokan tartottak – drámai időjárás jöhet

A NOAA bejelentése szerint a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségében a tengerfelszín hőmérséklete már meghaladja azt a küszöbértéket, amelyet az El Niño meghatározásához használnak. A megfigyelések alapján a légköri folyamatok is alkalmazkodni kezdtek a melegebb óceáni viszonyokhoz, ami megerősíti, hogy a jelenség kialakulóban van – írja a BBC.

A NOAA szerint kialakultak az El Niño feltételei

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A modellek szerint erős El Niño jöhet

A kutatók figyelmét elsősorban az keltette fel, hogy az előrejelző modellek nagy valószínűséggel erős vagy akár nagyon erős El Niño kialakulását jelzik.

Az El Niño intenzitását az alapján mérik, hogy a Csendes-óceán egy meghatározott térségében mennyivel haladja meg a tengerfelszín hőmérséklete a sokéves átlagot. Erős eseményről akkor beszélnek, ha ez az eltérés meghaladja az 1,5 Celsius-fokot, míg a 2 Celsius-fok feletti értékeket már nagyon erős kategóriába sorolják.

A NOAA júniusi előrejelzése szerint 63 százalék az esélye annak, hogy november és január között nagyon erős El Niño alakuljon ki. A legerősebb korábbi eseményeket 1982–83-ban, 1997–98-ban és 2015–16-ban jegyezték fel.

Egyes amerikai és európai modellek szerint a trópusi Csendes-óceán hőmérséklete az év végére akár több mint 3 Celsius-fokkal is meghaladhatja az átlagot. A NOAA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erősségre vonatkozó előrejelzések bizonytalanságot hordoznak, és még a nagyon erős El Niño sem okoz minden térségben azonos hatásokat.

Tovább emelkedhet a globális hőmérséklet

A szakértők szerint az El Niño azért kap különösen nagy figyelmet, mert egy már eleve felmelegedő éghajlati rendszerben jelenik meg.

A jelenség általában körülbelül 0,2 Celsius-fokkal emeli a globális levegő-hőmérsékletet, mivel az óceánokban tárolt hő egy része a légkörbe kerül. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szakemberei arra számítanak, hogy a hatás 2027-ben lehet a legerősebb, amikor az El Niño által okozott többletmelegedés a hosszú távú globális felmelegedéssel együtt jelentkezik.

Az előrejelzések szerint emiatt a következő években ismét rendkívül magas globális hőmérsékletek fordulhatnak elő.

Az árvizek és az aszályok is gyakoribbá válhatnak

Az El Niño hatásai a világ különböző részein eltérőek. Az áradások gyakrabban fordulhatnak elő Peru északi, illetve Ecuador déli területein, de Kelet-Afrikában, Közép-Ázsiában és az Egyesült Államok déli részén is növekedhet a csapadék mennyisége.