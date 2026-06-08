Azonnal dobd ki az ételt, ha ezt a 4 dolgot látod rajta!

A háztartások hajlamosak nagy mennyiségű élelmiszert kidobni; a kutatások szerint csak Ausztráliában a vásárolt ételek körülbelül 30 százaléka (mintegy 2,5 millió tonna) landol a kukában, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben és a növekvő árak mellett súlyos pazarlásnak minősül. Akadnak olyanok is, akik a költségek csökkentése érdekében több rizikót bevállalnak, és megeszik a régóta hűtőben sínylődő ételt. Megfelelő ismeretek birtokában azonban számos élelmiszer megmenthető anélkül, hogy az egészségünket veszélyeztetnénk – írja a The Conversation.

Egyes élelmiszereket még nem kell kidobni attól, hogy megbarnultak

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Mikor kell mindenképpen kidobni az élelmiszert?

Nem minden étel őrizhető meg hosszabb ideig, bizonyos jelek egyértelműen arra utalnak, hogy a fogyasztás már nem biztonságos és a tápláléknak a kukában van a helye.

A négy fő intő jel:

a látható penész,

a nyálkás állag,

a szivárgó folyadék,

valamint az erős vagy savanyú szag.

Ha ezek közül bármelyiket észrevesszük az ételen, dobjuk ki azonnal, ellenkező esetben gyomorfájdalommal, hányingerrel, hányással és hasmenéssel járó ételmérgezést kaphatunk.

A ráncos, barna vagy kiszáradt ételek nem feltétlenül romlottak, sokszor csak arról van szó, hogy már nem a legfrissebbek.

A gyümölcsök és zöldségek felhasználása

A túlérett, barna vagy fekete héjú banánok biztonságosan felhasználhatók sütéshez vagy turmixokhoz. Érdemes azonban őket a friss gyümölcsöktől elkülönítve tárolni, mivel a belőlük felszabaduló etiléngáz felgyorsítja a többi termény érését. A ráncos almák ideálisak párolásra és sütésre, míg a kiszáradt citrusfélék héja és húsa szintén alkalmas további konyhai felhasználásra. A keményebb állagú gyümölcsökről a penész még eltávolítható, a puha, apró bogyós gyümölcsöket azonban penészedés esetén mindenképpen ki kell dobni.

A fonnyadt, nedvességet vesztett zöldségek hasznosíthatók levesekben és pürékben, a leveles zöldségek (például a spenót) pedig legalább félórás hideg vizes áztatással újra hidratálhatók. A keményebb zöldségekről, például a sárgarépáról vagy a sütőtökről a sérült részek eltávolíthatók. A burgonya esetében viszont a kiterjedt zöldülés vagy csírázás természetes méreganyagok jelenlétére utal, így fogyasztásuk nagy mennyiségben kerülendő. A gombákon megjelenő fehér, bolyhos réteg gyakran csak a gomba gyökérrendszeréhez tartozó micélium, viszont az elszigetelt, élénk (kék, zöld, sárga, szürke) színű foltok már penészre utalnak.