Azonnal dobd ki az ételt, ha ezt a 4 dolgot látod rajta!

A háztartások hajlamosak nagy mennyiségű élelmiszert kidobni; a kutatások szerint csak Ausztráliában a vásárolt ételek körülbelül 30 százaléka (mintegy 2,5 millió tonna) landol a kukában, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben és a növekvő árak mellett súlyos pazarlásnak minősül. Akadnak olyanok is, akik a költségek csökkentése érdekében több rizikót bevállalnak, és megeszik a régóta hűtőben sínylődő ételt. Megfelelő ismeretek birtokában azonban számos élelmiszer megmenthető anélkül, hogy az egészségünket veszélyeztetnénk – írja a The Conversation.
Mikor kell mindenképpen kidobni az élelmiszert?
Nem minden étel őrizhető meg hosszabb ideig, bizonyos jelek egyértelműen arra utalnak, hogy a fogyasztás már nem biztonságos és a tápláléknak a kukában van a helye.
A négy fő intő jel:
- a látható penész,
- a nyálkás állag,
- a szivárgó folyadék,
- valamint az erős vagy savanyú szag.
Ha ezek közül bármelyiket észrevesszük az ételen, dobjuk ki azonnal, ellenkező esetben gyomorfájdalommal, hányingerrel, hányással és hasmenéssel járó ételmérgezést kaphatunk.
A ráncos, barna vagy kiszáradt ételek nem feltétlenül romlottak, sokszor csak arról van szó, hogy már nem a legfrissebbek.
A gyümölcsök és zöldségek felhasználása
A túlérett, barna vagy fekete héjú banánok biztonságosan felhasználhatók sütéshez vagy turmixokhoz. Érdemes azonban őket a friss gyümölcsöktől elkülönítve tárolni, mivel a belőlük felszabaduló etiléngáz felgyorsítja a többi termény érését. A ráncos almák ideálisak párolásra és sütésre, míg a kiszáradt citrusfélék héja és húsa szintén alkalmas további konyhai felhasználásra. A keményebb állagú gyümölcsökről a penész még eltávolítható, a puha, apró bogyós gyümölcsöket azonban penészedés esetén mindenképpen ki kell dobni.
A fonnyadt, nedvességet vesztett zöldségek hasznosíthatók levesekben és pürékben, a leveles zöldségek (például a spenót) pedig legalább félórás hideg vizes áztatással újra hidratálhatók. A keményebb zöldségekről, például a sárgarépáról vagy a sütőtökről a sérült részek eltávolíthatók. A burgonya esetében viszont a kiterjedt zöldülés vagy csírázás természetes méreganyagok jelenlétére utal, így fogyasztásuk nagy mennyiségben kerülendő. A gombákon megjelenő fehér, bolyhos réteg gyakran csak a gomba gyökérrendszeréhez tartozó micélium, viszont az elszigetelt, élénk (kék, zöld, sárga, szürke) színű foltok már penészre utalnak.
Gabonafélék és tejtermékek tárolási szabályai
A penészes kenyeret mindig ki kell dobni, mivel a penész könnyen szétterjed a porózus szerkezetű ételekben.
A szikkadt, de nem penészes pékáru viszont pirítva, vagy krutonként és zsemlemorzsaként újrahasznosítható. Száraz helyen, például kenyértartóban vagy papírzacskóban tartva lassítható a penészedési folyamat. A maradék főtt rizs és tészta pár napig fogyasztható, ha elkészítés után azonnal a hűtőbe kerül, az újramelegítéskor pedig el kell érni a legalább 60°C-os hőmérsékletet. Mikrohullámú sütő használatakor pedig az ételt meg kell keverni az egyenletes hőeloszlás érdekében. A szobahőmérsékleten két óránál tovább hagyott maradékokat mindig ki kell dobni, mert a bennük lévő baktériumokat az újramelegítés nem távolítja el!
Mivel a tejet és a joghurtot jellemzően hőkezelés nélkül fogyasztjuk, a tejtermékeknél a legbiztonságosabb a lejárati idő szigorú betartása. A lágy sajtokat penészedés esetén teljes egészében ki kell dobni, mivel a penész mélyre hatolhat. A kemény sajtok (például a parmezán) kevésbé hajlamosak a penészedésre, így azokról a sérült rész levágható. Megfelelő csomagolással – például viasz- vagy sütőpapírba tekerve egy tárolóedényben – a sajt eltarthatósága növelhető.