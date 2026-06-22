120 000 éves elveszett várost találtak az óceánban

A Közép-Atlanti-hátságtól nyugatra, egy hatalmas víz alatti hegycsúcs közelében különös tornyok és oszlopok emelkednek ki a koromsötétből. A krémszínű karbonátképződmények között az apró, finom kürtőktől kezdve a több tíz méter magas, monumentális monolitokig lenyűgöző formációk találhatók. Bár az Elveszett Városként is ismert területet a tudósok csak 2000-ben fedezték fel, a vizsgálatok szerint ez a leghosszabb ideje folyamatosan működő aktív hidrotermális rendszer a világóceánban.

Az Elveszett Várost felderítő automata tengeralattjáró 2005-ben

Fotó: NOAA/OAR/OER

Elveszett Város: élet a legszélsőségesebb körülmények között

Az Elveszett Város működését a megszokott mélytengeri rendszerekkel ellentétben nem vulkáni tevékenység hajtja. A tengerfenék alatt található köpenykőzetek közvetlenül reakcióba lépnek a tengervízzel – ezt a folyamatot szerpentinizációnak nevezik –, amelynek során jelentős mennyiségű hidrogén, metán és más oldott gázok szabadulnak fel.

A kürtők repedéseiben ezek az anyagok olyan különleges mikroorganizmusokat táplálnak, amelyek oxigén és napfény nélkül is képesek virágozni. A nyílásokból kiáramló, legalább 40 Celsius-fokos gázok környezetében meglepően gazdag fauna alakult ki: csigák, tengeri sünök, mélytengeri angolnák, valamint különféle rákfélék népesítik be a sziklákat.

A kutatók szerint ez a látszólag rideg és mérgező világ valójában egy rendkívül összetett és virágzó ökoszisztémának ad otthont.

Mit árulhat el az Elveszett Város a földi élet bölcsőjéről?

2024-ben a kutatók egyedülálló tudományos sikert értek el: egy 1268 méter hosszú fúrómagot emeltek ki a területről. A kinyert köpenykőzetminták tüzetes vizsgálatától azt remélik, hogy jobban megérthetik azokat a fizikai és kémiai körülményeket, amelyek között a legkorábbi életformák több milliárd évvel ezelőtt kialakulhattak a Földön.

Az Elveszett Város igazi unikuma, hogy az itt jelen lévő szénhidrogének nem a légköri szén-dioxidból vagy a napfény energiájának segítségével jönnek létre, hanem a mélytengeri kőzetek és a víz közötti tiszta kémiai reakciók eredményeként. Mivel a szénhidrogének az élő szervezetek alapvető építőkövei, a kutatók úgy vélik, hogy az ehhez hasonló környezetek döntő szerepet játszhattak a legelső életformák megjelenésében.