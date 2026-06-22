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elveszett város

120 000 éves elveszett várost találtak az óceánban

15 órája
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Az Atlanti-óceán mélyén található hidrotermális kürtőmező a Föld egyik legkülönlegesebb és legrejtélyesebb tengeralatti élőhelye. Az Elveszett Városnak nevezett, több mint 700 méteres mélységben fekvő képződmény legalább 120 ezer éve aktív, és olyan környezetet biztosít az élet számára, amely bolygónk élővilágának hajnaláról őrizhet kiemelt fontosságú nyomokat.
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A Közép-Atlanti-hátságtól nyugatra, egy hatalmas víz alatti hegycsúcs közelében különös tornyok és oszlopok emelkednek ki a koromsötétből. A krémszínű karbonátképződmények között az apró, finom kürtőktől kezdve a több tíz méter magas, monumentális monolitokig lenyűgöző formációk találhatók. Bár az Elveszett Városként is ismert területet a tudósok csak 2000-ben fedezték fel, a vizsgálatok szerint ez a leghosszabb ideje folyamatosan működő aktív hidrotermális rendszer a világóceánban.

Az Elveszett Várost felderítő automata tengeralattjáró 2005-ben
Az Elveszett Várost felderítő automata tengeralattjáró 2005-ben
Fotó: NOAA/OAR/OER

Elveszett Város: élet a legszélsőségesebb körülmények között

Az Elveszett Város működését a megszokott mélytengeri rendszerekkel ellentétben nem vulkáni tevékenység hajtja. A tengerfenék alatt található köpenykőzetek közvetlenül reakcióba lépnek a tengervízzel – ezt a folyamatot szerpentinizációnak nevezik –, amelynek során jelentős mennyiségű hidrogén, metán és más oldott gázok szabadulnak fel.

A kürtők repedéseiben ezek az anyagok olyan különleges mikroorganizmusokat táplálnak, amelyek oxigén és napfény nélkül is képesek virágozni. A nyílásokból kiáramló, legalább 40 Celsius-fokos gázok környezetében meglepően gazdag fauna alakult ki: csigák, tengeri sünök, mélytengeri angolnák, valamint különféle rákfélék népesítik be a sziklákat. 

A kutatók szerint ez a látszólag rideg és mérgező világ valójában egy rendkívül összetett és virágzó ökoszisztémának ad otthont.

Mit árulhat el az Elveszett Város a földi élet bölcsőjéről?

2024-ben a kutatók egyedülálló tudományos sikert értek el: egy 1268 méter hosszú fúrómagot emeltek ki a területről. A kinyert köpenykőzetminták tüzetes vizsgálatától azt remélik, hogy jobban megérthetik azokat a fizikai és kémiai körülményeket, amelyek között a legkorábbi életformák több milliárd évvel ezelőtt kialakulhattak a Földön.

Az Elveszett Város igazi unikuma, hogy az itt jelen lévő szénhidrogének nem a légköri szén-dioxidból vagy a napfény energiájának segítségével jönnek létre, hanem a mélytengeri kőzetek és a víz közötti tiszta kémiai reakciók eredményeként. Mivel a szénhidrogének az élő szervezetek alapvető építőkövei, a kutatók úgy vélik, hogy az ehhez hasonló környezetek döntő szerepet játszhattak a legelső életformák megjelenésében.

Létezhetnek hasonló rendszerek más bolygókon is?

A szakemberek szerint az Elveszett Városhoz hasonló környezetek nem korlátozódnak a Földre. William Brazelton mikrobiológus úgy véli, elképzelhető, hogy a Szaturnusz Enceladus nevű holdján vagy a Jupiter Europa nevű holdján – amelyek jégpáncélja alatt globális óceánok rejtőznek – jelenleg is működnek kísértetiesen hasonló hidrotermális rendszerek. 

Az Enceladus a Cassini űrszonda felvételén
Az Enceladus a Cassini űrszonda felvételén
Fotó:  NASA/JPL
  • A kutató szerint ráadásul a távoli múltban, amikor még volt folyékony víz a felszínén, akár a Marson is létezhettek ilyen élőhelyek.

Miben különbözik az Elveszett Város a fekete füstölgőktől?

A mélytengeri hidrotermális rendszerek legismertebb típusai az úgynevezett „fekete füstölgők”. Azok azonban vulkanikus eredetűek, működésük a magma közvetlen hőjétől függ, és sötét, fém-szulfidokban gazdag vizet lövellnek ki.

Az Elveszett Város ezzel szemben teljesen más kémiai alapokon nyugszik. Kürtői jóval több hidrogént és metánt bocsátanak ki, mint a fekete füstölgők, ráadásul ragyogó karbonátból álló struktúrái is lényegesen nagyobbra nőnek vulkanikus társaiknál. 

A terület legmagasabb tornya, amely stílszerűen a Poszeidón nevet kapta, több mint 60 méter magasra emelkedik a tengerfenék fölé.

Az Elveszett Város egyik képződménye
Az Elveszett Város egyik képződménye
Fotó: NSF / ROV

Az emberi tevékenység fenyegeti a létét

Az Elveszett Város felbecsülhetetlen tudományos jelentősége mellett rendkívül sérülékeny természetvédelmi terület is. A kutatók már kongatják a vészharangot, mivel attól tartanak, hogy a rohamosan terjedő mélytengeri bányászat helyrehozhatatlan károkat okozhat ebben az érzékeny oázisban.

Lengyelország 2018-ban szerzett bányászati jogokat a környező térségre. Bár magában a hidrotermális mezőben nincsenek könnyen kitermelhető értékes nyersanyagok, a szomszédos területeken végzett ipari tevékenység hatalmas üledékfelhőket és egyéb káros környezeti hatásokat generálhat. A szakértők ezért azt szorgalmazzák, hogy az Elveszett Város mielőbb kapjon szigorú nemzetközi védelmet.

 

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