Ősi kínai érzéstelenítés - ma nem biztos, hogy bevállalnánk!

A Ming-dinasztia idejéből származó csipeszt és ollót még évtizedekkel ezelőtt találták meg egy sírban a Sanghaj közelében fekvő Csiangjin városában. A most publikált elemzés szerint az eszközökön egy rendkívül mérgező növény felhasználásával készült helyi érzéstelenítési módszer nyomai maradhattak fenn.

Az eszközöket már több évtizeddel ezelőtt találták, de a mostani elemzések mutatták ki rajtuk az érzéstelenítésre használt anyagot

Mit használtak érzéstelenítésre az ősi kínai sebészek?

Az eszközökön található rozsdás lerakódásokat vizsgálták meg a kutatók lézeres spektroszkópiai módszerrel. Az elemzés során olyan kémiai nyomokat azonosítottak, amelyek az aconitin nevű mérgező alkaloid jelenlétére utalnak.

Ez az anyag a sisakvirágfélékhez tartozó növényekben található meg, amelyeket farkasölőfűként vagy kínai sisakvirágként is ismernek.

A növény rendkívül mérgező, ugyanakkor évszázadokon át használták a hagyományos ázsiai gyógyászatban fájdalomcsillapításra.

Veszélyes lehetett az egykori érzéstelenítés?

A korabeli orvosok ismerték a növény veszélyeit, ezért különböző eljárásokkal próbálták csökkenteni a méreg hatását. A történelmi feljegyzések szerint savas anyagokat, például ecetet, mungóbabot vagy fiúgyermekek vizeletét is felhasználhatták a méreganyag semlegesítésére. A kutatók szerint így alakíthatták át a növényt folyékony vagy por alapú érzéstelenítővé, amelyet kisebb műtétek során közvetlenül a bőrre vittek fel.

Mire használhatták ezeket a műtéti eszközöket?

Az elemzés alapján az ollót és a csipeszt kisebb sebészeti beavatkozásoknál alkalmazhatták. A feltételezések szerint a sebész először érzéstelenítette a kezelendő területet, majd a csipesszel megfeszítette a bőrt, az ollóval pedig eltávolította a külső réteget. Az érzéstelenítő maradványai főként az eszközök használati felületein koncentrálódtak, ami arra utal, hogy valóban műtéti beavatkozások során kerülhettek rájuk.

Miért számít különösen fontosnak ez a felfedezés?

Korábban csak írásos források utaltak arra, hogy a Ming-kori kínai orvoslásban érzéstelenítőket is alkalmaztak. Ez az első alkalom, hogy közvetlen kémiai bizonyítékot találtak ilyen anyag jelenlétére ősi műtéti eszközökön. A kutatás azt is megmutatja, hogy a korabeli gyógyítók meglepően fejlett ismeretekkel rendelkezhettek a mérgező növények biztonságos orvosi felhasználásáról - írja a Live Science.