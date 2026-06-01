Ősi kínai érzéstelenítés - ma nem biztos, hogy bevállalnánk!

A Ming-dinasztia idejéből származó csipeszt és ollót még évtizedekkel ezelőtt találták meg egy sírban a Sanghaj közelében fekvő Csiangjin városában. A most publikált elemzés szerint az eszközökön egy rendkívül mérgező növény felhasználásával készült helyi érzéstelenítési módszer nyomai maradhattak fenn.
Mit használtak érzéstelenítésre az ősi kínai sebészek?
Az eszközökön található rozsdás lerakódásokat vizsgálták meg a kutatók lézeres spektroszkópiai módszerrel. Az elemzés során olyan kémiai nyomokat azonosítottak, amelyek az aconitin nevű mérgező alkaloid jelenlétére utalnak.
Ez az anyag a sisakvirágfélékhez tartozó növényekben található meg, amelyeket farkasölőfűként vagy kínai sisakvirágként is ismernek.
A növény rendkívül mérgező, ugyanakkor évszázadokon át használták a hagyományos ázsiai gyógyászatban fájdalomcsillapításra.
Veszélyes lehetett az egykori érzéstelenítés?
A korabeli orvosok ismerték a növény veszélyeit, ezért különböző eljárásokkal próbálták csökkenteni a méreg hatását. A történelmi feljegyzések szerint savas anyagokat, például ecetet, mungóbabot vagy fiúgyermekek vizeletét is felhasználhatták a méreganyag semlegesítésére. A kutatók szerint így alakíthatták át a növényt folyékony vagy por alapú érzéstelenítővé, amelyet kisebb műtétek során közvetlenül a bőrre vittek fel.
Mire használhatták ezeket a műtéti eszközöket?
Az elemzés alapján az ollót és a csipeszt kisebb sebészeti beavatkozásoknál alkalmazhatták. A feltételezések szerint a sebész először érzéstelenítette a kezelendő területet, majd a csipesszel megfeszítette a bőrt, az ollóval pedig eltávolította a külső réteget. Az érzéstelenítő maradványai főként az eszközök használati felületein koncentrálódtak, ami arra utal, hogy valóban műtéti beavatkozások során kerülhettek rájuk.
Miért számít különösen fontosnak ez a felfedezés?
Korábban csak írásos források utaltak arra, hogy a Ming-kori kínai orvoslásban érzéstelenítőket is alkalmaztak. Ez az első alkalom, hogy közvetlen kémiai bizonyítékot találtak ilyen anyag jelenlétére ősi műtéti eszközökön. A kutatás azt is megmutatja, hogy a korabeli gyógyítók meglepően fejlett ismeretekkel rendelkezhettek a mérgező növények biztonságos orvosi felhasználásáról - írja a Live Science.