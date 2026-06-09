Óriási tévhit dőlt meg a növényi fehérjékről

Az amerikai táplálkozási ajánlások régóta azonos adagokkal hasonlítják össze a különböző fehérjeforrásokat. Egy tojás, egy adag bab vagy egy bizonyos mennyiségű hús ugyanabba a kategóriába kerülhet, ám a szervezet szempontjából korántsem biztos, hogy egyformán hasznosulnak.

A legjobb fehérjeforrások azok, amelyek magas fehérjetartalommal és kedvező aminosav-összetétellel rendelkeznek, mint például a sovány sertéshús és a tojás

Fotó: GUIZIOU FRANCK / HEMIS.FR / hemis.fr

Miért fontos a fehérje az izomzat számára?

Az izmok építéséhez és fenntartásához nélkülözhetetlenek az esszenciális aminosavak, amelyeket a szervezet nem képes előállítani. A Purdue Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy azonos adag különböző fehérjeforrások mennyi ilyen aminosavat juttatnak a véráramba.

Az eredmények szerint a sovány sertéshúsból és a tojásból származó fehérje jóval több biológiailag hasznosuló esszenciális aminosavat biztosított, mint a fekete bab vagy a mandula.

Az izomépítés szempontjából nemcsak a bevitt fehérje mennyisége, hanem annak minősége is meghatározó.

Hogyan hasonlították össze a különböző fehérjeforrásokat?

A vizsgálatban fiatal és idősebb felnőttek is részt vettek. A résztvevők négy különböző alkalommal ugyanazt az alapétkezést kapták, amelyhez egyszer sertéshús, máskor tojás, fekete bab vagy mandula társult. A kutatók öt órán keresztül rendszeresen vérmintát vettek, hogy nyomon kövessék az esszenciális aminosavak szintjének változását. Az eredmények nemcsak a fiataloknál, hanem az idősebb korosztályban is ugyanazt a mintázatot mutatták.

Valóban rosszabb a növényi fehérje?

A válasz nem ennyire egyszerű. A kutatásban vizsgált bab és mandula valóban kevesebb hasznosuló esszenciális aminosavat biztosított, de nem minden növényi fehérje viselkedik ugyanígy.

Újabb vizsgálatok szerint a szója bizonyos formái több szempontból közel állhatnak az állati eredetű fehérjékhez.

Emellett a növényi élelmiszerek rostokat, vitaminokat és számos más hasznos vegyületet is tartalmaznak, amelyeket a húsok nem feltétlenül biztosítanak.

Mit jelent ez a fehérje fogyasztásáról szóló vitában?

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az azonos adag nem feltétlenül jelent azonos tápértéket. Két élelmiszer, amely a táplálkozási ajánlásokban ugyanabba a kategóriába tartozik, eltérő mennyiségű esszenciális aminosavat adhat a szervezetnek.

Ez különösen fontos lehet idősebb emberek, sportolók vagy azok számára, akik szeretnék megőrizni izomtömegüket.

A jelenlegi eredmények alapján nem az a kérdés, hogy az állati vagy a növényi fehérje a „jobb”, hanem az, hogy egy adott étrend összességében biztosítja-e az adott szervezet számára a szükséges aminosavakat és tápanyagokat - írja a Scitech Daily.