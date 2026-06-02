A kozmikus memóriakártya: így oldódhat meg a fekete lyukak legnagyobb rejtélye

Ahhoz, hogy megértsük a felfedezés jelentőségét, először a problémát kell látnunk. Az 1970-es években a zseniális fizikus, Stephen Hawking rájött egy furcsa dologra: a fekete lyukak nem teljesen feketék. Nagyon lassan, de folyamatosan sugároznak (ezt hívják Hawking-sugárzásnak), aminek következtében energiát, és ezáltal tömeget veszítenek. Ha elég idő telik el, a fekete lyuk egyszerűen elpárolog és eltűnik.
A fekete lyuk és az információs paradoxon
Itt jön a bökkenő. A fizika egyik legszentebb alapszabálya, hogy az információ a világegyetemben soha nem semmisülhet meg. Ha elégetünk egy könyvet, a szöveg elméletileg még mindig ott van a füstben és a hamuban, csak nagyon nehéz lenne újra összerakni. De ha egy fekete lyuk elnyeli a könyvet, majd a fekete lyuk maga is eltűnik a semmibe, akkor a könyv információja végleg elveszett. Ez a kibékíthetetlen ellentmondás az úgynevezett fekete lyuk információs paradoxon.
A megoldás: 7 dimenzió és egy kis „csavar”
A General Relativity and Gravitation nevű szaklapban megjelent új tanulmányban Richard Pinčák és kutatócsoportja egy olyan megoldást javasol, amelyhez egy kicsit ki kell tágítanunk a képzeletünket.
Albert Einstein óta tudjuk, hogy a gravitáció valójában a téridő görbülete – mintha egy trambulinra nehéz golyót tennénk, ami behorpasztja az anyagot. Az új elmélet ezt a modellt fejleszti tovább két fontos kiegészítéssel:
- Több dimenzió: A mi 4 dimenziós világunkon (3 térbeli dimenzió + az idő) túl létezhetnek további, számunkra láthatatlan, apróba feltekeredett extra dimenziók, így a modell összesen 7 dimenzióval számol.
- Megcsavarodó tér: A téridő a horpadás mellett képes egyfajta mikroszkopikus megcsavarodásra (torzióra) is.
Amikor a fekete lyuk a párolgása végén már extrém kicsire zsugorodik, ez a téridő-csavarodás egy óriási taszító erőt hoz létre. Ez az erő „megfogja” a fekete lyukat, és nem engedi, hogy a semmibe vesszen.
A mindent őrző kozmikus „pendrive”
A teljes megsemmisülés helyett tehát visszamarad egy felfoghatatlanul kicsi és könnyű maradvány (tömege a kilogramm milliomod részének is a töredéke).
A kutatók szerint ez az apró objektum úgy működik, mint egy szuper-tömörített pendrive. Az a rengeteg információ, ami a fekete lyuk élete során elnyelődött, nem vész el, hanem kódolódik ennek a maradványnak a finom, belső rezgéseiben. A számítások szerint egy ilyen parányi „kapszula" annyi adatot képes tárolni, ami kényelmesen megoldja a paradoxont – az információ megmarad, a fizika törvényei pedig biztonságban vannak.
Válasz két másik nagy rejtélyre is
A kutatók elmélete nemcsak a fekete lyukak rejtélyét oldhatja meg, de mellékhatásként két másik nagy tudományos kérdésre is magyarázatot adhat:
- Sötét anyag: A csillagászok régóta tudják, hogy az univerzumban sokkal több a tömeg, mint amennyit látunk (ez a láthatatlan sötét anyag). Könnyen lehet, hogy az ősrobbanás óta rengeteg ilyen apró, láthatatlan fekete lyuk-maradvány lebeg a világűrben, és ezek alkotják a sötét anyag egy részét.
- A részecskék tömege: A 7 dimenziós matematika pontosan kiad egy olyan értéket, amely megmagyarázza, hogyan kapnak tömeget a bennünket felépítő elemi részecskék (ez a híres Higgs-bozonhoz kapcsolódó folyamat).
Miért nem vettük még észre ezeket az extra dimenziókat?
Jogos a kérdés: ha ez mind igaz, miért nem láttuk még ezt a bonyolult 7 dimenziós teret? A válasz az, hogy az ezekhez szükséges energia olyan hatalmas, hogy még a Föld legnagyobb részecskegyorsítója (a svájci LHC) is milliószorosan gyenge hozzá. A jövőben azonban a világűr vizsgálatával (például a háttérsugárzás vagy a gravitációs hullámok mérésével) a tudósok reményei szerint kézzelfogható bizonyítékokat is találhatnak erre a lenyűgöző elméletre.