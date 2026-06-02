A kozmikus memóriakártya: így oldódhat meg a fekete lyukak legnagyobb rejtélye

Ahhoz, hogy megértsük a felfedezés jelentőségét, először a problémát kell látnunk. Az 1970-es években a zseniális fizikus, Stephen Hawking rájött egy furcsa dologra: a fekete lyukak nem teljesen feketék. Nagyon lassan, de folyamatosan sugároznak (ezt hívják Hawking-sugárzásnak), aminek következtében energiát, és ezáltal tömeget veszítenek. Ha elég idő telik el, a fekete lyuk egyszerűen elpárolog és eltűnik.

A fekete lyuk információs paradoxonára ad megoldást egy új elmélet

A fekete lyuk és az információs paradoxon

Itt jön a bökkenő. A fizika egyik legszentebb alapszabálya, hogy az információ a világegyetemben soha nem semmisülhet meg. Ha elégetünk egy könyvet, a szöveg elméletileg még mindig ott van a füstben és a hamuban, csak nagyon nehéz lenne újra összerakni. De ha egy fekete lyuk elnyeli a könyvet, majd a fekete lyuk maga is eltűnik a semmibe, akkor a könyv információja végleg elveszett. Ez a kibékíthetetlen ellentmondás az úgynevezett fekete lyuk információs paradoxon.

A megoldás: 7 dimenzió és egy kis „csavar”

A General Relativity and Gravitation nevű szaklapban megjelent új tanulmányban Richard Pinčák és kutatócsoportja egy olyan megoldást javasol, amelyhez egy kicsit ki kell tágítanunk a képzeletünket.

Albert Einstein óta tudjuk, hogy a gravitáció valójában a téridő görbülete – mintha egy trambulinra nehéz golyót tennénk, ami behorpasztja az anyagot. Az új elmélet ezt a modellt fejleszti tovább két fontos kiegészítéssel:

Több dimenzió: A mi 4 dimenziós világunkon (3 térbeli dimenzió + az idő) túl létezhetnek további, számunkra láthatatlan, apróba feltekeredett extra dimenziók, így a modell összesen 7 dimenzióval számol. Megcsavarodó tér: A téridő a horpadás mellett képes egyfajta mikroszkopikus megcsavarodásra (torzióra) is.

Amikor a fekete lyuk a párolgása végén már extrém kicsire zsugorodik, ez a téridő-csavarodás egy óriási taszító erőt hoz létre. Ez az erő „megfogja” a fekete lyukat, és nem engedi, hogy a semmibe vesszen.

A mindent őrző kozmikus „pendrive”

A teljes megsemmisülés helyett tehát visszamarad egy felfoghatatlanul kicsi és könnyű maradvány (tömege a kilogramm milliomod részének is a töredéke).