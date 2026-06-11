Lélegzetelállító felvétel érkezett egy fekete lyuk pusztító étvágyáról

A felfedezés különlegessége abban rejlik, hogy a tudósok egy aktív galaktikus mag körül zajló intenzív anyagelnyelési folyamatot figyeltek meg. Ez a megfigyelés rávilágít arra, hogy a korai univerzumban a fekete lyukak növekedése sokkal dinamikusabb lehetett, mint azt korábban feltételezték. Következésképpen az űrkutatás új fejezetet nyit a kozmikus evolúció megértésében.

A később GLIMPSE-17775 néven ismertté vált kis vörös pont - amelyről kiderült, hogy egy szupermasszív fekete lyuk - szerencsére a NASA/ESA/CSA James Webb űrteleszkóp látóterébe került

Fotó: ESA/Webb

A fekete lyukak kozmikus rejtélyei

Vasily Kokorev, a kutatócsoport egyik vezető tagja, kulcsszerepet játszott az adatok elemzésében és értelmezésében. A nemzetközi kutatócsapat a Webb űrtávcső infravörös műszereinek segítségével olyan részleteket tudott megfigyelni, amelyek a korábbi technológiával teljesen láthatatlanok maradtak.

A csillagászcsoport azonosított egy vörös pontot: a GLIMPSE-17775-öt. A Webb által rögzített pont spektrumának – a kis vörös pontok eddigi legmélyebb spektrumának – gondos elemzésével a kutatócsoport több bizonyítékot is azonosított, amelyek mindegyike alátámasztja azt az értelmezést, hogy a GLIMPSE-17775 egy szupermasszív fekete lyuk, amelyet részben ionizált gázból álló sűrű gubó borít. Ezáltal sikerült feltárni, hogyan növekszik egy szupermasszív fekete lyuk a korai univerzumban.

A megfigyelések szerint a vizsgált objektum körül intenzív csillagkeletkezési folyamatok zajlanak, miközben a fekete lyuk hatalmas mennyiségű anyagot nyel el. Ez a kettős jelenség rendkívül ritka, és fontos információkkal szolgál arról, hogyan fejlődtek együtt a galaxisok és központi fekete lyukaik. Továbbá a kutatók megállapították, hogy az anyagelnyelés üteme meghaladja a korábban elméletileg lehetségesnek tartott értékeket.

A tanulmány eredményeit a The Astrophysical Journal folyóiratban publikálták, ami a felfedezés tudományos jelentőségét is alátámasztja. A szakmai közösség élénk érdeklődéssel fogadta az eredményeket, amelyek új kérdéseket vetnek fel a fekete lyukak növekedési mechanizmusaival kapcsolatban.

Új ablak a kozmikus múltba

A Webb űrtávcső által szolgáltatott adatok segítségével a kutatók most először láthatják részletesen, hogyan táplálkozik egy szupermasszív fekete lyuk a világegyetem korai szakaszában. Ez a megfigyelés különösen fontos, mert magyarázatot adhat arra a régóta fennálló rejtélyre, hogy miként növekedhettek ilyen hatalmasra ezek az objektumok viszonylag rövid idő alatt. Mindazonáltal további kutatásokra van szükség a pontos mechanizmusok megértéséhez.