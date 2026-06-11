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fekete lyuk

Lélegzetelállító felvétel érkezett egy fekete lyuk pusztító étvágyáról

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A modern csillagászat egyik legizgalmasabb korszakát éljük, és ezt nagyrészt a James Webb űrtávcső páratlan képességeinek köszönhetjük. A legújabb megfigyelések olyan jelenséget tártak fel, amely alapjaiban változtathatja meg a korai univerzumról alkotott elképzeléseinket. A kutatók egy rendkívül távoli, szupermasszív fekete lyuk környezetében olyan folyamatokat dokumentáltak, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek.
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fekete lyukjames webbuniverzum

A felfedezés különlegessége abban rejlik, hogy a tudósok egy aktív galaktikus mag körül zajló intenzív anyagelnyelési folyamatot figyeltek meg. Ez a megfigyelés rávilágít arra, hogy a korai univerzumban a fekete lyukak növekedése sokkal dinamikusabb lehetett, mint azt korábban feltételezték. Következésképpen az űrkutatás új fejezetet nyit a kozmikus evolúció megértésében. 

fekete lyuk The little red dot that would come to be known as GLIMPSE-17775 was fortunately included in the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope’s field of view as it was observing galaxy cluster Abell S1063 for a different scientific purpose. GLIMPSE-17775 is located behind the galaxy cluster and has a cosmological redshift of 3.5, meaning it existed about 1.8 billion years after the Big Bang. Since galaxy clusters like Abell S1063 are some of the most massive objects in the Universe, light emitted by objects farther away can become distorted as it reaches the telescope. This effect is known as gravitational lensing. The combination of Webb’s 30 hours of observing time and gravitational lensing enabled scientists to obtain the deepest spectrum to date of a little red dot. The result: the strongest evidence to date of a hot, dense gas cocoon known as a “black hole star.” [Image description: A field of galaxies against the black background of space. In the centre is a bright-white elliptical galaxy that is the core of the Abell S1063 galaxy cluster. Around the core are short, curved red lines, which are distant background galaxies magnified and warped by gravitational lensing. A couple of foreground stars appear large and bright with Webb’s signature eight-point diffraction spike pattern. Toward the very bottom, slightly off center toward the right, is a small red dot that is highlighted by an orange square outline. A larger orange square in the top right corner shows the object in more detail. The object, labeled “GLIMPSE-17775” looks like a fuzzy red dot with a yellow core.]
A később GLIMPSE-17775 néven ismertté vált kis vörös pont - amelyről kiderült, hogy egy szupermasszív fekete lyuk - szerencsére a NASA/ESA/CSA James Webb űrteleszkóp látóterébe került
Fotó: ESA/Webb

A fekete lyukak kozmikus rejtélyei

Vasily Kokorev, a kutatócsoport egyik vezető tagja, kulcsszerepet játszott az adatok elemzésében és értelmezésében. A nemzetközi kutatócsapat a Webb űrtávcső infravörös műszereinek segítségével olyan részleteket tudott megfigyelni, amelyek a korábbi technológiával teljesen láthatatlanok maradtak.

A csillagászcsoport azonosított egy vörös pontot: a GLIMPSE-17775-öt. A Webb által rögzített pont spektrumának – a kis vörös pontok eddigi legmélyebb spektrumának – gondos elemzésével a kutatócsoport több bizonyítékot is azonosított, amelyek mindegyike alátámasztja azt az értelmezést, hogy a GLIMPSE-17775 egy szupermasszív fekete lyuk, amelyet részben ionizált gázból álló sűrű gubó borít. Ezáltal sikerült feltárni, hogyan növekszik egy szupermasszív fekete lyuk a korai univerzumban. 

A megfigyelések szerint a vizsgált objektum körül intenzív csillagkeletkezési folyamatok zajlanak, miközben a fekete lyuk hatalmas mennyiségű anyagot nyel el. Ez a kettős jelenség rendkívül ritka, és fontos információkkal szolgál arról, hogyan fejlődtek együtt a galaxisok és központi fekete lyukaik. Továbbá a kutatók megállapították, hogy az anyagelnyelés üteme meghaladja a korábban elméletileg lehetségesnek tartott értékeket.

A tanulmány eredményeit a The Astrophysical Journal folyóiratban publikálták, ami a felfedezés tudományos jelentőségét is alátámasztja. A szakmai közösség élénk érdeklődéssel fogadta az eredményeket, amelyek új kérdéseket vetnek fel a fekete lyukak növekedési mechanizmusaival kapcsolatban.

Új ablak a kozmikus múltba

A Webb űrtávcső által szolgáltatott adatok segítségével a kutatók most először láthatják részletesen, hogyan táplálkozik egy szupermasszív fekete lyuk a világegyetem korai szakaszában. Ez a megfigyelés különösen fontos, mert magyarázatot adhat arra a régóta fennálló rejtélyre, hogy miként növekedhettek ilyen hatalmasra ezek az objektumok viszonylag rövid idő alatt. Mindazonáltal további kutatásokra van szükség a pontos mechanizmusok megértéséhez.

A csillagkeletkezés és a fekete lyuk táplálkozása közötti kapcsolat feltárása új perspektívát nyit a galaktikus evolúció megértésében. Vasily Kokorev és kollégái hangsúlyozták, hogy ez csak a kezdet, és a Webb űrtávcső várhatóan még számos hasonló felfedezést tesz lehetővé a jövőben. Összességében elmondható, hogy ez a kutatás mérföldkőnek számít az asztrofizika történetében. 

 

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