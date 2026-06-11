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férgek

Megdöbbentő szerepet kaphatnak a parazita férgek

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A modern orvostudomány egyik legnagyobb kihívása mindig is az volt, hogyan juttassuk el a megfelelő gyógyszert a test megfelelő részébe. Most azonban egy forradalmi áttörés történt, amely gyökeresen megváltoztathatja a gyógyszerbejuttatás jövőjét. Tudósok sikeresen génmódosított férgeket hoztak létre, amelyek képesek gyógyszereket termelni és közvetlenül a gazdaszervezetben eljuttatni azokat a célpontjukhoz.
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férgekgénmódosítottgyógyszer

Ez a lenyűgöző felfedezés új dimenziókat nyit meg az orvostudományban, hiszen az élő szervezetek most először válhatnak aktív gyógyszergyárakká. A kutatók évtizedek óta dolgoznak azon, hogy megtalálják a tökéletes módszert a célzott gyógyszerbejuttatásra, és úgy tűnik, hogy a parazita férgek váratlan szövetségesekké válhatnak ebben a küldetésben. 

férgek Computer illustration of the parasitic hookworm Ancylostoma duodenale. This is one of the commonest causes of hookworm infestation in humans, particularly in sub-tropical regions such as North Africa and India. The worm's head contains several tooth-like structures with which it clings to the bowel of it's host. Hookworms also infect dogs and cats. Human infestation begins with larvae penetrating the skin, usually by burrowing into the feet of a person and entering the bloodstream. The larvae then migrate throughout the body, particularly the small intestine. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
A horogférgek lehetnek a jövő gyógyszergyárai
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az Ancylostoma ceylanicum férgek a mikroszkopikus gyógyszerészek

A kutatás középpontjában az Ancylostoma ceylanicum nevű horogféreg áll, amelyet a tudósok génmódosítás segítségével átalakítottak. Alex Loukas, a James Cook Egyetem professzora és a kutatás vezető tudósa elmondta, hogy ez az első alkalom, amikor sikerült olyan parazitákat létrehozni, amelyek terápiás fehérjéket tudnak előállítani és szekretálni egy élő gazdaszervezetben. Ez a megközelítés teljesen új perspektívát nyit a krónikus betegségek kezelésében. 

A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány részletesen bemutatja, hogyan működik ez az innovatív rendszer. A génmódosított férgek képesek antitoxin-molekulákat és más terápiás anyagokat termelni, amelyeket aztán közvetlenül a bélrendszerbe juttatnak. Következésképpen a gyógyszer pontosan ott fejti ki hatását, ahol arra a legnagyobb szükség van, minimalizálva ezzel a mellékhatásokat és maximalizálva a terápiás hatékonyságot. 

A parazita paradoxon: ellenségből szövetséges

Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a tudósok éppen parazitákat választottak erre a célra. Azonban a döntés mögött komoly tudományos megfontolások állnak. A horogférgek már évmilliók óta együtt fejlődnek az emlősökkel, és rendkívül kifinomult mechanizmusokat fejlesztettek ki a gazdaszervezettel való együttélésre. Ennélfogva képesek hosszú ideig életben maradni a bélrendszerben anélkül, hogy súlyos immunreakciót váltanának ki.

A kutatók ráadásul olyan génmódosított férgeket hoztak létre, amelyek sterilizáltak, így nem képesek szaporodni a gazdaszervezetben. Ez biztosítja, hogy a kezelés biztonságos és kontrollálható maradjon. A férgek által termelt gyógyszer mennyisége is pontosan szabályozható, ami lehetővé teszi a személyre szabott terápiát.

Mit hozhat ez az áttörés?

A génmódosított férgek alkalmazása különösen ígéretes lehet a gyulladásos bélbetegségek, az autoimmun zavarok és bizonyos fertőzések kezelésében. Az antitoxin-termelés mellett a kutatók már dolgoznak azon, hogy más típusú terápiás fehérjéket is előállítsanak ezekkel a mikroszkopikus gyógyszergyárakkal. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy még évekig tarthat, mire ez a technológia eléri a klinikai gyakorlatot.

Alex Loukas és csapata optimista a jövővel kapcsolatban. A Nature Communications-ban megjelent tanulmány szerint a következő lépés az lesz, hogy nagyobb emlősökön, végül pedig embereken is teszteljék ezt a forradalmi megközelítést. Ha a klinikai vizsgálatok sikeresek lesznek, akkor egy napon talán mindannyian profitálhatunk ezekből az apró, de rendkívül hasznos élő gyógyszergyárakból.

 

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