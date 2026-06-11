Megdöbbentő szerepet kaphatnak a parazita férgek

Ez a lenyűgöző felfedezés új dimenziókat nyit meg az orvostudományban, hiszen az élő szervezetek most először válhatnak aktív gyógyszergyárakká. A kutatók évtizedek óta dolgoznak azon, hogy megtalálják a tökéletes módszert a célzott gyógyszerbejuttatásra, és úgy tűnik, hogy a parazita férgek váratlan szövetségesekké válhatnak ebben a küldetésben.

A horogférgek lehetnek a jövő gyógyszergyárai

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az Ancylostoma ceylanicum férgek a mikroszkopikus gyógyszerészek

A kutatás középpontjában az Ancylostoma ceylanicum nevű horogféreg áll, amelyet a tudósok génmódosítás segítségével átalakítottak. Alex Loukas, a James Cook Egyetem professzora és a kutatás vezető tudósa elmondta, hogy ez az első alkalom, amikor sikerült olyan parazitákat létrehozni, amelyek terápiás fehérjéket tudnak előállítani és szekretálni egy élő gazdaszervezetben. Ez a megközelítés teljesen új perspektívát nyit a krónikus betegségek kezelésében.

A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány részletesen bemutatja, hogyan működik ez az innovatív rendszer. A génmódosított férgek képesek antitoxin-molekulákat és más terápiás anyagokat termelni, amelyeket aztán közvetlenül a bélrendszerbe juttatnak. Következésképpen a gyógyszer pontosan ott fejti ki hatását, ahol arra a legnagyobb szükség van, minimalizálva ezzel a mellékhatásokat és maximalizálva a terápiás hatékonyságot.

A parazita paradoxon: ellenségből szövetséges

Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a tudósok éppen parazitákat választottak erre a célra. Azonban a döntés mögött komoly tudományos megfontolások állnak. A horogférgek már évmilliók óta együtt fejlődnek az emlősökkel, és rendkívül kifinomult mechanizmusokat fejlesztettek ki a gazdaszervezettel való együttélésre. Ennélfogva képesek hosszú ideig életben maradni a bélrendszerben anélkül, hogy súlyos immunreakciót váltanának ki.

A kutatók ráadásul olyan génmódosított férgeket hoztak létre, amelyek sterilizáltak, így nem képesek szaporodni a gazdaszervezetben. Ez biztosítja, hogy a kezelés biztonságos és kontrollálható maradjon. A férgek által termelt gyógyszer mennyisége is pontosan szabályozható, ami lehetővé teszi a személyre szabott terápiát.