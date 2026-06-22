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Nemcsak a zöldségek és gyümölcsök mennyisége, hanem azok összetétele is meghatározó a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében. Egy friss vizsgálat arra jutott, hogy sokan akkor sem jutnak elegendő flavanolhoz, ha betartják az általános táplálkozási ajánlásokat.
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egészséges táplálkozásflavanolzöldséggyümölcs

A legtöbb egészséges étrendre vonatkozó tanács a gyümölcs- és zöldségbevitel növelését hangsúlyozza, amelyből a szakértők napi öt adag elfogyasztását javasolják. Egy nemzetközi kutatócsoport eredményei szerint azonban az sem mindegy, hogy pontosan milyen élelmiszerek kerülnek a tányérra, hiszen egy kevésbé ismert növényi vegyületnek, a flavanolnak kulcsszerepe van a szívvédelemben

Nem elég pusztán sok gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasztani, arra is ügyelni kell, hogy elegendő flavanolt vigyünk a szervezetbe
Nem elég pusztán sok gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasztani, arra is ügyelni kell, hogy elegendő flavanolt vigyünk a szervezetbe
Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Miért fontos a flavanol?

A Readingi Egyetem, a Harvard Orvosi Egyetem, a Kaliforniai Egyetem (UC Davis) és a Mars élelmiszeripari vállalat kutatói azt vizsgálták, mennyi flavanolt fogyaszt a lakosság. Ezek a természetes növényi vegyületek korábbi kutatások alapján összefüggésbe hozhatók a kedvezőbb szív- és érrendszeri állapottal, valamint a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával. 

A Food and Function című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány több mint 30 ezer brit és amerikai résztvevő biomarker- és táplálkozási adatait elemezte. A kutatók nem kizárólag kérdőívekre támaszkodtak, hanem olyan biomarkereket is mértek, amelyek pontosabb képet adnak a flavanolbevitelről. Az eredmények szerint ötből kevesebb mint egy ember fogyasztott elegendő mennyiséget ahhoz, hogy a szív- és érrendszert védő hatások érvényesüljenek. 

Még a napi ajánlott mennyiséget sem sikerül tartani

Korábbi kutatások, köztük a COSMOS-vizsgálat, azt mutatták, hogy napi 500 milligramm flavanol fogyasztása csökkentheti a szívbetegségek okozta halálozás kockázatát. Az új elemzés alapján azonban a legtöbb ember napi bevitele meg sem közelíti ezt a mennyiséget, még akkor sem, ha rendszeresen fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget. 

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Javier Ottaviani szerint sokan úgy vélik, a bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás automatikusan biztosítja a szükséges flavanolmennyiséget. A vizsgálat eredményei azonban arra utalnak, hogy az élelmiszerek kiválasztása legalább olyan fontos, mint az elfogyasztott adagok száma. 

Mely élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb flavanolt?

A kutatók szerint különösen magas flavanoltartalmú élelmiszer 

  • a szilva, 
  • a tőzegáfonya, 
  • a szeder 
  • és a zöld tea. 

Jelentősebb mennyiséget tartalmaz továbbá a 

  • lóbab, 
  • a cseresznye, 
  • a (héjas) alma, 
  • az eper, 
  • az áfonya 
  • és a tarkabab is. 

A vizsgálat alapján már egy csésze zöld tea vagy egy adag bogyós gyümölcs is érdemben növelheti a flavanolbevitelt. 

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a jövőbeni étrendi iránymutatások akkor lehetnek hatékonyabbak, ha nemcsak a mennyiségre, hanem az élelmiszerek típusára is nagyobb hangsúlyt fektetnek. 

Gunter Kuhnle professzor, a Readingi Egyetem kutatója szerint bár a napi öt adag gyümölcs és zöldség továbbra is fontos cél, érdemes jobban figyelembe venni, hogy pontosan mely élelmiszerek alkotják ezt a mennyiséget. A különböző növényi eredetű élelmiszerek ugyanis eltérő mennyiségben tartalmazzák azokat a vegyületeket, amelyek hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez.

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