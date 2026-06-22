A legtöbb egészséges étrendre vonatkozó tanács a gyümölcs- és zöldségbevitel növelését hangsúlyozza, amelyből a szakértők napi öt adag elfogyasztását javasolják. Egy nemzetközi kutatócsoport eredményei szerint azonban az sem mindegy, hogy pontosan milyen élelmiszerek kerülnek a tányérra, hiszen egy kevésbé ismert növényi vegyületnek, a flavanolnak kulcsszerepe van a szívvédelemben.
Miért fontos a flavanol?
A Readingi Egyetem, a Harvard Orvosi Egyetem, a Kaliforniai Egyetem (UC Davis) és a Mars élelmiszeripari vállalat kutatói azt vizsgálták, mennyi flavanolt fogyaszt a lakosság. Ezek a természetes növényi vegyületek korábbi kutatások alapján összefüggésbe hozhatók a kedvezőbb szív- és érrendszeri állapottal, valamint a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával.
A Food and Function című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány több mint 30 ezer brit és amerikai résztvevő biomarker- és táplálkozási adatait elemezte. A kutatók nem kizárólag kérdőívekre támaszkodtak, hanem olyan biomarkereket is mértek, amelyek pontosabb képet adnak a flavanolbevitelről. Az eredmények szerint ötből kevesebb mint egy ember fogyasztott elegendő mennyiséget ahhoz, hogy a szív- és érrendszert védő hatások érvényesüljenek.
Még a napi ajánlott mennyiséget sem sikerül tartani
Korábbi kutatások, köztük a COSMOS-vizsgálat, azt mutatták, hogy napi 500 milligramm flavanol fogyasztása csökkentheti a szívbetegségek okozta halálozás kockázatát. Az új elemzés alapján azonban a legtöbb ember napi bevitele meg sem közelíti ezt a mennyiséget, még akkor sem, ha rendszeresen fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget.
A tanulmány vezető szerzője, Dr. Javier Ottaviani szerint sokan úgy vélik, a bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás automatikusan biztosítja a szükséges flavanolmennyiséget. A vizsgálat eredményei azonban arra utalnak, hogy az élelmiszerek kiválasztása legalább olyan fontos, mint az elfogyasztott adagok száma.
Mely élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb flavanolt?
A kutatók szerint különösen magas flavanoltartalmú élelmiszer
- a szilva,
- a tőzegáfonya,
- a szeder
- és a zöld tea.
Jelentősebb mennyiséget tartalmaz továbbá a
- lóbab,
- a cseresznye,
- a (héjas) alma,
- az eper,
- az áfonya
- és a tarkabab is.
A vizsgálat alapján már egy csésze zöld tea vagy egy adag bogyós gyümölcs is érdemben növelheti a flavanolbevitelt.
A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a jövőbeni étrendi iránymutatások akkor lehetnek hatékonyabbak, ha nemcsak a mennyiségre, hanem az élelmiszerek típusára is nagyobb hangsúlyt fektetnek.
Gunter Kuhnle professzor, a Readingi Egyetem kutatója szerint bár a napi öt adag gyümölcs és zöldség továbbra is fontos cél, érdemes jobban figyelembe venni, hogy pontosan mely élelmiszerek alkotják ezt a mennyiséget. A különböző növényi eredetű élelmiszerek ugyanis eltérő mennyiségben tartalmazzák azokat a vegyületeket, amelyek hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez.