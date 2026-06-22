A legtöbb egészséges étrendre vonatkozó tanács a gyümölcs- és zöldségbevitel növelését hangsúlyozza, amelyből a szakértők napi öt adag elfogyasztását javasolják. Egy nemzetközi kutatócsoport eredményei szerint azonban az sem mindegy, hogy pontosan milyen élelmiszerek kerülnek a tányérra, hiszen egy kevésbé ismert növényi vegyületnek, a flavanolnak kulcsszerepe van a szívvédelemben.

Nem elég pusztán sok gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasztani, arra is ügyelni kell, hogy elegendő flavanolt vigyünk a szervezetbe

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Miért fontos a flavanol?

A Readingi Egyetem, a Harvard Orvosi Egyetem, a Kaliforniai Egyetem (UC Davis) és a Mars élelmiszeripari vállalat kutatói azt vizsgálták, mennyi flavanolt fogyaszt a lakosság. Ezek a természetes növényi vegyületek korábbi kutatások alapján összefüggésbe hozhatók a kedvezőbb szív- és érrendszeri állapottal, valamint a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával.

A Food and Function című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány több mint 30 ezer brit és amerikai résztvevő biomarker- és táplálkozási adatait elemezte. A kutatók nem kizárólag kérdőívekre támaszkodtak, hanem olyan biomarkereket is mértek, amelyek pontosabb képet adnak a flavanolbevitelről. Az eredmények szerint ötből kevesebb mint egy ember fogyasztott elegendő mennyiséget ahhoz, hogy a szív- és érrendszert védő hatások érvényesüljenek.

Még a napi ajánlott mennyiséget sem sikerül tartani

Korábbi kutatások, köztük a COSMOS-vizsgálat, azt mutatták, hogy napi 500 milligramm flavanol fogyasztása csökkentheti a szívbetegségek okozta halálozás kockázatát. Az új elemzés alapján azonban a legtöbb ember napi bevitele meg sem közelíti ezt a mennyiséget, még akkor sem, ha rendszeresen fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget.

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Javier Ottaviani szerint sokan úgy vélik, a bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás automatikusan biztosítja a szükséges flavanolmennyiséget. A vizsgálat eredményei azonban arra utalnak, hogy az élelmiszerek kiválasztása legalább olyan fontos, mint az elfogyasztott adagok száma.

Mely élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb flavanolt?

A kutatók szerint különösen magas flavanoltartalmú élelmiszer

a szilva,

a tőzegáfonya,

a szeder

és a zöld tea.

Jelentősebb mennyiséget tartalmaz továbbá a

lóbab,

a cseresznye,

a (héjas) alma,

az eper,

az áfonya

és a tarkabab is.

A vizsgálat alapján már egy csésze zöld tea vagy egy adag bogyós gyümölcs is érdemben növelheti a flavanolbevitelt.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a jövőbeni étrendi iránymutatások akkor lehetnek hatékonyabbak, ha nemcsak a mennyiségre, hanem az élelmiszerek típusára is nagyobb hangsúlyt fektetnek.