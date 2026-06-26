Új, ritka mellékhatást azonosítottak a kutatók a fogyókúrás injekcióknál

A fogyókúrás injekciók alkalmazása közel 50 százalékkal növelheti az íz- és szaglásérzékelés megváltozásának kockázatát egy friss, több mint 870 ezer beteg adatait elemző kutatás szerint. A tanulmány a JAMA Otolaryngology szaklapban jelent meg.

A fogyókúrás injekciók alkalmazása mellett ritkán íz- és szaglásváltozás is előfordulhat

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A vizsgálatban kizárólag 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek szerepeltek. A résztvevők egyik fele GLP-1 receptoragonista készítményeket – például Mounjarót vagy Ozempicet – kapott, míg a kontrollcsoport más cukorbetegség elleni gyógyszerekkel kezelte állapotát.

Milyen mellékhatást találtak a fogyókúrás injekciók esetében?

A kutatók azt találták, hogy a GLP-1 készítményeket használók mintegy 50 százalékkal nagyobb valószínűséggel számoltak be arról, hogy az ételek íze vagy illata megváltozott.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez a mellékhatás ritkának számít. A 2-es típusú cukorbetegség önmagában is növeli az íz- és szaglászavarok kialakulásának kockázatát, elsősorban az idegkárosodás és a romló vérkeringés miatt.

A kutatók szerint ezek a gyógyszerek nemcsak az étvágy szabályozásában szerepet játszó bélrendszeri és agyi folyamatokra hatnak, hanem az ízlelőbimbók sejtjeire, valamint az íz- és szaglásérzékelésért felelős agyi területekre is – számolt be róla a Daily Mail.

Feltételezésük szerint emiatt a cukros és erősen feldolgozott élelmiszerek kevésbé tűnhetnek vonzónak, ami hozzájárulhat az étvágy csökkenéséhez.

A szerzők szerint az idősebb betegek és azok, akiknél eleve fennáll az érzékszervi problémák kockázata, fokozott megfigyelést igényelhetnek. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kezelés megszakítása nem indokolt kizárólag emiatt, mivel a GLP-1 készítmények bizonyítottan javítják a vércukorszint szabályozását, valamint csökkenthetik a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát.

A kutatók arra is emlékeztettek, hogy egy 2025-ös vizsgálat szerint az Ozempicet, Wegovyt vagy Mounjarót használók körülbelül ötöde számolt be arról, hogy egyes ételeket édesebbnek vagy sósabbnak érzékelt. Azok, akik ízérzékelési változást tapasztaltak, gyakrabban számoltak be csökkent étvágyról és kisebb sóvárgásról is.

A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy a fogyás mértékét nem kizárólag az ízérzékelés változása határozza meg, hanem az étrend, a fizikai aktivitás, az alvás, a stressz és más életmódbeli tényezők együttesen befolyásolják.