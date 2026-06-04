Nemcsak finom, az izomvesztést is akadályozza a magyarok egyik kedvenc étele

Japán kutatók szerint az érlelt fokhagyma egyik természetes vegyülete képes javítani az izmok működését és csökkenteni az időskori gyengeséget. Az S1PC nevű anyag nem közvetlenül az izmokra hat, hanem egy különleges kommunikációs rendszeren keresztül kapcsolja össze a zsírszövetet, az agyat és az izmokat.

Az érlelt fokhagyma olyan vegyületet rejtegetett a japán kutatók szerint, amely az izomvesztést akadályozza az idősödő szervezetben

Fotó: LEE FROST / Robert Harding Premium

Miért veszélyes az időskori izomvesztés?

Az öregedéssel a szervezet fokozatosan veszít az izomtömegéből és az erejéből. Ez nemcsak a mozgást nehezíti meg, hanem növeli az elesések, a sérülések és az önállóság elvesztésének kockázatát is. Az orvosok szerint világszerte egyre nagyobb problémát jelent az időskori izomgyengeség az öregedő társadalmakban. Bár léteznek kezelések és étrend-kiegészítők, sok közülük drága vagy tudományosan nem eléggé bizonyított a működésük.

Hogyan működik a fokhagyma különleges vegyülete?

Az érlelt fokhagymában található S1PC nevű anyagot vizsgálták a kutatók.

Ez a vegyület aktivál egy LKB1 nevű enzimet, amely a sejtek energiafelhasználásában és az öregedési folyamatok szabályozásában játszik fontos szerepet.

A folyamat végül fokozza egy eNAMPT nevű molekula termelődését a zsírszövetben.

Ez a molekula a véráramon keresztül az agy egyik fontos területére, a hipotalamuszba jut, ahol olyan idegrendszeri folyamatokat indít be, amelyek javíthatják az izmok teljesítményét.

Mit mutattak a kísérletek?

Az idős egereken végzett vizsgálatokban az S1PC nemcsak az izomerőt javította és csökkentette az öregedéssel járó gyengeséget, hanem még a testhőmérsékletet is helyreállította. A megfelelő mennyiségű zsírszövettel rendelkező embereknél szintén emelkedett az eNAMPT szintje. Ennek az a jelentősége, hogy ugyanaz a biológiai hatás nemcsak sejtekben és állatokban, hanem emberekben is megjelent.

Valóban lassíthatja az öregedést a fokhagyma?

A szakemberek szerint az eredmények ígéretesek. Az érlelt fokhagyma kivonatát évtizedek óta fogyasztják komoly mellékhatások nélkül, ezért az S1PC biztonságos öregedésgátló étrend-kiegészítővé válhat. A kutatók jelen pillanatban azt próbálják kideríteni, hogy hosszú távon mennyire képes javítani az emberek izomerejét és fizikai állapotát.

A vizsgálat azért különösen érdekes, mert egy teljesen új kapcsolatot tárt fel az agy, a zsírszövet és az izmok között.