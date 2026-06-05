Már biztos: kibillent a Föld forgástengelye, és ennek nyögni fogjuk a következményeit

A Föld forgási pólusa nem rögzített pont, hanem vándorol és ingadozik a bolygó tömegeloszlásának változásaival. A víz jelentős tömeggel rendelkezik, így amikor nagy mennyiségű talajvizet szivattyúznak ki a föld alatti vízadó rétegekből öntözési és lakossági célokra, az végül az óceánokba kerülve megváltoztatja ezt a tömegeloszlást. A folyamat mechanikája ahhoz hasonlítható, mint amikor egy pörgettyű egyik részére extra súlyt helyezünk, ami módosítja a forgását.

A kutatások szerint 1993 és 2010 között a Föld forgási pólusa mintegy 80 centiméterrel eltolódott

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A Föld tengelyének kibillenése: a vízmozgás hatása a pólusvándorlásra és a tengerszintre

A Geophysical Research Letters folyóiratban 2023-ban megjelent tanulmány szerint az emberiség 1993 és 2010 között mintegy 2150 gigatonna talajvizet termelt ki. Amikor a kutatók ezt a vízmennyiséget beépítették a modellekbe, az eredmények egybeestek a forgási pólus megfigyelt, körülbelül 80 centiméteres elmozdulásával. Ez a vízveszteség egyúttal 6,24 milliméteres globális tengerszint-emelkedést is eredményezett.

Ki-Weon Seo, a Szöuli Nemzeti Egyetem geofizikusa úgy véli, hogy az éghajlattal összefüggő tényezők közül a talajvíz áthelyeződése van a legnagyobb hatással a forgási pólus vándorlására.

A legerőteljesebb hatást az észak-amerikai kontinens nyugati részén és az Északnyugat-Indiában tapasztalható talajvíz-kimerülés gyakorolta az elmozdulásra.

Összetett folyamatok állnak a háttérben: nem csak a talajvíz változása számít

Nem csupán a talajvíz befolyásolja a pólusmozgást, a hó, a jégtakarók, a gleccserek és a Föld belső folyamatai is hatással vannak rá.

A Journal of Geodesy 2026-os újraértékelése kimutatta, hogy a hosszabb távú tendenciákat elsősorban a grönlandi jég olvadása és a hóesési mintázatok határozzák meg, de a talajvíz szerepe is kimutatható maradt. A tudósok a régebbi, műholdas mérések előtti idők vizsgálatára új modelleket is bevezettek 2026-ban, hogy pontosabban felmérjék az elmúlt évtizedek szárazföldi víztározási változásait.

Milyen következményekkel számolhatunk?

A talajvízszint csökkenése közvetlenül érinti a helyi környezetet is, mivel a földfelszín süllyedni kezdhet, ami súlyosbítja a tengerszint-emelkedés hatásait, és elősegítheti a sós víz behatolását az édesvízi bázisokba.