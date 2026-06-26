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geológia

Lángoló kráterek és vérző gleccserek: bolygónk 20 legfélelmetesebb helye

58 perce
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Bolygónk felszíne tele van olyan megmagyarázhatatlan, sokszor egyenesen földönkívülinek tűnő anomáliákkal, amelyek láttán a geológusok is csak a fejüket vakarják. Lángoló szakadékok, vérző gleccserek és kővé dermesztő tavak – mutatjuk a Föld 20 legbizarrabb helyét, amelyeket mintha egy sci-fi filmből emeltek volna át a valóságba.
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geológiabizarrpokolFöld

A hívogató zöld erdők, fenséges hegycsúcsok és végtelen kék óceánok mellett a Földnek van egy sokkal sötétebb, rejtélyesebb arca is, amelyet a szélsőséges fizikai és kémiai erők formáltak évmilliók vagy mindössze néhány évtized alatt. Ezek a helyszínek nem csupán vizuálisan sokkolóak, de egyben halálosak is.

A Föld egyik legfélelmetesebb helye, a Darvaza-kráter
A Föld egyik legfélelmetesebb helye, a Darvaza-kráter
Fotó: MICHAEL RUNKEL / Robert Harding Heritage

A legbizarrabb helyek a Földön

Míg némelyikük kialakulására ma már van tudományos magyarázat, addig a sivatagban vándorló kövek, vagy a feneketlennek tűnő szibériai kráterek a mai napig heves vitákat váltanak ki a tudósok közt.

Alábbi galériánkban a Föld 20 legbizarrabb geológiai képződményét mutatjuk be.

A Pokol Kapuja (Darvaza-kráter) – Türkmenisztán
A Szahara Szeme (Richat-képződmény) – Mauritánia
Batagaika-kráter (Az Alvilág Kapuja) – Szibéria
Vér-vízesés – Antarktisz
Vándorló kövek (Halál-völgy) – Kalifornia, USA
Danakil-mélyföld – Etiópia
Nagy Kék Lyuk (Great Blue Hole) – Belize
Kawah Ijen (A kék lángok vulkánja) – Indonézia
Tündérkörök – Namíbia
Pöttyös-tó – Kanada
Forró folyó (Shanay-Timpishka) – Peru
Jamali óriáskráterek
Nátron-tó (A kővé dermesztő tó) – Tanzánia
Moeraki-sziklák – Új-Zéland
Óriások útja (Giant's Causeway) – Észak-Írország
Kristálybarlang (Naica-bánya) – Mexikó
Fly-gejzír – Nevada, USA
Tsingy de Bemaraha (A kőerdő) – Madagaszkár
Csokoládé-hegyek – Fülöp-szigetek
Hillier-tó (A rágógumi-rózsaszín tó) – Ausztrália
Galéria: Kapu a pokolba: a bolygó 20 legfélelmetesebb geológiai rejtélye
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A Pokol Kapuja (Darvaza-kráter) – Türkmenisztán: a Karakum-sivatag közepén több mint ötven éve lángol egy 69 méter széles, gázzal teli kráter. Bár eredetileg szovjet geológusok gyújtották be, abban a hitben, hogy a gáz pár hét alatt kiég belőle, az azóta is megállás nélkül ontja magából a tüzet, hátborzongatóan emlékeztetve egy alvilági bejáratra

 

 

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