Lángoló kráterek és vérző gleccserek: bolygónk 20 legfélelmetesebb helye

Bolygónk felszíne tele van olyan megmagyarázhatatlan, sokszor egyenesen földönkívülinek tűnő anomáliákkal, amelyek láttán a geológusok is csak a fejüket vakarják. Lángoló szakadékok, vérző gleccserek és kővé dermesztő tavak – mutatjuk a Föld 20 legbizarrabb helyét, amelyeket mintha egy sci-fi filmből emeltek volna át a valóságba.
A hívogató zöld erdők, fenséges hegycsúcsok és végtelen kék óceánok mellett a Földnek van egy sokkal sötétebb, rejtélyesebb arca is, amelyet a szélsőséges fizikai és kémiai erők formáltak évmilliók vagy mindössze néhány évtized alatt. Ezek a helyszínek nem csupán vizuálisan sokkolóak, de egyben halálosak is.
A legbizarrabb helyek a Földön
Míg némelyikük kialakulására ma már van tudományos magyarázat, addig a sivatagban vándorló kövek, vagy a feneketlennek tűnő szibériai kráterek a mai napig heves vitákat váltanak ki a tudósok közt.
Alábbi galériánkban a Föld 20 legbizarrabb geológiai képződményét mutatjuk be.
Galéria: Kapu a pokolba: a bolygó 20 legfélelmetesebb geológiai rejtélye
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A Pokol Kapuja (Darvaza-kráter) – Türkmenisztán: a Karakum-sivatag közepén több mint ötven éve lángol egy 69 méter széles, gázzal teli kráter. Bár eredetileg szovjet geológusok gyújtották be, abban a hitben, hogy a gáz pár hét alatt kiég belőle, az azóta is megállás nélkül ontja magából a tüzet, hátborzongatóan emlékeztetve egy alvilági bejáratra
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