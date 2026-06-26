Lángoló kráterek és vérző gleccserek: bolygónk 20 legfélelmetesebb helye

A hívogató zöld erdők, fenséges hegycsúcsok és végtelen kék óceánok mellett a Földnek van egy sokkal sötétebb, rejtélyesebb arca is, amelyet a szélsőséges fizikai és kémiai erők formáltak évmilliók vagy mindössze néhány évtized alatt. Ezek a helyszínek nem csupán vizuálisan sokkolóak, de egyben halálosak is.

A Föld egyik legfélelmetesebb helye, a Darvaza-kráter

Fotó: MICHAEL RUNKEL / Robert Harding Heritage

A legbizarrabb helyek a Földön

Míg némelyikük kialakulására ma már van tudományos magyarázat, addig a sivatagban vándorló kövek, vagy a feneketlennek tűnő szibériai kráterek a mai napig heves vitákat váltanak ki a tudósok közt.

Alábbi galériánkban a Föld 20 legbizarrabb geológiai képződményét mutatjuk be.