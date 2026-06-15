Döbbenetes felfedezés a Föld belsejében, a kutatók sem számítottak erre

A Föld belsejének kutatása különösen nehéz feladat, hiszen a legmélyebb fúrások is csupán néhány kilométeres mélységet érnek el. A geológusok ezért földrengések által keltett szeizmikus hullámok segítségével térképezik fel bolygónk belső szerkezetét. Egy antarktiszi kutatás most olyan részleteket tárt fel a földmag környezetéről, amelyekre korábban senki sem számított.

A földmag környezetének szerkezetéről készített illusztráció

Kredit: Arizona State University

Mit találtak a földmag környezetében?

A köpeny és a külső földmag határán, mintegy 2900 kilométeres mélységben olyan különleges zónákat találtak a kutatók, amelyekben a szeizmikus hullámok feltűnően lassan haladnak.Ezeket a rétegeket ultrakis sebességű zónáknak (ULVZ) nevezik. Az új mérések szerint ezen rétegek képződményei jóval elterjedtebbek, mint korábban gondolták, és szinte minden vizsgált területen jelen vannak a déli félteke alatt.

Hogyan fedezték fel a rejtett képződményt?

A kutatócsoport 15 antarktiszi jégbe telepített mérőállomás adatait elemezte három éven keresztül. Több ezer földrengésből származó szeizmikus jelet vizsgáltak meg, hogy feltérképezzék a Föld mélyének szerkezetét. A technológia fejlődésével a nagy felbontású módszer lehetővé tette olyan részletek azonosítását is, amelyek korábban rejtve maradtak. A mérések alapján a különös réteg vastagsága néhány kilométertől több tíz kilométerig terjedhet.

Valóban egy ősi óceánfenék maradványa lehet?

Az egyetem kutatóinak ábrázolása a földmag megmagyarázza a szerintük legvalószínűsíthetőbb módját annak, hogyan kerülhetett az ősi köpenydarab az óceánfenék aljzattal a földmag környezetébe

Kredit: Arizona State University

A kutatók legvalószínűbb magyarázata szerint ezek a zónák egy rendkívül régi óceáni kéreg maradványai. Bár ma már nem találhatóak fölöttük ismert alábukási zónák, számítógépes modellek szerint a köpenyben zajló lassú anyagáramlások évmilliók alatt ilyen mélységbe szállíthatták az elsüllyedt rétegeket.

A feltételezést az is erősíti, hogy az észlelt anyag sűrűsége és viselkedése jól illeszkedik az egykori óceánfenékből származó kőzetekéhez, ám a kutatók egyéb magyarázatokat sem zárnak ki.

Miért fontos a földmag körüli réteg felfedezése?

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy ezek a zónák akár a földmag jelentős részét is körülvehetik. A szakemberek szerint helyenként olyan hatalmas képződmények emelkedhetnek ki ezen a határrétegen, amelyek az Everest magasságának ötszörösét is elérik.