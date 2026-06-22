Veszélyben a Föld? Szigorú titoktartásra kötelezték a kutatókat

Az emberiség csak nemrégiben kezdte el kutatni a világegyetemben a más intelligens életformákra utaló nyomokat. Bár eddig csupán csendet tapasztaltunk, a teleszkópok fejlődésével megvan az esélye egy esetleges észlelésnek. Felmerül a kérdés, hogy mi a teendő, ha technológiailag fejlett földönkívüliektől származó jelet észlelünk.

Az új protokollok szerint nem szabad válaszolni a földönkívüli jelekre

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A földönkívüliek nyomában: új szabályok a modern korban

A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) és a SETI intézet 1989-ben alkotta meg a kutatás alapelveit. Ezeket a szabályokat a 2026-os frissítés során az elmúlt tizenhat év változásaihoz igazították. Michael Garrett professzor szerint a mai információs környezet sokkal összetettebb, mint 2010-ben volt; a manipulált tartalmak, az automatizált félretájékoztatás és az azonnali globális kommunikáció miatt a nem ellenőrzött hírek könnyen pánikot kelthetnek.

Az új protokollok célja a tudósok védelme az esetleges zaklatásokkal és a személyes adataikkal való visszaéléssel szemben. Emellett szabályozzák a pletykák és az átverések kezelését is.

Az alapelv azonban változatlan maradt: a rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek.

A hitelesítés és a tájékoztatás folyamata

A tudósok egy gyanús jel észlelése után nem tesznek azonnal bejelentést. A tudományos módszer megköveteli a jelek többszörös ellenőrzését. Fontos a bizonyítékok más szervezetek általi, független vizsgálata is.

Csak a hitelesség megerősítése és a tudományos konszenzus elérése után tájékoztatják a világot.

A frissített irányelvek megengedik, hogy a kutatók ne osszanak meg minden részletet a nyilvánossággal az ellenőrzési szakaszban. Ennek ellenére a közösségi médiát és a sajtót felhasználhatják a téves információk cáfolására. A spekulatív következtetéseket ugyanakkor egyértelműen jelezni kell. Ha egy jelzésről kiderül, hogy nem földönkívüli eredetű, azt is azonnal és világosan közölni kell.

Amikor egy felfedezés hitelesítése megtörténik, a tudósok kötelesek részletesen tájékoztatni a nyilvánosságot, a tudományos közösséget és az ENSZ főtitkárát. Szintén feladatuk a bizonyítékok védelme, ami jelentheti például az érintett rádiófrekvenciák megóvását is.