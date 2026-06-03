Megoldódott Alaszka narancsszínű folyóinak rejtélye

A kutatók évek óta figyelemmel kísérik ezt a folyamatot, és most végre választ kaphatunk arra, hogy mi okozza ezt a szokatlan színváltozást. A folyók elszíneződésének jelensége mögött a klímaváltozás áll, amely az örökfagy – a permafroszt – olvadását idézi elő. Ahogy a korábban fagyott talaj felenged, olyan ásványi anyagok szabadulnak fel, amelyek évezredek óta rejtőztek a föld mélyén.

Alaszka folyóinak narancssárga elszíneződés komoly problémát jelez

Fotó: Tim Lyons/UCR

Miről árulkodnak a narancssárga folyók?

A Communications Earth & Environment folyóiratban megjelent legújabb tanulmány részletesen feltárja a jelenség okait és következményeit. A kutatók megállapították, hogy a narancsszínű elszíneződés elsősorban vas és más fémek jelenlétének köszönhető. Amikor az olvadó permafroszt felszabadítja ezeket az elemeket, azok reakcióba lépnek az oxigénnel, és jellegzetes rozsdaszínt kölcsönöznek a víznek.

A tudósok több mint 75 érintett vízfolyást azonosítottak Alaszka területén, és ez a szám folyamatosan növekszik. A vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett folyószakaszokon drasztikusan csökkent a halfajok száma, mivel a magas fémkoncentráció mérgező hatással van a vízi élővilágra. Ráadásul a pH-érték jelentős változása tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen a savanyúbb víz még kedvezőtlenebb környezetet teremt az ökoszisztéma számára.

Az olvadás láncreakciója: veszélyben az ökoszisztéma

Az alaszkai folyók elszíneződése nem csupán elszigetelt jelenség, hanem egy sokkal nagyobb környezeti változás látható tünete. A permafroszt olvadása ugyanis metánt és szén-dioxidot is felszabadít, amelyek tovább gyorsítják a globális felmelegedést. Következésképpen ez egy önmagát erősítő folyamatot indít el, amely hosszú távon visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Emellett az őslakos közösségek is érzékenyen érintettek, hiszen generációk óta függenek ezektől a vízforrásoktól. A halászat, amely korábban az életmódjuk szerves részét képezte, ma már számos helyen lehetetlenné vált. A szennyezett víz nem csupán az élővilágot, hanem az ivóvízkészleteket is veszélyezteti, ami komoly közegészségügyi kockázatot jelent.