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Megoldódott Alaszka narancsszínű folyóinak rejtélye

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Az Amerikai Egyesült Államok északi csücskében, Alaszka zordon tájain különös jelenség tartja lázban a tudósokat és a helyi lakosokat egyaránt. Egyre több folyó és patak ölt magára narancsszínű köntöst, mintha valaki hatalmas mennyiségű rozsdát öntött volna a kristálytiszta vizekbe. Ez a látványos, ám aggasztó változás nem csupán esztétikai problémát jelent, hanem komoly környezeti következményekkel jár.
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folyóAlaszkai-félszigetnarancssárga

A kutatók évek óta figyelemmel kísérik ezt a folyamatot, és most végre választ kaphatunk arra, hogy mi okozza ezt a szokatlan színváltozást. A folyók elszíneződésének jelensége mögött a klímaváltozás áll, amely az örökfagy – a permafroszt – olvadását idézi elő. Ahogy a korábban fagyott talaj felenged, olyan ásványi anyagok szabadulnak fel, amelyek évezredek óta rejtőztek a föld mélyén. 

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Alaszka folyóinak narancssárga elszíneződés komoly problémát jelez
Fotó: Tim Lyons/UCR

Miről árulkodnak a narancssárga folyók?

A Communications Earth & Environment folyóiratban megjelent legújabb tanulmány részletesen feltárja a jelenség okait és következményeit. A kutatók megállapították, hogy a narancsszínű elszíneződés elsősorban vas és más fémek jelenlétének köszönhető. Amikor az olvadó permafroszt felszabadítja ezeket az elemeket, azok reakcióba lépnek az oxigénnel, és jellegzetes rozsdaszínt kölcsönöznek a víznek. 

A tudósok több mint 75 érintett vízfolyást azonosítottak Alaszka területén, és ez a szám folyamatosan növekszik. A vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett folyószakaszokon drasztikusan csökkent a halfajok száma, mivel a magas fémkoncentráció mérgező hatással van a vízi élővilágra. Ráadásul a pH-érték jelentős változása tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen a savanyúbb víz még kedvezőtlenebb környezetet teremt az ökoszisztéma számára. 

Az olvadás láncreakciója: veszélyben az ökoszisztéma

Az alaszkai folyók elszíneződése nem csupán elszigetelt jelenség, hanem egy sokkal nagyobb környezeti változás látható tünete. A permafroszt olvadása ugyanis metánt és szén-dioxidot is felszabadít, amelyek tovább gyorsítják a globális felmelegedést. Következésképpen ez egy önmagát erősítő folyamatot indít el, amely hosszú távon visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Emellett az őslakos közösségek is érzékenyen érintettek, hiszen generációk óta függenek ezektől a vízforrásoktól. A halászat, amely korábban az életmódjuk szerves részét képezte, ma már számos helyen lehetetlenné vált. A szennyezett víz nem csupán az élővilágot, hanem az ivóvízkészleteket is veszélyezteti, ami komoly közegészségügyi kockázatot jelent.

A jövő kérdései: mit tehetünk?

A tudósok hangsúlyozzák, hogy a jelenség megértése kulcsfontosságú a megfelelő válaszlépések kidolgozásához. A Communications Earth & Environment folyóiratban publikált kutatás szerint a folyamatos monitoring és az éghajlatváltozás mérséklése nélkül a probléma tovább fog eszkalálódni. Ennek megfelelően nemzetközi összefogásra van szükség ahhoz, hogy megállítsuk ezt a veszélyes tendenciát.

Végül fontos megjegyezni, hogy Alaszka narancsszínű folyói figyelmeztető jelként szolgálnak az egész világ számára. A Föld jelzéseket küld, és rajtunk múlik, hogy meghallgatjuk-e őket. A tudományos kutatások folytatása és a klímavédelmi intézkedések bevezetése együttesen járulhat hozzá ahhoz, hogy megóvjuk bolygónk törékeny ökoszisztémáit.

 

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