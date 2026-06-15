Felejtsd el a hideg sört a kánikulában! Mutatunk egy italt, ami biztosan lehűt

A legtöbben ösztönösen hideg italhoz nyúlnak a nyári hőségben, pedig a szervezet hőszabályozása ennél összetettebb folyamat. Egy kutatás szerint a forró italok fogyasztása bizonyos esetekben valóban hozzájárulhat a hatékonyabb lehűléshez.

A forró ital hatékonyabban segítheti a szervezet hűtését, mint a hideg sör

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Miért jobb a forró ital kánikulában? Az izzadás szerepe a hőleadásban

Dr. Ollie Jay, az Ottawai Egyetem kutatója és munkatársai laboratóriumi körülmények között vizsgálták a kérdést. A kísérletben kerékpárosok vettek részt, akiknek bőrhőmérsékletét, valamint oxigén- és szén-dioxid-szintjét is folyamatosan mérték.

A laboratóriumban állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosítottak, miközben a résztvevők kerékpározás közben hideg vagy forró italokat fogyasztottak.

Az eredmények azt mutatták, hogy azok, akik körülbelül 50 Celsius-fokos vizet ittak, kevesebb hőt raktároztak el a szervezetükben, mint a hideg italt fogyasztók.

Nem minden környezetben működik

A kutatók szerint a jelenség kulcsa az izzadás. A forró ital ugyanis fokozza az izzadságtermelést, ami növeli a párolgás útján leadott hő mennyiségét.

Ez a hatás azonban csak akkor érvényesül, ha az izzadság el tud párologni a bőr felszínéről. Magas páratartalmú környezetben, például szaunában vagy esőerdőben, illetve vízben tartózkodva az izzadság párolgása korlátozott. Ilyen körülmények között a forró ital nem segíti a lehűlést.

Mikor előnyös forró italt inni?

Száraz, meleg időben viszont az izzadság könnyebben párolog el, ezért a fokozott izzadás több hőt vonhat el a szervezettől. A kutatás alapján ilyen körülmények között egy csésze forró tea hosszabb távon hatékonyabban támogathatja a test hűtését, mint egy jeges ital.

A jelenség elsőre szokatlannak tűnhet, de a szervezet természetes hőszabályozó mechanizmusai miatt bizonyos esetekben valóban előnyt jelenthet a forró ital fogyasztása a nyári hőségben.