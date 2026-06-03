A Hubble űrteleszkóp megörökítette egy spirálgalaxis lassú halálát

A felvétel rendkívüli részletességgel mutatja be a galaxis spirálkarjait, amelyek csillagok millióit tartalmazzák. Ugyanakkor a tudósok arra is felfigyeltek, hogy valami különleges folyamat zajlik ebben a kozmikus óriásban. A galaxis fokozatosan elveszíti azt a gázanyagot, amely elengedhetetlen lenne új csillagok születéséhez. Ez a jelenség hosszú távon alapvetően megváltoztatja a galaxis jövőjét.

Az M88 (NGC 4501) galaxis lenyűgöző képe

Fotó: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

A spirálgalaxis különleges jellemzői és helyzete

Az NGC 4501 a Szűz-galaxishalmaz tagja, amely körülbelül 52 millió fényévnyire található bolygónktól. Ez a hatalmas távolság ellenére a Hubble űrteleszkóp képes volt részletgazdag képeket készíteni erről a lenyűgöző spirálgalaxisról. Az M88 átmérője körülbelül 130 000 fényév, ami valamivel nagyobb, mint saját galaxisunk, a Tejútrendszer. Ráadásul a galaxis körülbelül 15 billió naptömegnyi anyagot tartalmaz, ami óriási méretét és jelentőségét mutatja.

A spirálgalaxis szerkezete tipikusnak mondható, gyönyörű spirálkarokkal rendelkezik, amelyek a központi magtól indulnak ki. Ezekben a karokban aktív csillagképződési régiók találhatók, ahol fiatal, forró csillagok kékes fénye világítja meg a környező térséget. Ugyanakkor a galaxis központi része idősebb, vöröses színű csillagokból áll, amelyek már túl vannak fejlődésük csúcspontján.

A gázleválás rejtélyes folyamata

A tudósok különös figyelemmel vizsgálják azt a folyamatot, amely az NGC 4501 jövőjét alapvetően meghatározza. A galaxishalmazon belüli mozgás során a spirálgalaxis egy forró, ritka gázból álló közegen halad keresztül. Ennek következtében a galaxis saját gázkészlete fokozatosan leválik és elkeveredik a környező térségben. Ezt a jelenséget a szakemberek torlónyomásos gázleválásnak nevezik, és döntő szerepet játszik a galaxis fejlődésében.

A folyamat rendkívül lassú emberi léptékkel mérve, azonban kozmikus időskálán jelentős hatással bír. Ahogy a spirálgalaxis elveszíti gáztartalékait, egyre kevesebb új csillag születhet benne. Végül a galaxis passzívvá válik, és az M88 egy úgynevezett lentikuláris galaxissá alakulhat át. Ez azt jelenti, hogy megőrzi korongszerű formáját, de elveszíti jellegzetes spirálkarjait és csillagképződési aktivitását.