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galaxis

A Hubble űrteleszkóp megörökítette egy spirálgalaxis lassú halálát

1 órája
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A Hubble űrteleszkóp folyamatosan új felfedezésekkel lepi meg a tudósokat és az űrkutatás iránt érdeklődőket egyaránt. Nemrégiben lenyűgöző felvételt készített az M88 katalógusjelzésű (NGC 4501) spirálgalaxisról. Ez a káprázatos égi objektum azonban nem csupán szépségével ragadja meg a figyelmet, hanem egy lassú, de elkerülhetetlen átalakulási folyamattal is, amely végül megfosztja jövőbeli csillagképződési lehetőségeitől.
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galaxishubble űrteleszkópm88tejútrendszer

A felvétel rendkívüli részletességgel mutatja be a galaxis spirálkarjait, amelyek csillagok millióit tartalmazzák. Ugyanakkor a tudósok arra is felfigyeltek, hogy valami különleges folyamat zajlik ebben a kozmikus óriásban. A galaxis fokozatosan elveszíti azt a gázanyagot, amely elengedhetetlen lenne új csillagok születéséhez. Ez a jelenség hosszú távon alapvetően megváltoztatja a galaxis jövőjét.

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Az M88 (NGC 4501) galaxis lenyűgöző képe
Fotó: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

A spirálgalaxis különleges jellemzői és helyzete

Az NGC 4501 a Szűz-galaxishalmaz tagja, amely körülbelül 52 millió fényévnyire található bolygónktól. Ez a hatalmas távolság ellenére a Hubble űrteleszkóp képes volt részletgazdag képeket készíteni erről a lenyűgöző spirálgalaxisról. Az M88 átmérője körülbelül 130 000 fényév, ami valamivel nagyobb, mint saját galaxisunk, a Tejútrendszer. Ráadásul a galaxis körülbelül 15 billió naptömegnyi anyagot tartalmaz, ami óriási méretét és jelentőségét mutatja. 

A spirálgalaxis szerkezete tipikusnak mondható, gyönyörű spirálkarokkal rendelkezik, amelyek a központi magtól indulnak ki. Ezekben a karokban aktív csillagképződési régiók találhatók, ahol fiatal, forró csillagok kékes fénye világítja meg a környező térséget. Ugyanakkor a galaxis központi része idősebb, vöröses színű csillagokból áll, amelyek már túl vannak fejlődésük csúcspontján.

A gázleválás rejtélyes folyamata

A tudósok különös figyelemmel vizsgálják azt a folyamatot, amely az NGC 4501 jövőjét alapvetően meghatározza. A galaxishalmazon belüli mozgás során a spirálgalaxis egy forró, ritka gázból álló közegen halad keresztül. Ennek következtében a galaxis saját gázkészlete fokozatosan leválik és elkeveredik a környező térségben. Ezt a jelenséget a szakemberek torlónyomásos gázleválásnak nevezik, és döntő szerepet játszik a galaxis fejlődésében. 

A folyamat rendkívül lassú emberi léptékkel mérve, azonban kozmikus időskálán jelentős hatással bír. Ahogy a spirálgalaxis elveszíti gáztartalékait, egyre kevesebb új csillag születhet benne. Végül a galaxis passzívvá válik, és az M88 egy úgynevezett lentikuláris galaxissá alakulhat át. Ez azt jelenti, hogy megőrzi korongszerű formáját, de elveszíti jellegzetes spirálkarjait és csillagképződési aktivitását.

A Hubble űrteleszkóp szerepe a felfedezésben

A Hubble űrteleszkóp már több mint három évtizede szolgálja a tudományt, és ez a legújabb felvétel ismét bizonyítja kivételes képességeit. A teleszkóp képes áthatolni a kozmikus távolságokon, és olyan részleteket feltárni, amelyek földi megfigyelőállomásokkal nem lennének elérhetők. Az NGC 4501-ről készült kép nemcsak vizuálisan lenyűgöző, hanem fontos tudományos adatokat is szolgáltat a galaxis állapotáról.

Összességében elmondható, hogy ez a felfedezés újabb bizonyítéka annak, hogy a galaxisok nem statikus objektumok, hanem folyamatosan fejlődő, változó kozmikus rendszerek. A spirálgalaxis sorsa arra emlékeztet minket, hogy az univerzumban minden állandó változásban van. A Hubble űrteleszkóp segítségével betekintést nyerhetünk ezekbe a lenyűgöző folyamatokba, amelyek évmilliók alatt formálják át a kozmosz arculatát. 

 

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