Magyar kutatás: forradalmi eszköz segíthet a legnehezebb gerincműtétekben

A legbonyolultabb gerincműtétek előkészítését is megkönnyíthetik a 3D-ben nyomtatott gerincmodellek – állapította meg a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában készült tanulmánya. A technológia nemcsak a sebészek munkáját segítheti, hanem a betegek és családtagjaik számára is érthetőbbé teheti a tervezett beavatkozásokat.
A legbonyolultabb esetekben is hasznos lehet
A közleményből kiderül, hogy a vizsgálatban Magyarország három vezető gerincsebészeti centrumának 41 szakembere vett részt. Kérdőívekkel vizsgálták, milyen előnyt jelenthetnek a kétdimenziós felvételek alapján készített, életnagyságú 3D-modellek a hagyományos képalkotó vizsgálatokhoz – például a röntgenhez, a CT-hez vagy az MR-hez képest.
A kutatásban veleszületett gerincdeformitással, ritka fejlődési rendellenességgel, daganatos elváltozással vagy többször operált gerinccel élő betegek összetett eseteit vizsgálták. A gerincsebészek egyetértettek abban, hogy a 3D-modellek értékes kiegészítői a hagyományos képalkotó eljárásoknak, mivel segítik a betegspecifikus anatómiai eltérések pontosabb megértését és támogatják a műtéti döntéshozatalt.
A legnagyobb előnyt a műtéti tervezésben és a betegek tájékoztatásában látták, kifejezetten azoknál az eseteknél, ahol a gerinc rendellenes felépítése vagy egy korábbi beavatkozás (például egy korábban behelyezett fémimplantátum) miatt különösen nehéz értelmezni az anatómiai viszonyokat.
A közlemény szerint a 3D-modellek legnagyobb előnye, hogy a monitoron látható képek helyett a sebészek egy fizikailag is megfogható, forgatható modellt vizsgálhatnak. Ez megkönnyítheti az egyedi anatómiai eltérések és a bonyolult elváltozások pontosabb megértését.
A nagyon egyedi anatómiai helyzetek alkalmával a sebésznek minden egyes eset új tanulási folyamatot jelent, nem támaszkodhat korábbi, általános anatómiai ismeretekre. Ilyenkor kifejezetten hasznos, ha nemcsak egy kétdimenziós képet lát a gerincről, de a műtét előtt a kezébe is foghatja, forgathatja, megtapinthatja azt. A modelleken akár próbaműtéteket is végezhet: különféle műtéttechnikai aspektusokat vizsgálhat, például beléjük is fúrhat.
– mondta dr. Éltes Péter, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának témavezetője, a tanulmány utolsó szerzője, az Országos Gerincgyógyászati Központ gerincsebésze.
A tapasztalt és a fiatalabb orvosok is értékesnek tartják
Ahhoz, hogy a 3D-nyomtatott gerincmodelleket műtéteknél is használhassák, szigorú minőségbiztosítási és jogi követelményeknek kell megfelelniük, ezért ma még főként kutatási és oktatási célokat szolgálnak. A szakértők szerint ugyanakkor a jövőben a betegkommunikációban is fontos szerepük lehet, mivel a kézbe vehető modellek segíthetnek a pácienseknek és családtagjaiknak jobban megérteni a problémát és a tervezett beavatkozást – derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy a páciens kézbe veheti a saját, vagy éppen a gyermeke komplex, veleszületett fejlődési rendellenességgel rendelkező gerincét, amin az orvos részletesen megmutathatja a beavatkozást. Ez egy nagy ugrás a CT- vagy MR-felvételekhez képest, ahol csak kétdimenziós szeleteket tudunk mutatni neki. Ezeknek az elváltozásoknak és beavatkozásoknak az értelmezése ráadásul nem könnyű feladat egy laikus számára
– hangsúlyozta dr. Hajnal Benjámin, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának doktorandusza, a tanulmány első szerzője.
A kutatás szerint a 3D-modellek megítélését nem befolyásolta jelentősen a szakemberek tapasztalata vagy szakterülete: a nagy gyakorlattal rendelkező gerincsebészek ugyanúgy hasznosnak tartották őket, mint fiatalabb kollégáik.
Emellett a vizsgálatban részt vevő szakemberek 80 százaléka korábban még nem használt 3D-nyomtatott anatómiai modellt a klinikai gyakorlatban. Mindez arra utalhat, hogy a technológia az összetett gerincsebészeti beavatkozások előkészítésében szélesebb körben is alkalmazható lehet.
A Semmelweis Egyetem más területen is jelentős sikerről számolt be: nemrég egy egészséges kisfiú született az intézményben egy olyan eljárásnak köszönhetően, amely lehetővé teszi a súlyos örökletes betegségek kiszűrését még az embrió beültetése előtt. A mesterséges megtermékenyítés során alkalmazott genetikai vizsgálattal ezúttal sikerült megelőzni az SMA továbbörökítését egy magyar családban.