Magyar kutatás: forradalmi eszköz segíthet a legnehezebb gerincműtétekben

A legbonyolultabb gerincműtétek előkészítését is megkönnyíthetik a 3D-ben nyomtatott gerincmodellek – állapította meg a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában készült tanulmánya. A technológia nemcsak a sebészek munkáját segítheti, hanem a betegek és családtagjaik számára is érthetőbbé teheti a tervezett beavatkozásokat.

A kézbe vehető gerinc a legnehezebb műtéteknél segíthet a sebészeknek.

Fotó: Semmelweis Egyetem

A legbonyolultabb esetekben is hasznos lehet

A közleményből kiderül, hogy a vizsgálatban Magyarország három vezető gerincsebészeti centrumának 41 szakembere vett részt. Kérdőívekkel vizsgálták, milyen előnyt jelenthetnek a kétdimenziós felvételek alapján készített, életnagyságú 3D-modellek a hagyományos képalkotó vizsgálatokhoz – például a röntgenhez, a CT-hez vagy az MR-hez képest.

A kutatásban veleszületett gerincdeformitással, ritka fejlődési rendellenességgel, daganatos elváltozással vagy többször operált gerinccel élő betegek összetett eseteit vizsgálták. A gerincsebészek egyetértettek abban, hogy a 3D-modellek értékes kiegészítői a hagyományos képalkotó eljárásoknak, mivel segítik a betegspecifikus anatómiai eltérések pontosabb megértését és támogatják a műtéti döntéshozatalt.

A legnagyobb előnyt a műtéti tervezésben és a betegek tájékoztatásában látták, kifejezetten azoknál az eseteknél, ahol a gerinc rendellenes felépítése vagy egy korábbi beavatkozás (például egy korábban behelyezett fémimplantátum) miatt különösen nehéz értelmezni az anatómiai viszonyokat.

A közlemény szerint a 3D-modellek legnagyobb előnye, hogy a monitoron látható képek helyett a sebészek egy fizikailag is megfogható, forgatható modellt vizsgálhatnak. Ez megkönnyítheti az egyedi anatómiai eltérések és a bonyolult elváltozások pontosabb megértését.

A nagyon egyedi anatómiai helyzetek alkalmával a sebésznek minden egyes eset új tanulási folyamatot jelent, nem támaszkodhat korábbi, általános anatómiai ismeretekre. Ilyenkor kifejezetten hasznos, ha nemcsak egy kétdimenziós képet lát a gerincről, de a műtét előtt a kezébe is foghatja, forgathatja, megtapinthatja azt. A modelleken akár próbaműtéteket is végezhet: különféle műtéttechnikai aspektusokat vizsgálhat, például beléjük is fúrhat.

– mondta dr. Éltes Péter, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának témavezetője, a tanulmány utolsó szerzője, az Országos Gerincgyógyászati Központ gerincsebésze.