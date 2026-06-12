Hátborzongató felfedezés: láthatatlan hálózat uralja az egész Földet

A mikorrhiza gombák és a növények között kialakult szimbiózis az élet egyik legősibb és legfontosabb kapcsolata. A gombafonalak 1 billiárd (10 után 15 db 0) kilométer hosszú hálózata nemcsak tápanyagokat szállít a növények között, hanem figyelmeztető jeleket is továbbít kártevők és betegségek esetén. Ráadásul a gombáknak ez a rendszere kulcsfontosságú szerepet játszik a szén megkötésében és a talaj egészségének fenntartásában, ezért megértése létfontosságú a klímaváltozás elleni küzdelemben.

A gombák hálózatának hossza majdnem egymilliárdszorosa a Föld és a Nap közötti távolságnak

A gombák földalatti hálózatának feltérképezése

A Society for the Protection of Underground Networks (SPUN, Földalatti Hálózatok Védelmi Társasága) elnevezésű szervezet ambiciózus projektet indított, amelynek célja a globális gombahálózat első átfogó térképének elkészítése. A tudósok csapata gépi tanulást és mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol a leggazdagabb mikorrhizaközösségek találhatók. Ez a munka azért különösen fontos, mert a földalatti ökoszisztémákat eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták a természetvédelmi törekvések során.

A SPUN kutatói világszerte gyűjtenek talajmintákat, hogy feltárják a gombafonalak hálózatának teljes kiterjedését és sokszínűségét. A projekt során kiderült, hogy ezek a hálózatok különösen sérülékenyek az emberi tevékenységek, például a mezőgazdasági kemikáliák használata, az erdőirtás és a városi terjeszkedés miatt. Következésképpen sürgős szükség van arra, hogy megértsük és megvédjük ezeket a létfontosságú rendszereket.

Miért fontos a gombafonalak védelme?

A gombahálózatok védelme nem csupán tudományos érdekesség, hanem a Föld jövője szempontjából is kritikus fontosságú. A mikorrhiza gombák évente körülbelül ötmilliárd tonna szén-dioxidot segítenek megkötni, ami egyenértékű az Egyesült Államok éves kibocsátásának felével. Ezenkívül a gombafonalak hálózata létfontosságú szerepet tölt be a talaj termékenységének fenntartásában és a növények stressztűrő képességének növelésében.

A SPUN által készített térképek segítségével a természetvédelmi szakemberek célzottan tudják majd védeni a legértékesebb területeket. Továbbá ez a tudás lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági gyakorlatokat úgy alakítsuk át, hogy azok támogassák, ne pedig károsítsák ezeket a földalatti ökoszisztémákat. A projekt eredményei már most rávilágítanak arra, hogy a természet megóvásához nem elég a felszínt néznünk – a föld alatti világot is meg kell értenünk és védenünk.