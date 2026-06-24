A világ egyik legnépszerűbb gyomirtója segítheti a veszélyes baktériumok terjedését

A glifozát a világ egyik legelterjedtebben használt gyomirtó hatóanyaga, amely elsősorban a mezőgazdaságban alkalmazott készítményekben található meg. Egy nemzetközi kutatócsoport most arra jutott, hogy a szer kapcsolatban állhat az antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumok terjedésével.

Kórházi és környezeti mintákban is találtak a gyomirtó hatásával szemben ellenálló baktériumokat (képünk illusztráció)

Fotó: VOISIN / Phanie

A ScienceDaily által ismertetett tanulmány során a szakemberek összesen 102 baktériumtörzset elemeztek. A minták egy része kórházakból, más része mezőgazdasági területekről, illetve egy argentin természetvédelmi területről származott.

A kutatók azt vizsgálták, hogy a baktériumok milyen mértékben képesek ellenállni különböző antibiotikumoknak, valamint a glifozátnak és glifozáttartalmú készítményeknek.

A gyomirtóval szembeni rezisztenciát is vizsgálták a kutatók

A kórházi minták jelentős része több antibiotikummal szemben is rezisztensnek bizonyult. A vizsgált törzsek 74 százaléka ellenállt a karbapenemeknek is, amelyeket gyakran a legsúlyosabb fertőzések kezelésére használnak.

A kutatás szerint valamennyi kórházi eredetű baktériumtörzs magas fokú ellenállást mutatott a glifozáttal szemben is. A szerzők szerint ez azt jelentheti, hogy a kórházi környezetből kikerülő baktériumok kedvezőbb feltételeket találhatnak olyan mezőgazdasági területeken, ahol ezt a hatóanyagot rendszeresen használják.

A természetvédelmi területről származó baktériumok esetében is megfigyelték a glifozáttal szembeni ellenállást, annak ellenére, hogy a rezervátumban hivatalosan nem alkalmaznak ilyen szereket. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a baktériumok és az általuk hordozott rezisztenciagének különböző környezetek között is terjedhetnek. Ebben szerepet játszhatnak a felszíni vizek, a szennyvizek és más természetes folyamatok is.

Mit jelenthet ez a közegészségügy számára?

A tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy eredményeik nem bizonyítják közvetlenül, hogy a glifozát önmagában antibiotikum-rezisztenciát okoz. A vizsgálat ugyanakkor arra utal, hogy a hatóanyag elősegítheti az ilyen tulajdonságokkal rendelkező baktériumok fennmaradását és terjedését. A kutatók ezért azt javasolják, hogy a jövőben a növényvédő szerek engedélyezésekor az antibiotikum-rezisztenciára gyakorolt lehetséges hatásokat is vizsgálják, mielőtt a készítmények piacra kerülnek.