Mutatunk egy italt, amely elfojtja a gyulladásokat

Egy friss tudományos kutatás azonban rendkívül biztató eredményeket hozott. Az Ohio State University kutatói ugyanis felfedezték, hogy egy egyszerű, mindennapos ital – a paradicsomlé – jelentősen csökkentheti a szervezetünkben zajló gyulladásos folyamatokat. Ez a felfedezés különösen fontos lehet azok számára, akik természetes módon szeretnék támogatni immunrendszerük megfelelő működését.

A paradicsom jelentős gyulladáscsökkentő hatású

Fotó: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP

Miért csökkenti a gyulladást a paradicsom?

Jessica Cooperstone, az Ohio State University élelmiszer-tudományi professzora vezette azt a kutatást, amely a paradicsomlé gyulladáscsökkentő hatását vizsgálta. A tanulmányban résztvevő alanyok napi rendszerességgel fogyasztottak paradicsomlevet, és az eredmények megdöbbentőek voltak. A kutatók megfigyelték, hogy a rendszeres paradicsomlé-fogyasztás jelentősen csökkentette a gyulladásos markerek szintjét a vérben.

A kutatás során különösen érdekes eredmény volt, hogy a hatás fokozódott, amikor a paradicsomlevet szójaolajjal kombinálták. Ennek oka, hogy a paradicsomban található likopén – ez a vörös színanyag, amely a gyümölcs jellegzetes színéért felelős – zsíroldékony vegyület. Következésképpen a szervezet sokkal hatékonyabban képes felszívni, ha valamilyen zsírforrással együtt fogyasztjuk. A szójaolaj ráadásul maga is egészséges zsírforrás, így ez a

kombináció dupla előnyt jelent.

Miért pont a paradicsom?

A likopén az egyik legerősebb természetes antioxidáns, amelyet az élelmiszerekben találhatunk. Ez a karotinoid típusú vegyület nemcsak a paradicsomban, hanem más vörös színű gyümölcsökben és zöldségekben is megtalálható, azonban a paradicsom az egyik leggazdagabb forrása. Fontos megjegyezni, hogy a hőkezelés – például a paradicsomlé készítése során – valójában növeli a likopén biológiai hasznosíthatóságát.

Jessica Cooperstone és munkatársai kimutatták, hogy a likopén különösen hatékony a gyulladásos citokinek termelésének csökkentésében. Ezek a molekulák felelősek a krónikus gyulladásos állapot fenntartásáért, így visszaszorításuk kulcsfontosságú a betegségmegelőzésben. Ráadásul a paradicsomlé más értékes tápanyagokat is tartalmaz, például C-vitamint és káliumot, amelyek tovább erősítik jótékony hatását.