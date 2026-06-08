Mutatunk egy italt, amely elfojtja a gyulladásokat

Egy friss tudományos kutatás azonban rendkívül biztató eredményeket hozott. Az Ohio State University kutatói ugyanis felfedezték, hogy egy egyszerű, mindennapos ital – a paradicsomlé – jelentősen csökkentheti a szervezetünkben zajló gyulladásos folyamatokat. Ez a felfedezés különösen fontos lehet azok számára, akik természetes módon szeretnék támogatni immunrendszerük megfelelő működését.
Miért csökkenti a gyulladást a paradicsom?
Jessica Cooperstone, az Ohio State University élelmiszer-tudományi professzora vezette azt a kutatást, amely a paradicsomlé gyulladáscsökkentő hatását vizsgálta. A tanulmányban résztvevő alanyok napi rendszerességgel fogyasztottak paradicsomlevet, és az eredmények megdöbbentőek voltak. A kutatók megfigyelték, hogy a rendszeres paradicsomlé-fogyasztás jelentősen csökkentette a gyulladásos markerek szintjét a vérben.
A kutatás során különösen érdekes eredmény volt, hogy a hatás fokozódott, amikor a paradicsomlevet szójaolajjal kombinálták. Ennek oka, hogy a paradicsomban található likopén – ez a vörös színanyag, amely a gyümölcs jellegzetes színéért felelős – zsíroldékony vegyület. Következésképpen a szervezet sokkal hatékonyabban képes felszívni, ha valamilyen zsírforrással együtt fogyasztjuk. A szójaolaj ráadásul maga is egészséges zsírforrás, így ez a
kombináció dupla előnyt jelent.
Miért pont a paradicsom?
A likopén az egyik legerősebb természetes antioxidáns, amelyet az élelmiszerekben találhatunk. Ez a karotinoid típusú vegyület nemcsak a paradicsomban, hanem más vörös színű gyümölcsökben és zöldségekben is megtalálható, azonban a paradicsom az egyik leggazdagabb forrása. Fontos megjegyezni, hogy a hőkezelés – például a paradicsomlé készítése során – valójában növeli a likopén biológiai hasznosíthatóságát.
Jessica Cooperstone és munkatársai kimutatták, hogy a likopén különösen hatékony a gyulladásos citokinek termelésének csökkentésében. Ezek a molekulák felelősek a krónikus gyulladásos állapot fenntartásáért, így visszaszorításuk kulcsfontosságú a betegségmegelőzésben. Ráadásul a paradicsomlé más értékes tápanyagokat is tartalmaz, például C-vitamint és káliumot, amelyek tovább erősítik jótékony hatását.
Hogyan építsük be az étrendbe?
A kutatási eredmények alapján napi egy-két pohár paradicsomlé fogyasztása már mérhető pozitív hatást gyakorolhat az egészségünkre. Érdemes olyan paradicsomlevet választani, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy túlzott mennyiségű sót. Természetesen a házi készítésű paradicsomlé a legjobb választás, hiszen így biztosak lehetünk az összetevők minőségében.
A szójaolaj vagy más egészséges zsírok hozzáadása fokozhatja a likopén felszívódását. Akár egy kis olívaolajat is cseppenthetünk a paradicsomlénkbe, vagy fogyaszthatjuk zsírtartalmú ételek mellett. A gyulladás elleni küzdelemben tehát egy ilyen egyszerű szokás bevezetése is nagy változást hozhat hosszú távon.