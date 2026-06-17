30 éves rejtélyt oldottak meg a tudósok: végre megvan a kínzó bélbetegség oka

Egy brit és dán tudósokból álló kutatócsoport rájött, miért okoz súlyos problémákat egy eddig is ismert génváltozat, a HLA-DRB1*01:03. Korábban is tudták, hogy ez a gén gyakori a súlyos gyulladásos bélbetegségben szenvedőknél, de a pontos működését mostanáig homály fedte. Kiderült, hogy ez a génváltozat arra készteti a szervezetet, hogy megtámadja a saját védelmi rendszerét: olyan antitesteket termeltet, amelyek blokkolják az IL–10 nevű molekulát. Ennek a molekulának az lenne a feladata, hogy lefékezze és visszaszorítsa a gyulladásokat a szervezetben.

A gyulladásos bélbetegséget olykor olyan antitestek okozzák, amelyek blokkolják a szervezet egyik fontos gyulladáscsökkentő molekuláját

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Ha azonban az antitestek kikapcsolják ezt a „fékrendszert”, a gyulladás állandósul a bélben.

A gyulladásos bélbetegség kialakulásának nyomában: miről mesélnek az adatok?

A kutatók közel 4900 gyulladásos bélbeteg és 1000 egészséges ember vérmintáját hasonlították össze:

Az egészségeseknél egyetlen esetben sem találtak ilyen hibás, gyulladásféket blokkoló antitestet.

A bélbetegek körülbelül 3,5%-ánál viszont jelen volt.

A részletesebb adatok szerint a fekélyes vastagbélgyulladással küzdők 4,4%-ánál, míg a Crohn-betegek 2,5%-ánál mutatták ki ezt a hibát.

Amikor a kutatók megvizsgálták az antitesttel rendelkező betegek génjeit, egyértelmű kapcsolatot találtak a fent említett génváltozat és a hibás antitestek jelenléte között.

A célzott kezelésé a jövő

Bár ez a hiba a betegeknek csak egy kisebb csoportját érinti, globálisan nézve így is rengeteg emberről van szó.

A jövő a célzott kezelésé: a gyulladásos bélbetegségeket jelenleg leginkább tüneteket enyhítő gyógyszerekkel vagy műtétekkel kezelik. Az új felfedezés viszont lehetővé teszi, hogy a jövőben teljesen személyre szabott, célzott terápiákat fejlesszenek ki, amelyek még a súlyos szövődmények megjelenése előtt megállítják a betegséget.

A kutatás eredményeit a The New England Journal of Medicine című rangos tudományos folyóirat közölte.