Örökre elmegy a kedved a sült krumplitól, ha megtudod, mit tesz a testeddel

A The BMJ orvosi folyóiratban megjelent tanulmányban több mint 205 000 amerikai egészségügyi dolgozó adatait elemezték közel 40 éven keresztül. Az eredmények szerint a heti három adag hasábburgonya elfogyasztása 20 százalékkal növelte a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. A főtt, a tepsiben sült vagy a pürésített burgonya esetében ugyanakkor nem mutattak ki jelentős kockázatnövekedést.

A hasábburgonya rendszeres fogyasztása összefügg a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával

Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Mit együnk hasábburgonya helyett?

A kutatás megállapította, hogy nagyon sokat számít, mivel váltják ki a burgonyát az étrendben. Ha a burgonyát teljes kiőrlésű gabonára cserélték, a cukorbetegség kockázata mérséklődött. Kifejezetten a hasábburgonya teljes kiőrlésű gabonára történő cseréje 19 százalékkal alacsonyabb arányt eredményezett. Ha azonban a burgonya helyett fehér rizst fogyasztottak, a kockázat megemelkedett.

A burgonya fontos tápanyagforrás, de nem mindegy, hogyan készítjük el

A burgonya fontos tápanyagokat, például rostokat, C-vitamint és magnéziumot biztosít a szervezet számára. Ugyanakkor magas a keményítőtartalma és a glikémiás indexe. Ez azt jelenti, hogy képes gyorsan megemelni a vércukorszintet. Emiatt a korábbi vizsgálatok gyakran a cukorbetegség magasabb kockázatával társították a fogyasztását. A jelenlegi kutatás azonban árnyalta ezt a képet azzal, hogy különbséget tett az elkészítési módok között.

Hogyan zajlott a vizsgálat?

A résztvevők 1984 és 2021 között négyévente töltöttek ki táplálkozási kérdőíveket. A vizsgált időszak alatt 22 299 embernél alakult ki 2-es típusú cukorbetegség. Mivel ez egy megfigyeléses elemzés volt, nem bizonyítja az egyértelmű ok-okozati kapcsolatot a hasábburgonya és a betegség között. A résztvevők ráadásul túlnyomórészt európai származásúak voltak, így a megállapítások nem feltétlenül érvényesek minden populációra.

Hogyan készítsük el a krumplit, hogy biztosan ne legyen baj?

A tanulmányhoz fűzött kísérő cikk szerint a burgonyát az egészségügyi hatások értékelésekor nem szabad egyetlen, egységes kategóriaként kezelni. A tepsiben sült, főtt és pürésített formák nyugodtan beilleszthetők az egészséges étrendbe. A kutatók azonban kiemelték, hogy a cukorbetegség kockázatának csökkentése érdekében a teljes kiőrlésű gabonáknak továbbra is elsőbbséget kell élvezniük a táplálkozásban.