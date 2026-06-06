Pofonegyszerűen eltüntethető a hasi zsír; mutatunk egy biztos módszert

A kutatás eredményei a rangos Nature Communications folyóirat hasábjain jelentek meg, ezzel tudományos súlyt adva a felfedezésnek. A szakemberek több ezer résztvevő adatait elemezték, és arra a következtetésre jutottak, hogy a „hétvégi harcos" típusú edzés – vagyis amikor valaki az összes heti testmozgását egy-két napra koncentrálja – meglepően hatékony lehet a hasi zsír ellen. Következésképpen azok is reménykedhetnek, akiknek zsúfolt hétköznapjaik vannak.

A hasi zsír heti egyszeri intenzív mozgással is jelentősen csökkenthető

Fotó: PIA BAYER / DPA

Miért működik ez a módszer a hasi zsír ellen?

A kutatók részletesen megvizsgálták, hogyan reagál a szervezet a koncentrált fizikai aktivitásra. Kiderült, hogy a test nem feltétlenül igényli a napi rendszeres mozgást ahhoz, hogy beindítsa a zsírégető folyamatokat. Valójában az intenzív, összpontosított edzés hasonló metabolikus választ vált ki, mint a rendszeres napi testmozgás. Ráadásul a hasi zsír, amely a legveszélyesebb zsírtípus az egészségre nézve, kifejezetten jól reagál erre a fajta terhelésre.

A Hong Kong-i Egyetem szakértői hangsúlyozták, hogy a kulcs az intenzitásban rejlik. Amikor valaki heti egy intenzív séta során megfelelően megemeli a pulzusát, a szervezet elkezdi mobilizálni a zsírraktárakat energiaforrásként. Ezért fontos, hogy a hétvégi mozgás ne legyen lassú tempójú séta, hanem valóban kihívást jelentsen a szervezet számára. A Nature Communications folyóiratban publikált adatok szerint azok a résztvevők, akik ezt a módszert követték, jelentős csökkenést tapasztaltak a hasi körfogatukban.

Gyakorlati tanácsok a sikeres megvalósításhoz

Elsőként fontos megérteni, hogy a heti egy intenzív séta önmagában is hatékony, de a legjobb eredmények elérése érdekében érdemes néhány alapelvet betartani. A szakértők azt javasolják, hogy a séta legalább 45-60 percig tartson, és a tempó legyen olyan, hogy beszélgetni már nehézkes legyen. Továbbá célszerű változatos terepen mozogni, például dombos vidéken, ami fokozza az intenzitást.

A hasi zsír elleni küzdelemben természetesen a táplálkozás is szerepet játszik. Mindazonáltal a kutatás rámutatott, hogy még mérsékelt étrendváltoztatás nélkül is látványos eredmények érhetők el a koncentrált edzéssel. A Hong Kong-i Egyetem tudósai bíztatják azokat, akik eddig időhiányra hivatkozva halogatták a rendszeres mozgást. Összességében elmondható, hogy ez a felfedezés reményt ad mindenkinek, aki szeretne egészségesebb lenni, de nem tudja beilleszteni a napi rutinjába a testmozgást.