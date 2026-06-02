Végstádiumú rák kezelésében hozhat áttörést a forgalomba kerülő új tabletta

A daraxonrasib nevű gyógyszer olyan mutációt támad meg, amely a hasnyálmirigyrákos esetek több mint 90 százalékában szerepet játszik. A kutatók szerint ez az első olyan készítmény, amely valódi előnyt mutatott olyan előrehaladott daganatos betegek esetében, melyeknél a hagyományos kemoterápia nem működött.
Hogyan hat az új gyógyszer a hasnyálmirigyrákra?
A gyógyszer a KRAS nevű mutációt célozza meg, amely hosszú időn át „kezelhetetlennek” számított az onkológiában. Ez a gén normál esetben a sejtnövekedést szabályozza, mutáció esetén azonban kontrollálatlan daganatnövekedést indíthat el.
A daraxonrasib egyfajta molekuláris ragasztóként kapcsolódik a hibás fehérjéhez, így gátolja annak működését.
A kutatók szerint ez teljesen új megközelítést jelenthet a hasnyálmirigyrák kezelésében.
Miért számít ennyire veszélyesnek a hasnyálmirigyrák?
- A hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb daganattípus, mert sokáig szinte semmilyen tünetet nem okoz.
- Mire felfedezik, gyakran már más szervekben is áttéteket okoz.
- Az Egyesült Államokban idén várhatóan több mint 67 ezer új esetet diagnosztizálnak, és több mint 52 ezren halhatnak meg a betegség miatt.
- Az ötéves túlélési arány pedig jelenleg mindössze 13 százalék.
Mit tud az új gyógyszer a kemoterápiához képest?
Az 500 beteg bevonásával végzett vizsgálatban a daraxonrasib tablettát kapó páciensek túlélésének átlagos hossza megduplázódott: 13,2 hónapra emelkedett, míg a kemoterápiával kezelteknél csak 6,7 hónap.
A betegek ráadásul
- kevesebb fájdalomról és mellékhatásról, valamint
- jobb életminőségről számoltak be, miközben
- daganataik mérete is csökkent.
Többen még az adatok kiértékelése után is folytatták a kezelést, ezért a kutatók szerint a különbség később még nagyobb lehet.
Mi jöhet most a hasnyálmirigyrák kezelésében?
Az amerikai gyógyszerhatóság gyorsított eljárásban vizsgálja a készítményt, miközben egyes betegek már különleges hozzáférési programon keresztül is megkaphatják.
A szakemberek azt is szeretnék megvizsgálni, hogy a gyógyszer korábbi stádiumban alkalmazva alkalmas lehet-e a daganatok zsugorítására, így talán több beteg válhatna műthetővé.
- Több hasonló, KRAS-mutációt célzó gyógyszer is fejlesztés alatt áll, ezért az onkológusok szerint most valódi fordulópont közeledhet a hasnyálmirigyrák kezelésében - írja a Science Alert.