Végstádiumú rák kezelésében hozhat áttörést a forgalomba kerülő új tabletta

A daraxonrasib nevű gyógyszer olyan mutációt támad meg, amely a hasnyálmirigyrákos esetek több mint 90 százalékában szerepet játszik. A kutatók szerint ez az első olyan készítmény, amely valódi előnyt mutatott olyan előrehaladott daganatos betegek esetében, melyeknél a hagyományos kemoterápia nem működött.

A végstádiumú hasnyálmirigyrák kezelésében áttörést hozhat a KRAS - mutációt célzó új gyógyszer

Hogyan hat az új gyógyszer a hasnyálmirigyrákra?

A gyógyszer a KRAS nevű mutációt célozza meg, amely hosszú időn át „kezelhetetlennek” számított az onkológiában. Ez a gén normál esetben a sejtnövekedést szabályozza, mutáció esetén azonban kontrollálatlan daganatnövekedést indíthat el.

A daraxonrasib egyfajta molekuláris ragasztóként kapcsolódik a hibás fehérjéhez, így gátolja annak működését.

A kutatók szerint ez teljesen új megközelítést jelenthet a hasnyálmirigyrák kezelésében.

Miért számít ennyire veszélyesnek a hasnyálmirigyrák?

A hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb daganattípus, mert sokáig szinte semmilyen tünetet nem okoz.

Mire felfedezik, gyakran már más szervekben is áttéteket okoz.

Az Egyesült Államokban idén várhatóan több mint 67 ezer új esetet diagnosztizálnak, és több mint 52 ezren halhatnak meg a betegség miatt.

Az ötéves túlélési arány pedig jelenleg mindössze 13 százalék.

Mit tud az új gyógyszer a kemoterápiához képest?

Az 500 beteg bevonásával végzett vizsgálatban a daraxonrasib tablettát kapó páciensek túlélésének átlagos hossza megduplázódott: 13,2 hónapra emelkedett, míg a kemoterápiával kezelteknél csak 6,7 hónap.

A betegek ráadásul kevesebb fájdalomról és mellékhatásról, valamint

jobb életminőségről számoltak be, miközben

daganataik mérete is csökkent.

Többen még az adatok kiértékelése után is folytatták a kezelést, ezért a kutatók szerint a különbség később még nagyobb lehet.

Mi jöhet most a hasnyálmirigyrák kezelésében?

Az amerikai gyógyszerhatóság gyorsított eljárásban vizsgálja a készítményt, miközben egyes betegek már különleges hozzáférési programon keresztül is megkaphatják.

A szakemberek azt is szeretnék megvizsgálni, hogy a gyógyszer korábbi stádiumban alkalmazva alkalmas lehet-e a daganatok zsugorítására, így talán több beteg válhatna műthetővé.