Végstádiumú rák kezelésében hozhat áttörést a forgalomba kerülő új tabletta

Jelentős áttörést hozhat egy új kísérleti gyógyszer az egyik leghalálosabb daganattípus kezelésében. A végstádiumú hasnyálmirigyrákos betegek túlélési ideje csaknem a duplájára nőtt az új tablettának köszönhetően egy nagyszabású vizsgálatban.
A daraxonrasib nevű gyógyszer olyan mutációt támad meg, amely a hasnyálmirigyrákos esetek több mint 90 százalékában szerepet játszik. A kutatók szerint ez az első olyan készítmény, amely valódi előnyt mutatott olyan előrehaladott daganatos betegek esetében, melyeknél a hagyományos kemoterápia nem működött.

A végstádiumú hasnyálmirigyrák kezelésében áttörést hozhat a KRAS - mutációt célzó új gyógyszer
Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT

Hogyan hat az új gyógyszer a hasnyálmirigyrákra?

A gyógyszer a KRAS nevű mutációt célozza meg, amely hosszú időn át „kezelhetetlennek” számított az onkológiában. Ez a gén normál esetben a sejtnövekedést szabályozza, mutáció esetén azonban kontrollálatlan daganatnövekedést indíthat el. 

A daraxonrasib egyfajta molekuláris ragasztóként kapcsolódik a hibás fehérjéhez, így gátolja annak működését. 

A kutatók szerint ez teljesen új megközelítést jelenthet a hasnyálmirigyrák kezelésében.

Miért számít ennyire veszélyesnek a hasnyálmirigyrák?

  • A hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb daganattípus, mert sokáig szinte semmilyen tünetet nem okoz. 
  • Mire felfedezik, gyakran már más szervekben is áttéteket okoz. 
  • Az Egyesült Államokban idén várhatóan több mint 67 ezer új esetet diagnosztizálnak, és több mint 52 ezren halhatnak meg a betegség miatt.
  • Az ötéves túlélési arány pedig jelenleg mindössze 13 százalék.

Mit tud az új gyógyszer a kemoterápiához képest?

Az 500 beteg bevonásával végzett vizsgálatban a daraxonrasib tablettát kapó páciensek túlélésének átlagos hossza megduplázódott: 13,2 hónapra emelkedett, míg a kemoterápiával kezelteknél csak 6,7 hónap. 

A betegek ráadásul 

  • kevesebb fájdalomról és mellékhatásról, valamint 
  • jobb életminőségről számoltak be, miközben 
  • daganataik mérete is csökkent. 

Többen még az adatok kiértékelése után is folytatták a kezelést, ezért a kutatók szerint a különbség később még nagyobb lehet.

Mi jöhet most a hasnyálmirigyrák kezelésében?

Az amerikai gyógyszerhatóság gyorsított eljárásban vizsgálja a készítményt, miközben egyes betegek már különleges hozzáférési programon keresztül is megkaphatják. 

A szakemberek azt is szeretnék megvizsgálni, hogy a gyógyszer korábbi stádiumban alkalmazva alkalmas lehet-e a daganatok zsugorítására, így talán több beteg válhatna műthetővé.

  • Több hasonló, KRAS-mutációt célzó gyógyszer is fejlesztés alatt áll, ezért az onkológusok szerint most valódi fordulópont közeledhet a hasnyálmirigyrák kezelésében - írja a Science Alert.

 

