80 fok feletti forróság: elképesztő helyeken mértek rekordhőséget a Földön

A hivatalos léghőmérsékleti rekordot például a kaliforniai Halál-völgy (Death Valley) tartja, ahol még 1913-ban mértek elképesztő, 56,7 °C-os hőséget. Ezzel szemben a műholdas mérések azt mutatják, hogy a talajfelszín ennél jóval forróbbá is válhat: Iránban és Mexikóban regisztráltak már egészen extrém, 80,8 °C-os értéket is. Mivel a különböző mérési módszerek eltérő eredményeket hoznak, a globális hőségrekordok megítélését a mai napig szakmai viták övezik.
A hivatalos hőmérsékleti rekord a Halál-völgyhöz köthető
A jelenlegi hivatalos világrekordot 1913. július 10-én regisztrálták a kaliforniai Halál-völgyben, egészen pontosan Furnace Creeknél. A levegő hőmérséklete ekkor érte el az abszolút csúcsot jelentő 56,7 °C-ot.
A völgy nem véletlenül vált a szélsőséges kánikula szimbólumává. A terület egy mély, zárt medencében van, amely 86 méterrel a tengerszint alatt található. Ebben a mélyedésben a felforrósodott levegő szabályosan csapdába esik, emiatt nyáron a 45 °C feletti hőség itt teljesen mindennapos.
Hogy mennyire kíméletlen ez a környezet, jól mutatja egy másik, egészen hihetetlen mérés is: 1972. július 15-én 93,9 °C-os talajhőmérsékletet regisztráltak a völgyben. Ez a meghökkentő adat tökéletesen szemlélteti, hogy a tűző napon a kopár földfelszín nagyságrendekkel forróbbá válhat, mint a felette lévő légrétegek.
Nem minden korábbi mérés bizonyult megbízhatónak
A Halál-völgyben mért 56,7 °C-os rekordot többen megkérdőjelezik, a hőmérsékleti csúcsoknál ugyanis kiemelten fontos szempont, hogy pontosan milyen körülmények között zajlott a mérés.
Akadt olyan adat is, amelyet sokáig ennél is magasabb rekordként tartottak számon: 1922. szeptember 13-án a líbiai el-Azízíjában 58 °C-ot jegyeztek fel. Bár ez évtizedekig világcsúcsnak számított, a Meteorológiai Világszervezet 2012-ben érvénytelenítette, mivel komoly kétségek merültek fel a mérés megbízhatóságával kapcsolatban.
Az eredmények ugyanis nagyban függnek attól, hogy napon vagy árnyékban mérik-e a hőmérsékletet.
A hivatalos, szabványos meteorológiai mérések ezért mindig árnyékos, jól szellőző környezetben, 1,5 méteres magasságban történnek.
A bolygó nagy része nincs közvetlenül lefedve
Világszerte körülbelül 11 ezer meteorológiai állomás működik. Ez első olvasatra soknak tűnik, a Föld hatalmas felszínéhez képest azonban meglehetősen ritka hálózatról van szó, hiszen átlagosan 13 ezer négyzetkilométerre jut egyetlen állomás.
Emiatt sok távoli térségben – például a sivatagokban – egyáltalán nincs folyamatos helyszíni megfigyelés, pedig éppen ezek a területek lehetnek a legforróbbak. A kutatók ezért az elmúlt két évtizedben egyre gyakrabban hívnak segítségül műholdas adatokat.
- Az Aqua műhold MODIS nevű műszere például képes mérni a felszíni sugárzást és a talajfelszín hőmérsékletét. Az így kapott adatok sokkal átfogóbb képet adnak az olyan helyekről is, ahol nincsenek földi meteorológiai állomások.
A talajfelszín sokkal forróbb lehet, mint a levegő
A talajfelszín hőmérséklete gyakran jóval meghaladja a felette lévő levegőét. A műholdas mérések szerint például 2005-ben az iráni Lut-sivatagban 70,5 °C-os felszíni hőmérsékletet regisztráltak, egy későbbi, 2021-ben megjelent tanulmány pedig ennél is extrémebb értékeket mutatott ki.
A kutatók a Lut-sivatagban és a mexikói Sonora-sivatagban is 80,8 °C-os talajfelszíni forróságot dokumentáltak.
Ezek az adatok természetesen nem a hivatalos léghőmérsékleti rekordot váltják fel, hiszen egy teljesen más típusú mérésről van szó: a levegő és a talajfelszín hőmérséklete két külön kategóriát képvisel.
A legnagyobb hőingást Tibet közelében mérték
A szélsőséges hőség mellett a hőingás is egészen elképesztő méreteket ölthet: 2006. július 20-án a Cajdam-medencében például 81,8 °C-os különbséget regisztráltak kevesebb mint 24 óra alatt.
A Tibeti-fennsík északkeleti részén fekvő, sivatagos térségben aznap -23,7 °C-ról 58,1 °C-ra változott a hőmérséklet. Ez jól mutatja, hogy a sivatagi területeken nemcsak a nappali forróság, hanem az éjszakai lehűlés is rendkívül drasztikus lehet.