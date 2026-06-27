80 fok feletti forróság: elképesztő helyeken mértek rekordhőséget a Földön

A hivatalos léghőmérsékleti rekordot például a kaliforniai Halál-völgy (Death Valley) tartja, ahol még 1913-ban mértek elképesztő, 56,7 °C-os hőséget. Ezzel szemben a műholdas mérések azt mutatják, hogy a talajfelszín ennél jóval forróbbá is válhat: Iránban és Mexikóban regisztráltak már egészen extrém, 80,8 °C-os értéket is. Mivel a különböző mérési módszerek eltérő eredményeket hoznak, a globális hőségrekordok megítélését a mai napig szakmai viták övezik.

A hivatalos léghőmérsékleti rekordot a kaliforniai Halál-völgy (Death Valley) tartja

Fotó: MICHAEL YANOW / NurPhoto

A hivatalos hőmérsékleti rekord a Halál-völgyhöz köthető

A jelenlegi hivatalos világrekordot 1913. július 10-én regisztrálták a kaliforniai Halál-völgyben, egészen pontosan Furnace Creeknél. A levegő hőmérséklete ekkor érte el az abszolút csúcsot jelentő 56,7 °C-ot.

A völgy nem véletlenül vált a szélsőséges kánikula szimbólumává. A terület egy mély, zárt medencében van, amely 86 méterrel a tengerszint alatt található. Ebben a mélyedésben a felforrósodott levegő szabályosan csapdába esik, emiatt nyáron a 45 °C feletti hőség itt teljesen mindennapos.

Hogy mennyire kíméletlen ez a környezet, jól mutatja egy másik, egészen hihetetlen mérés is: 1972. július 15-én 93,9 °C-os talajhőmérsékletet regisztráltak a völgyben. Ez a meghökkentő adat tökéletesen szemlélteti, hogy a tűző napon a kopár földfelszín nagyságrendekkel forróbbá válhat, mint a felette lévő légrétegek.

Nem minden korábbi mérés bizonyult megbízhatónak

A Halál-völgyben mért 56,7 °C-os rekordot többen megkérdőjelezik, a hőmérsékleti csúcsoknál ugyanis kiemelten fontos szempont, hogy pontosan milyen körülmények között zajlott a mérés.

Akadt olyan adat is, amelyet sokáig ennél is magasabb rekordként tartottak számon: 1922. szeptember 13-án a líbiai el-Azízíjában 58 °C-ot jegyeztek fel. Bár ez évtizedekig világcsúcsnak számított, a Meteorológiai Világszervezet 2012-ben érvénytelenítette, mivel komoly kétségek merültek fel a mérés megbízhatóságával kapcsolatban.

Az eredmények ugyanis nagyban függnek attól, hogy napon vagy árnyékban mérik-e a hőmérsékletet.

A hivatalos, szabványos meteorológiai mérések ezért mindig árnyékos, jól szellőző környezetben, 1,5 méteres magasságban történnek.

A bolygó nagy része nincs közvetlenül lefedve

Világszerte körülbelül 11 ezer meteorológiai állomás működik. Ez első olvasatra soknak tűnik, a Föld hatalmas felszínéhez képest azonban meglehetősen ritka hálózatról van szó, hiszen átlagosan 13 ezer négyzetkilométerre jut egyetlen állomás.