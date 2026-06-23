Olyan durva kánikula jön, hogy az már a génjeinket is összezavarja

Az emberi test többféle módon próbál alkalmazkodni a hőséghez. A bőr erei kitágulnak, hogy több hőt adhassunk le. A verejték párolgása szintén segít hűteni a szervezetet. Közben a test belső rendszerei is azon dolgoznak, hogy a sejtek és a szervek működése fennmaradjon.
A hőség mélyebb változásokat is elindíthat a testben
A valódi problémák akkor kezdődnek, amikor a hőmérséklet tartósan túl magasra emelkedik. A sejtekben található fehérjék ekkor ugyanis elkezdhetik elveszíteni szabályos térszerkezetüket. Ez azért kritikus, mert a fehérjék esetében a forma maga a funkció: az alakjuk határozza meg, hogyan működnek.
Ha egyszerre túl sok fehérje károsodik, az kisiklatja a sejtek egészséges működését, és súlyosabb esetben akár sejtpusztuláshoz is vezethet.
Bár a szervezetünk komoly védelmi vonalakkal rendelkezik, ezek teljesítőképessége sem végtelen. A rendszer kulcsszereplői az úgynevezett hősokkfehérjék, amelyek afféle molekuláris mentőcsapatként igyekeznek helyreállítani a sérült fehérjék szerkezetét. Emellett fontos szerep jut az autofágiának is – ez a folyamat lényegében a sejt belső hulladékkezelése, ami eltávolítja a sérült elemeket és a sejttörmeléket. Ha azonban a hőterhelés túlnyúlik egy kritikus ponton, ezek a védelmi rendszerek egyszerűen feladják a harcot.
Az idősebb szervezet sejtjei sérülékenyebbek a hőségben
Az Ottawai Egyetem kutatói megvizsgálták, hogyan reagál a fiatal és az idős szervezet az extrém melegre. A kísérletben a résztvevőknek kilenc órát kellett eltölteniük egy 40 Celsius-fokra felfűtött klímakamrában, miközben a kutatók a hőhatás előtt és után is vérmintákat vettek tőlük.
Az eredmények meglehetősen beszédesek voltak: a 61 év feletti felnőttek immunsejtjeiben sokkal döcögősebben működött a károsodott fehérjék eltávolítása. A sejtekben felhalmozódott egy p62 nevű molekula, ami egyértelműen arra utalt, hogy a sejt belső takarítófolyamata (az autofágia) elakadt. Ráadásul nem ez volt az egyetlen kedvezőtlen változás az idősebb korosztálynál:
a védelmet nyújtó hősokkfehérjék mennyisége is megcsappant, miközben megjelentek a gyulladás és a sejtpusztulás első jelei.
Bár ezek a mikroszkopikus folyamatok nem okoznak azonnal érezhető tüneteket, egy több napig tartó, makacs hőhullám idején drámaian növelhetik az idősebb szervezet sérülékenységét.
A DNS működésébe is beleszólhat a szélsőséges meleg
A hőség pusztítása nem áll meg a fehérjéknél: a kutatók szerint a magas hőmérséklet a sejtjeink epigenetikai folyamatait is alaposan összezavarhatja. Az epigenetika lényegében a gének „kapcsolótáblája” – nem magát a genetikai kódot írja át, hanem azt szabályozza, hogy egyes gének mikor, hogyan és milyen intenzitással lépjenek működésbe.
Érdekes módon ez a genetikai rugalmasság néha még az alkalmazkodást is segítheti. Ha a felmelegedés fokozatosan történik, bizonyos élőlényeknél a hősokkfehérjék válaszreakciója felerősödik. Ez afféle belső „edzésként” működik, és ellenállóbbá teszi a szervezetet a későbbi hőterheléssel szemben.
Teljesen más a helyzet viszont akkor, ha a hősokk hirtelen és drasztikusan csap le:
- Állatkísérletek kimutatták, hogy egy súlyosabb hőguta után még hetekkel is mérhető elváltozások maradnak a sejtekben.
- Egereknél a hirtelen stressz hatására tartósan megváltozott a DNS-metiláció (a gének ki- és bekapcsolásáért felelős kémiai mintázat), és a hősokkfehérjék termelődése sem normalizálódott.
A hirtelen jött, extrém hőség tehát nemcsak pillanatnyi megterhelést jelent, hanem mély, molekuláris szintű nyomokat hagyhat maga után.
A tartós hőség gyorsíthatja az öregedést
Amerikai kutatók több mint 3600, 56 év feletti felnőtt vérmintáját elemezve azt is vizsgálták, hogy a hosszú távú hőterhelés nyomot hagy-e a sejtszintű biológiai óránkon.
Az eredmények egészen mellbevágó kontrasztot mutattak. Azoknál a felnőtteknél ugyanis, akik olyan forró vidéken éltek, ahol évente legalább 140 napon át 32 °C fölé kúszott a hőmérséklet, több mint egy évnyi extra biológiai öregedést mutattak ki azokkal szemben, akiknek a lakóhelyén évente kevesebb mint tíz ilyen forró nap fordult elő. E különbség ráadásul akkor is makacsul megmaradt, amikor a kutatók kiszűrték az összes egyéb életmódbeli tényezőt – például a résztvevők anyagi-társadalmi helyzetét, a fizikai aktivitást, a dohányzást vagy épp az alkoholfogyasztást.
A hőség tehát önmagában, mindentől függetlenül is koptatja a szervezetet.
Ugyan a molekuláris szinten felgyorsult öregedés ténye egyértelmű, a tudósok egyelőre még vizsgálják, hogy ezek a rejtett genetikai elváltozások pontosan milyen konkrét betegségek formájában fognak megjelenni az érintetteknél.
Hogyan védhetjük ki a káros hatásokat, és mire ügyeljünk?
A szakértők szerint a hőtűrésünk bizonyos határokon belül szerencsére fejleszthető. A mérsékelt melegben, de szigorúan biztonságos körülmények között végzett könnyű testmozgás például képes aktívan működésbe hozni a hősokkfehérjéket. Ez ráadásul a bélfal védelmét is megerősíti, ami egy esetleges hőguta esetén fontos mentsvár lehet a szervezet számára.
A kulcsszó azonban a tudatosság, ugyanis egy tomboló hőhullám kellős közepén végzett kemény fizikai munka vagy edzés már kifejezetten veszélyes. Extrém melegben a testünk pillanatok alatt túlhevülhet, és a beépített védelmi mechanizmusok egyszerűen csődöt mondanak.
Felmerült az az ötlet is, hogy a jövőben talán célzott gyógyszerekkel is meg lehetne támogatni a sejtek hőség elleni védekezését. Ez a kutatási irány azonban még gyerekcipőben jár.