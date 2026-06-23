Olyan durva kánikula jön, hogy az már a génjeinket is összezavarja

Az emberi test többféle módon próbál alkalmazkodni a hőséghez. A bőr erei kitágulnak, hogy több hőt adhassunk le. A verejték párolgása szintén segít hűteni a szervezetet. Közben a test belső rendszerei is azon dolgoznak, hogy a sejtek és a szervek működése fennmaradjon.

A tartós, és magas hőség még a génjeink működésére is hatással lehet

Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

A hőség mélyebb változásokat is elindíthat a testben

A valódi problémák akkor kezdődnek, amikor a hőmérséklet tartósan túl magasra emelkedik. A sejtekben található fehérjék ekkor ugyanis elkezdhetik elveszíteni szabályos térszerkezetüket. Ez azért kritikus, mert a fehérjék esetében a forma maga a funkció: az alakjuk határozza meg, hogyan működnek.

Ha egyszerre túl sok fehérje károsodik, az kisiklatja a sejtek egészséges működését, és súlyosabb esetben akár sejtpusztuláshoz is vezethet.

Bár a szervezetünk komoly védelmi vonalakkal rendelkezik, ezek teljesítőképessége sem végtelen. A rendszer kulcsszereplői az úgynevezett hősokkfehérjék, amelyek afféle molekuláris mentőcsapatként igyekeznek helyreállítani a sérült fehérjék szerkezetét. Emellett fontos szerep jut az autofágiának is – ez a folyamat lényegében a sejt belső hulladékkezelése, ami eltávolítja a sérült elemeket és a sejttörmeléket. Ha azonban a hőterhelés túlnyúlik egy kritikus ponton, ezek a védelmi rendszerek egyszerűen feladják a harcot.

Az idősebb szervezet sejtjei sérülékenyebbek a hőségben

Az Ottawai Egyetem kutatói megvizsgálták, hogyan reagál a fiatal és az idős szervezet az extrém melegre. A kísérletben a résztvevőknek kilenc órát kellett eltölteniük egy 40 Celsius-fokra felfűtött klímakamrában, miközben a kutatók a hőhatás előtt és után is vérmintákat vettek tőlük.

Az eredmények meglehetősen beszédesek voltak: a 61 év feletti felnőttek immunsejtjeiben sokkal döcögősebben működött a károsodott fehérjék eltávolítása. A sejtekben felhalmozódott egy p62 nevű molekula, ami egyértelműen arra utalt, hogy a sejt belső takarítófolyamata (az autofágia) elakadt. Ráadásul nem ez volt az egyetlen kedvezőtlen változás az idősebb korosztálynál:

a védelmet nyújtó hősokkfehérjék mennyisége is megcsappant, miközben megjelentek a gyulladás és a sejtpusztulás első jelei.

Bár ezek a mikroszkopikus folyamatok nem okoznak azonnal érezhető tüneteket, egy több napig tartó, makacs hőhullám idején drámaian növelhetik az idősebb szervezet sérülékenységét.