Nem fogja elhinni, hogy mit találtak az idős delfinek vérében

Stephanie Venn-Watson állatorvos és járványkutató eredetileg fertőző betegségeket kutatott delfineknél, amikor az idős állatok vérében feltűnt neki valami szokatlan. A különösen hosszú életű delfinek szervezetében nagy mennyiségben jelent meg egy kevéssé ismert zsírsav, a C15:0, vagy másik nevén pentadekánsav, amelyről korábban alig esett szó a táplálkozástudományban.

Az igazán idős delfinek vérében talált zsírsav lehet az emberek számára is a hosszú élet egyik titka

Fotó: DAVID FLEETHAM / StockTrek Images via AFP

Miért lehet fontos a hosszú élet szempontjából ez a zsírsav?

A C15:0 a kutatások szerint több szempontból is hasonlóan működhet, mint az omega-3 zsírsavak.

Gyulladáscsökkentő hatást mutat, emellett a sejtek egészséges működését is támogatja.

Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy segíthet csökkenteni az úgynevezett metabolikus szindróma kialakulásának kockázatát is. Ez az állapot egyszerre járhat hasi elhízással, magas vércukorszinttel, emelkedett vérzsírokkal és magas vérnyomással, amelyek jelentősen növelik a szív- és érrendszeri betegségek veszélyét.

Milyen ételek tartalmazzák ezt a különleges tápanyagot?

A kutató saját étrendjét is átalakította a felfedezés után.

Elmondása szerint rendszeresen fogyaszt legelőn tartott tehenektől származó tejtermékeket, különösen sajtokat. A C15:0 főként a füvön legelő állatok tejében jelenhet meg nagyobb mennyiségben.

Venn-Watson emellett sok halat is eszik az omega-3-bevitel növelése érdekében. Ezeken kívül rostban gazdag ételeket fogyaszt, például teljes kiőrlésű kekszeket és zöldségeket.

Miért érdeklik ennyire a kutatókat a delfinek?

Nemcsak a delfinek kommunikációja fejlett, de az öregedéskutatásban is több szempontból is különleges állatok a delfinek. Amellett, hogy egyes példányok rendkívül hosszú ideig élnek, szervezetük az egészséges működést is sokáig megőrzik. A kutatók ezért régóta próbálják megfejteni, milyen biológiai folyamatok segíthetik ezt. A C15:0 felfedezése azért számít izgalmasnak, mert új irányt adhat annak megértéséhez, hogyan lassítható az öregedéssel járó sejtkárosodás.

Valóban meghosszabbíthatja az életet ez az anyag?

A szakemberek szerint egyelőre korai lenne csodaszerként tekinteni a C15:0-ra. Bár az eddigi eredmények biztatóak, további kutatásokra van szükség annak bizonyítására, hogy a zsírsav valóban képes-e hosszú távon javítani az emberek egészségét és élettartamát. A kutatók szerint azonban az biztosnak látszik, hogy

a kiegyensúlyozott étrend,

a megfelelő zsírsavbevitel és

a gyulladások csökkentése

kulcsszerepet játszhat az egészséges és lassabb öregedésben - írja a Focus online.