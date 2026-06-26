Sosem látott veszély fenyeget minket a kánikulában

Nem túlzás kijelenteni, hogy Európa szinte megfő: az irtózatos hőhullámok az egész kontinensen végletesen próbára teszik az emberi szervezetet. Franciaországban a mérések kezdete óta a legmagasabb országos átlaghőmérsékletet regisztrálták, de Spanyolország és Olaszország is fuldoklik a kánikulától – nem beszélve a kelet-európai régióról, köztük hazánkról. Mivel a szakemberek szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, a hőstressz egyre komolyabb fenyegetést jelent a földrész lakóira.

Egyre gyakrabban, és hosszabb ideig vagyunk hőstressznek kitéve, ráadásul már az éjszakáink is forróak

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Nature Climate Change szaklapban megjelent friss cikkben a kutatók nem egyszerűen azt vizsgálták, hogyan változott a levegő hőmérséklete. Arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek ténylegesen milyen hőterhelést élnek át. Ehhez egy olyan komplex mutatót használtak, amely a hőmérséklet mellett a páratartalmat, a szelet, a napsugárzást és az emberi test reakcióit is figyelembe veszi – ez ugyanis sokkal pontosabban tükrözi azt, amit a szervezetünk a valóságban megtapasztal.

A hőstressz okozta probléma: már nem kizárólag nappal érzékeljük

A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a hőség az egyik legveszélyesebb időjárási tényező, amely különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy egyéb alapbetegséggel küzdők számára jelent komoly kockázatot. A kutatók az 1950 és 2024 közötti időszakot elemezve vizsgálták a nappali és az éjszakai hőstressz alakulását – különös tekintettel azokra a kritikus periódusokra, amikor a perzselő nappalokat fülledt, meleg éjszakák követik.

Az adatok szerint a hőstressz az 1970-es évektől kezdve meredeken emelkedik, ezért a szakemberek a 2015–2024 közötti évtizedet elsősorban a ’70-es évek mutatóival hasonlították össze.

Minden kontinensen gyakoribb lett a szélsőséges hőérzet

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a veszélyes hőstressz immár globális jelenséggé vált. A környezeti terhelés ráadásul nemcsak a hagyományosan forró övezetekben nőtt, hanem az olyan régiókban is, ahol korábban kifejezetten ritkaságnak számított az ilyen mértékű hőség.

Az adatok szerint a tíz legmelegebb nappali hőérzeti érték globális átlaga az 1970-es évek óta évtizedenként 0,27 Celsius-fokkal emelkedett. Az éjszakák még ennél is gyorsabb ütemben melegedtek: a tíz legmelegebb éjszakai minimum hőérzeti értéke évtizedenként átlagosan 0,32 Celsius-fokkal kúszott feljebb.