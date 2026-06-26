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kánikula

Sosem látott veszély fenyeget minket a kánikulában

17 perce
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A klímaváltozás miatt világszerte gyakoribbá és erősebbé vált az emberi szervezetet megterhelő hőség. Egy vadonatúj tanulmány szerint a veszélyes hőstressz már nemcsak nappal, hanem éjszaka is egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelent.
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kánikulanyári hőségnyárhőségriadóhőséghőstressz

Nem túlzás kijelenteni, hogy Európa szinte megfő: az irtózatos hőhullámok az egész kontinensen végletesen próbára teszik az emberi szervezetet. Franciaországban a mérések kezdete óta a legmagasabb országos átlaghőmérsékletet regisztrálták, de Spanyolország és Olaszország is fuldoklik a kánikulától – nem beszélve a kelet-európai régióról, köztük hazánkról. Mivel a szakemberek szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, a hőstressz egyre komolyabb fenyegetést jelent a földrész lakóira.

Egyre gyakrabban, és hosszabb ideig vagyunk hőstressznek kitéve, ráadásul már az éjszakáink is forróak
Egyre gyakrabban, és hosszabb ideig vagyunk hőstressznek kitéve, ráadásul már az éjszakáink is forróak
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Nature Climate Change szaklapban megjelent friss cikkben a kutatók nem egyszerűen azt vizsgálták, hogyan változott a levegő hőmérséklete. Arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek ténylegesen milyen hőterhelést élnek át. Ehhez egy olyan komplex mutatót használtak, amely a hőmérséklet mellett a páratartalmat, a szelet, a napsugárzást és az emberi test reakcióit is figyelembe veszi – ez ugyanis sokkal pontosabban tükrözi azt, amit a szervezetünk a valóságban megtapasztal.

A hőstressz okozta probléma: már nem kizárólag nappal érzékeljük

A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a hőség az egyik legveszélyesebb időjárási tényező, amely különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy egyéb alapbetegséggel küzdők számára jelent komoly kockázatot. A kutatók az 1950 és 2024 közötti időszakot elemezve vizsgálták a nappali és az éjszakai hőstressz alakulását – különös tekintettel azokra a kritikus periódusokra, amikor a perzselő nappalokat fülledt, meleg éjszakák követik.

Az adatok szerint a hőstressz az 1970-es évektől kezdve meredeken emelkedik, ezért a szakemberek a 2015–2024 közötti évtizedet elsősorban a ’70-es évek mutatóival hasonlították össze.

Minden kontinensen gyakoribb lett a szélsőséges hőérzet

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a veszélyes hőstressz immár globális jelenséggé vált. A környezeti terhelés ráadásul nemcsak a hagyományosan forró övezetekben nőtt, hanem az olyan régiókban is, ahol korábban kifejezetten ritkaságnak számított az ilyen mértékű hőség.

Az adatok szerint a tíz legmelegebb nappali hőérzeti érték globális átlaga az 1970-es évek óta évtizedenként 0,27 Celsius-fokkal emelkedett. Az éjszakák még ennél is gyorsabb ütemben melegedtek: a tíz legmelegebb éjszakai minimum hőérzeti értéke évtizedenként átlagosan 0,32 Celsius-fokkal kúszott feljebb.

Ez a különbség kritikus, hiszen a hűvösebb éjszakák létfontosságúak lennének a szervezet regenerálódásához.

Ha a hőség éjjel sem enyhül, testünk nem képes pihenni, ami drasztikusan felerősíti az egészségügyi kockázatokat.

Hosszabb lett a hőstresszes időszak

A kutatás szerint nemcsak a hőség intenzitása fokozódott, hanem az az időintervallum is jelentősen meghosszabbodott, amelyben az emberek hőstressznek vannak kitéve.

Az északi félteke mérsékelt övében a mérsékelt hőstressz szezonja átlagosan 15 nappal nyúlt meg az 1970-es évek óta. Ezzel párhuzamosan az erős hőstressz időszaka 12 nappal, a nagyon erős hőstresszé 9 nappal, míg az extrém hőstresszé 6 nappal lett hosszabb.

Európában ez az eltolódás különösen szembeötlő. A mérsékelt hőstressz ma már rendszerint május közepén felüti a fejét, miközben az 1970-es években ez még inkább június elejére volt tehető. Ráadásul az erős hőstressz is korábban érkezik, és már júniusban komoly kihívást jelenthet.

Több a forró éjszaka és az összetett hőesemény

A tanulmány külön kitért a trópusi éjszakákra is, vagyis azokra az időszakokra, amikor a hőmérséklet még a legvisszafogottabb órákban sem süllyed 20 Celsius-fok alá. Az ilyen éjszakák száma globálisan évtizedenként átlagosan kettővel nőtt az elmúlt időszakban. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyre gyakoribbá válnak azok a veszélyes periódusok is, amikor a nappali hőstressz szinte szünet nélkül csap át forró éjszakába. Ez a kombináció rendkívüli módon megviseli az embert, mivel a szervezetnek gyakorlatilag alig marad ideje és esélye a lehűlésre.

Európában az egynapos, nappali hőstresszből és meleg éjszakából álló összetett események száma 73 százalékkal ugrott meg az 1970-es évek óta, miközben a tartós, 15–30 napig elhúzódó időszakok már több mint háromszor gyakoribbak.

Drámai statisztika: milliárdokat érint a növekvő hőterhelés

A hőstressz fokozódása és a globális népesség növekedése kéz a kézben jár, ez a kettős hatás pedig drámai statisztikákhoz vezet. Míg az 1970-es években a világ lakosságának 55 százaléka élt át évente legalább 90 napig tartó erős hőstresszt, 2015 és 2024 között ez az arány már elérte a 70 százalékot.

Nemcsak a forró napok időtartama, hanem az intenzitása is aggasztóan növekszik. Azoknak az aránya, akik évente legalább egy nap extrém hőstresszt kénytelenek elviselni, 16 százalékról 22 százalékra emelkedett. A tanulmány rámutat, hogy ez a látszólag csekély ugrás a valóságban nagyjából további egymilliárd embert jelent a bolygónkon.

A földrajzi eloszlás alapján a legnagyobb lakossági kitettség jelenleg 

  • a Szaharától délre fekvő Afrikában, 
  • Dél- és Délkelet-Ázsiában, 
  • az Arab-félszigeten, 
  • valamint a mediterrán térségben tapasztalható.

A betondzsungelben még nagyobb lehet a kockázat

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy az eredményeik kifejezetten óvatos becslésen alapulnak, így a valós veszélyek valószínűleg még a bemutatott adatoknál is súlyosabbak. 

Ennek egyik fő oka, hogy a felhasznált globális adatbázisok nem képesek maradéktalanul megragadni a városi hőszigethatást és a helyi mikroklímák közötti jelentős különbségeket.

Emellett a kutatás során alkalmazott módszer egy átlagos, szabványosított emberi szervezettel számol. Így óhatatlanul kimaradnak az egyenletből az olyan kulcsfontosságú egyéni tényezők, mint az életkor, az aktuális egészségi állapot, a testalkat, vagy éppen az, hogy az egyéni szervezet mennyire képes rugalmasan alkalmazkodni a hőséghez.

A városokban még drámaibb hőstressznek lehetünk kitéve
A városokban még drámaibb hőstressznek lehetünk kitéve
Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas

Már nem elég csak a nappali hőséggel számolni

Kijelenthető tehát, hogy a hőstressz világszerte több dimenzióban is erősödik. Nemcsak gyakoribbá és intenzívebbé vált, de a kitettség időtartama is alaposan megnyúlt, így mostanra tömegek mindennapjait nehezíti meg – nappal és éjszaka egyaránt.

A kutatók éppen ezért hangsúlyozzák, hogy a közegészségügyi és klímaalkalmazkodási terveknek sürgősen túl kell lépniük azon, hogy kizárólag a nappali csúcshőmérsékletekre fókuszálnak. Az éjszakai hőség, valamint az egymást követő, tartós hőterhelés ugyanolyan kritikus kockázati tényezővé lépett elő.

Ahhoz, hogy a társadalmak hatékonyan alkalmazkodjanak a melegedő éghajlathoz, elengedhetetlen 

  • a modern hőségriasztási rendszerek finomhangolása, 
  • a zöldebb városi hűtési megoldások bevezetése, 
  • és a specifikus, hőstresszre épülő kockázatbecslések széles körű alkalmazása 

– írja konklúzióképp a szakfolyóirat cikke.

 

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