Közelít a vihar, amitől joggal retteghetünk

A „viharok királynőjeként” is emlegetett HP szupercella az Astromet bejegyzése szerint szombaton már az Alpok környékén és tőlünk északra is megjelenhet. Ezen a héten szerdán Keszthely térségében már kialakult egy erősebb, izolált szupercella, azonban egy HP kategóriájú rendszer ennél jóval nagyobb csapadékkal és összetettebb veszélyforrásokkal járhat. Mi teszi ennyire különlegessé ezt az időjárási jelenséget?
Hogyan születik a HP szupercella?
Ahhoz, hogy megértsük ezeknek a viharoknak az erejét, érdemes megvizsgálni a működésük alapját. Minden szupercella lelke egy úgynevezett mezociklon, vagyis egy több kilométeres kiterjedésű, forgó feláramlási rendszer.
Ennek kialakulásához sajátos légköri helyzet szükséges. A légkör különböző magasságaiban a szelek eltérő irányból és eltérő sebességgel fújhatnak, ezt a jelenséget nevezik szélnyírásnak. A szélnyírás hatására vízszintes tengely körül forgó légörvények alakulhatnak ki a légkörben.
Amikor egy erőteljes zivatarfeláramlás találkozik ezzel a forgó levegővel, a vízszintes örvényesség egy részét függőleges helyzetbe fordítja. Így jön létre a mezociklon, amely a szupercellák egyik legfontosabb ismertetőjegye, és jelentős szerepet játszik a vihar tartósságában és intenzitásában.
Mitől lesz egy vihar HP?
A meteorológusok a szupercellákat általában három fő kategóriába sorolják:
- klasszikus (normál csapadékú),
- kis csapadékú (LP – Low Precipitation),
- nagy csapadékú (HP – High Precipitation) szupercellákra.
A típusok közötti különbségeket elsősorban a vihar környezetének szélprofilja, a nedvességi viszonyok és a csapadékképződési folyamatok határozzák meg. Ezek befolyásolják, hogy az eső és a jég mennyire különül el a forgó feláramlástól.
Míg a kis csapadékú (LP) szupercelláknál a csapadék jól elkülönül a mezociklontól, addig a HP szupercellákban rendkívül sűrű csapadékmag alakulhat ki, amely részben vagy akár teljesen körülveheti a forgó feláramlási zónát. Emiatt gyakran a fő feláramlási terület közelében is intenzív eső vagy jégeső hullhat.
A láthatatlan veszély
A nagy csapadékú szupercellák több okból is a legveszélyesebb zivatarok közé tartoznak.
A „medveketrec” effektus
Ezeknél a viharoknál a mezociklont gyakran sűrű esőfüggöny veszi körül, amely elrejtheti a kialakuló tornádókat. Emiatt a veszélyes jelenségek sokszor csak későn válnak láthatóvá a megfigyelők számára.
Összetett károkozás
Bár a HP szupercellák esetében a nagyon nagy méretű jégeső valamivel ritkább lehet, mint egyes más szupercellatípusoknál, továbbra sem zárható ki. Emellett a hatalmas mennyiségű csapadék villámárvizeket idézhet elő, miközben a vihar erőteljes leáramlásokat és károkozó széllökéseket is létrehozhat. Bizonyos esetekben tornádók kialakulására is alkalmas környezetet teremthet.
Erőteljes villámtevékenység
A HP szupercellákat gyakran intenzív villámtevékenység kíséri. A felhő-föld és felhőn belüli villámok nagy száma tovább növeli a vihar veszélyességét.