Közelít a vihar, amitől joggal retteghetünk

A „viharok királynőjeként” is emlegetett HP szupercella az Astromet bejegyzése szerint szombaton már az Alpok környékén és tőlünk északra is megjelenhet. Ezen a héten szerdán Keszthely térségében már kialakult egy erősebb, izolált szupercella, azonban egy HP kategóriájú rendszer ennél jóval nagyobb csapadékkal és összetettebb veszélyforrásokkal járhat. Mi teszi ennyire különlegessé ezt az időjárási jelenséget?

A HP szupercella a legveszélyesebb időjárási jelenségek közé tartozik

Fotó: VALERY HACHE / AFP

Hogyan születik a HP szupercella?

Ahhoz, hogy megértsük ezeknek a viharoknak az erejét, érdemes megvizsgálni a működésük alapját. Minden szupercella lelke egy úgynevezett mezociklon, vagyis egy több kilométeres kiterjedésű, forgó feláramlási rendszer.

Ennek kialakulásához sajátos légköri helyzet szükséges. A légkör különböző magasságaiban a szelek eltérő irányból és eltérő sebességgel fújhatnak, ezt a jelenséget nevezik szélnyírásnak. A szélnyírás hatására vízszintes tengely körül forgó légörvények alakulhatnak ki a légkörben.

Amikor egy erőteljes zivatarfeláramlás találkozik ezzel a forgó levegővel, a vízszintes örvényesség egy részét függőleges helyzetbe fordítja. Így jön létre a mezociklon, amely a szupercellák egyik legfontosabb ismertetőjegye, és jelentős szerepet játszik a vihar tartósságában és intenzitásában.

Mitől lesz egy vihar HP?

A meteorológusok a szupercellákat általában három fő kategóriába sorolják:

klasszikus (normál csapadékú),

kis csapadékú (LP – Low Precipitation),

nagy csapadékú (HP – High Precipitation) szupercellákra.

A típusok közötti különbségeket elsősorban a vihar környezetének szélprofilja, a nedvességi viszonyok és a csapadékképződési folyamatok határozzák meg. Ezek befolyásolják, hogy az eső és a jég mennyire különül el a forgó feláramlástól.

Míg a kis csapadékú (LP) szupercelláknál a csapadék jól elkülönül a mezociklontól, addig a HP szupercellákban rendkívül sűrű csapadékmag alakulhat ki, amely részben vagy akár teljesen körülveheti a forgó feláramlási zónát. Emiatt gyakran a fő feláramlási terület közelében is intenzív eső vagy jégeső hullhat.