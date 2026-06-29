Rájöttek a tudósok, miért nem kaptunk eddig üzenetet a földönkívüliektől

A Fermi-paradoxon egyaránt foglalkoztatja a laikusokat és a szakembereket. A feltételezhető ellentmondás lényege pofonegyszerű: ha a világegyetem hatalmas, és rengeteg csillag körül alakulhatott ki élet, akkor miért nem látjuk az idegen civilizációk nyomait? Miért nem észleltünk még olyan jeleket, amelyek egyértelműen tőlük származnak?

Az idegen civilizációk üzeneteit a csillagok torzíthatják

Fotó: EDUARD MUZHEVSKYI / SCIENCE PHOT / EMZ

Hol vannak az idegen civilizációk?

A Földön kívüli intelligencia keresése, vagyis a SETI-kutatás többféle módszerrel zajlik. A kutatók kereshetnek például olyan nagyszabású építményeket, amelyeket fejlett civilizációk hozhattak létre, de figyelhetik a technológiai eredetű jeleket is, amelyeket egy-egy kultúra akaratlanul bocsát ki.

Van azonban egy harmadik lehetőség is. A szakemberek célzott üzenetekre vadásznak, vagyis olyan impulzusokra, amelyeket szándékosan küldhettek a Föld felé.

A SETI-keresésekben régóta fontos szerepük van a keskenysávú rádiójeleknek. Ezek csak szűk frekvenciatartományban jelennek meg, ezért könnyebben elkülöníthetők a természetes kozmikus háttérzajtól. A világűr ugyanis tele van sugárzással, de a természetes források többsége szélessávú sugárzást bocsát ki.

A csillag környezete torzíthatja a jeleket

Egy új tanulmány azt vizsgálta, hogy egy idegen civilizáció csillagának környezete miként hathat az onnan érkező rádiójelekre.

A csillagok nem számítanak nyugodt objektumoknak. Csillagszelet bocsátanak ki, időnként pedig hatalmas energiával anyagokat dobnak le magukról. Ezek a jelenségek komolyan befolyásolhatják a környezetükön áthaladó rádiójeleket.

A kutatók szerint a keskenysávú rádiójelek ilyen viharos közegben „kiszélesedhetnek”. Ez azt jelenti, hogy az adott adás frekvenciatartománya megváltozik, ami miatt könnyen a jelenlegi keresőrendszerek érzékenységi küszöbe alá kerülhet.

Vagyis az üzenet akár el is érheti a Földet, de a műszereink mégsem feltétlenül képesek felismerni.

A Naprendszerben keringő emberi űrszondák „szállítják” a megoldást?

A publikációt jegyző kutatócsoport először azt vizsgálta, hogyan változtak meg a Naprendszer különböző pontjain lévő űrszondák által küldött keskenysávú jelek az útjuk során. A vizsgálat szerint a probléma a naptevékenységi maximum idején felerősödhet, amikor a Nap fokozott aktivitása jobban megzavarja a rádiójeleket.