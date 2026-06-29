Rájöttek a tudósok, miért nem kaptunk eddig üzenetet a földönkívüliektől

A Fermi-paradoxon egyaránt foglalkoztatja a laikusokat és a szakembereket. A feltételezhető ellentmondás lényege pofonegyszerű: ha a világegyetem hatalmas, és rengeteg csillag körül alakulhatott ki élet, akkor miért nem látjuk az idegen civilizációk nyomait? Miért nem észleltünk még olyan jeleket, amelyek egyértelműen tőlük származnak?
Hol vannak az idegen civilizációk?
A Földön kívüli intelligencia keresése, vagyis a SETI-kutatás többféle módszerrel zajlik. A kutatók kereshetnek például olyan nagyszabású építményeket, amelyeket fejlett civilizációk hozhattak létre, de figyelhetik a technológiai eredetű jeleket is, amelyeket egy-egy kultúra akaratlanul bocsát ki.
Van azonban egy harmadik lehetőség is. A szakemberek célzott üzenetekre vadásznak, vagyis olyan impulzusokra, amelyeket szándékosan küldhettek a Föld felé.
A SETI-keresésekben régóta fontos szerepük van a keskenysávú rádiójeleknek. Ezek csak szűk frekvenciatartományban jelennek meg, ezért könnyebben elkülöníthetők a természetes kozmikus háttérzajtól. A világűr ugyanis tele van sugárzással, de a természetes források többsége szélessávú sugárzást bocsát ki.
A csillag környezete torzíthatja a jeleket
Egy új tanulmány azt vizsgálta, hogy egy idegen civilizáció csillagának környezete miként hathat az onnan érkező rádiójelekre.
A csillagok nem számítanak nyugodt objektumoknak. Csillagszelet bocsátanak ki, időnként pedig hatalmas energiával anyagokat dobnak le magukról. Ezek a jelenségek komolyan befolyásolhatják a környezetükön áthaladó rádiójeleket.
A kutatók szerint a keskenysávú rádiójelek ilyen viharos közegben „kiszélesedhetnek”. Ez azt jelenti, hogy az adott adás frekvenciatartománya megváltozik, ami miatt könnyen a jelenlegi keresőrendszerek érzékenységi küszöbe alá kerülhet.
Vagyis az üzenet akár el is érheti a Földet, de a műszereink mégsem feltétlenül képesek felismerni.
A Naprendszerben keringő emberi űrszondák „szállítják” a megoldást?
A publikációt jegyző kutatócsoport először azt vizsgálta, hogyan változtak meg a Naprendszer különböző pontjain lévő űrszondák által küldött keskenysávú jelek az útjuk során. A vizsgálat szerint a probléma a naptevékenységi maximum idején felerősödhet, amikor a Nap fokozott aktivitása jobban megzavarja a rádiójeleket.
Ezután a kutatók más csillagok esetében is modellezték a folyamatot. Különösen az ún. M típusú törpékre figyeltek, amelyek a galaxis leggyakoribb égitestjei, és rendkívül hosszú az élettartamuk. Ez elvileg bőséges időt adhatna arra, hogy a környezetükben technológiailag fejlett civilizációk alakuljanak ki.
M típusú törpéknél bujkálhatnak az idegenek?
A tanulmány szerint éppen az M típusú törpék okozhatják a legtöbb gondot. A kutatók arra jutottak, hogy ezeknek a csillagoknak a változékony környezete jelentősen kiszélesítheti a keskenysávú rádiójeleket.
A számítások alapján a kiszélesedés sok rendszerben meghaladhatja a 10–100 hertzet. Ez már elég lehet ahhoz, hogy egy egyébként észlelhető technoszignatúra ne jelenjen meg megfelelően a jelenlegi keresési módszerekben.
A kutatás nem állítja, hogy lehetetlen az idegen civilizációk nyomára bukkanni. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelek nem feltétlenül olyan formában érkeznek meg a Földre, ahogyan azokat eredetileg kibocsátották. Ezt figyelembe véve a szakemberek a jövőben tovább finomíthatják a SETI-programok keresési módszereit.
- A teljes tanulmány a The Astrophysical Journal csillagászati szaklapban olvasható.
A technoszignatúra olyan jel vagy nyom, amely fejlett technológia jelenlétére utalhat. Ilyen lehet például egy mesterséges eredetű rádiójel.