Hívatlan vendégek szállják meg Magyarországot: a legagresszívebb invazív állatok

Amikor a természet kényes egyensúlyáról esik szó, ritkán gondolunk arra, hogy egyetlen apró rovar vagy egy ártalmatlannak tűnő, megunt díszállat is képes beláthatatlan láncreakciót elindítani. A modern kor felgyorsult áruszállítása és a melegedő klíma azonban láthatatlan autópályát nyitott a világ minden tájáról érkező fajoknak. Ezek az állatok sokszor egy-egy fa raklapon, a teherszállító hajók ballasztvizében, kamionok ponyváin, vagy éppen felelőtlen hobbiállattartók jóvoltából érkeznek meg hazánkba. Mivel itt nincsenek természetes ellenségeik, betegségeik, a kedvező körülmények között azonnal robbanásszerű szaporodásnak indulnak. Az inváziós fajok térhódítása ma már a biodiverzitás csökkenésének egyik legfőbb oka globálisan és itthon is.

Az inváziós fajok kiszorítják az őshonos állatokat, emellett pedig még az egészségünket is veszélyeztethetik

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Milyen gondokat okoznak az inváziós fajok?

Kíméletlenül felélik az erőforrásokat, kiszorítják a sokszor védett őshonos állatainkat, vagy éppen rájuk vadásznak, miközben ismeretlen kórokozókat is behurcolnak magukkal.

A probléma azonban már régen túlnőtt a biológusok és a természetvédők aggodalmán: a panelházakat ősszel ellepő büdösbogarak, a méhészeteket rettegésben tartó ázsiai darazsak és az új, trópusi betegségeket hordozó szúnyogok a mi életminőségünket is közvetlenül érintik.

Az alábbiakban azokat a „betolakodókat” mutatjuk be, amelyek jelenleg a legnagyobb felfordulást okozzák hazánkban.