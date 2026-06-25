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Hívatlan vendégek szállják meg Magyarországot: a legagresszívebb invazív állatok

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A globális kereskedelem és az enyhébb telek következtében a Kárpát-medence egyre több olyan idegenhonos állatnak ad otthont, amelyek korábban teljesen ismeretlenek voltak errefelé. Ezek a távoli kontinensekről származó inváziós fajok nem csupán a hazai ökoszisztémát forgatják fel, de komoly mezőgazdasági károkat okoznak, némelyikük pedig az egészségünket is fenyegeti.
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Amikor a természet kényes egyensúlyáról esik szó, ritkán gondolunk arra, hogy egyetlen apró rovar vagy egy ártalmatlannak tűnő, megunt díszállat is képes beláthatatlan láncreakciót elindítani. A modern kor felgyorsult áruszállítása és a melegedő klíma azonban láthatatlan autópályát nyitott a világ minden tájáról érkező fajoknak. Ezek az állatok sokszor egy-egy fa raklapon, a teherszállító hajók ballasztvizében, kamionok ponyváin, vagy éppen felelőtlen hobbiállattartók jóvoltából érkeznek meg hazánkba. Mivel itt nincsenek természetes ellenségeik, betegségeik, a kedvező körülmények között azonnal robbanásszerű szaporodásnak indulnak. Az inváziós fajok térhódítása ma már a biodiverzitás csökkenésének egyik legfőbb oka globálisan és itthon is. 

Az inváziós fajok kiszorítják az őshonos állatokat, emellett pedig még az egészségünket is veszélyeztethetik
Az inváziós fajok kiszorítják az őshonos állatokat, emellett pedig még az egészségünket is veszélyeztethetik
Fotó: Wikimedia Commons

Milyen gondokat okoznak az inváziós fajok?

Kíméletlenül felélik az erőforrásokat, kiszorítják a sokszor védett őshonos állatainkat, vagy éppen rájuk vadásznak, miközben ismeretlen kórokozókat is behurcolnak magukkal.

A probléma azonban már régen túlnőtt a biológusok és a természetvédők aggodalmán: a panelházakat ősszel ellepő büdösbogarak, a méhészeteket rettegésben tartó ázsiai darazsak és az új, trópusi betegségeket hordozó szúnyogok a mi életminőségünket is közvetlenül érintik. 

Az alábbiakban azokat a „betolakodókat” mutatjuk be, amelyek jelenleg a legnagyobb felfordulást okozzák hazánkban.

Ázsiai lódarázs (Vespa velutina)
Ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus)
Ázsiai márványpoloska (Halyomorpha halys)
Harlekinkatica (Harmonia axyridis)
Spanyol csupaszcsiga (Arion vulgaris)
Selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis)
Zöld vándorpoloska (Nezara viridula)
Nutria (Myocastor coypus)
Vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans)
Tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata)
Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix)
Jelzőrák (Pacifastacus leniusculus)
Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera)
Mosómedve (Procyon lotor)
Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)
Törpeharcsa (Ameiurus nebulosus)
Amurgéb (Perccottus glenii)
Kínai razbóra (Pseudorasbora parva)
Amerikai fehér medvelepke (Hyphantria cunea)
Naphal (Lepomis gibbosus)
Galéria: Undorító lények pusztítják Magyarországot: a legkártékonyabb idegen fajok
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Ázsiai lódarázs (Vespa velutina): ez a viszonylag frissen megjelent ragadozó elsősorban a méhészek rémálma. Kíméletlenül vadászik a házi méhekre, egy-egy kolónia képes naponta több száz méhet is elpusztítani, a csípése pedig az ember számára is rendkívül fájdalmas, sőt, súlyos allergiás reakciót válthat ki

Az inváziós fajok jelentette fenyegetésről ebben a cikkünkben olvashat részletesebben:
Csendes invázió zajlik Magyarországon: hívatlan vendégek alakítják át hazánk élővilágát

 

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