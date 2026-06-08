Ismeretlen objektumot észleltek a tudósok, senki sem tudja, mi lehet

A Sötét Energia Kamerával (DECam) dolgozó kutatócsoport egy szokatlan eseményt rögzített, amikor a Tejútrendszer egyik közeli kísérőgalaxisa, a Nagy Magellán-felhő (LMC) felé irányították a műszert. A megfigyelés során egy ismeretlen objektum haladt el az egyik csillag előtt, ami a csillag átmeneti kifényesedését okozta. Bár felmerült a gyanú, hogy egy szabadon sodródó bolygóról van szó, a még szakmai lektorálás előtt álló tanulmány szerzői egy sokkal ritkább jelenség lehetőségét is vizsgálják: az ismeretlen objektum akár a világegyetem legelső pillanataiban is létrejöhetett.

Az ismeretlen objektumot a Föld és a Nagy Magellán-felhő között észlelték

Fotó: S.VOLTMER / Bridgeman Images via AFP

Különleges technika kellett az ismeretlen objektum megfigyeléséhez

Mivel a szabadon lebegő, más néven kóbor bolygókat a hagyományos technikákkal nem igazán lehet észlelni, a csillagászok a gravitációs mikrolencsézés módszerére támaszkodnak. A NASA magyarázata szerint a nagy tömegű objektumok jelenléte meghajlítja a téridő szövetét. Amikor egy égitest elhalad a Föld és egy távolabbi objektum között, ez a téridő-görbület lencseként viselkedik, és felnagyítja a háttérben lévő csillag fényét. Ezzel az optikai hatással olyan égitestek jelenléte is kimutatható, amelyek egyébként láthatatlanok maradnának a műszerek számára.

Kóbor bolygó vagy ősi fekete lyuk?

A kutatócsoport eredetileg kóbor bolygók után kutatott, de primordiális, vagyis ősi fekete lyukakat (PBH) is kerestek. Ezek a hipotetikus objektumok az univerzum kialakulásának első néhány másodpercében jöhettek létre, amikor a csillagokat és galaxisokat alkotó por és gáz még sokkal sűrűbben tömörült össze. A valószínűségi elemzések alapján öt nagyságrenddel nagyobb az esélye annak, hogy a Phoebe a Tejútrendszer sötétanyag-halójának része, mint annak, hogy az LMC vagy a Tejútrendszer csillagállományához tartozik.

További vizsgálatokra van szükség

A Phoebe pontos helyzetének és mivoltának meghatározása jelenleg is zajlik. Ha az égitest az LMC-ben található, akkor valószínűleg egy körülbelül 0,1 naptömegű kóbor bolygóról van szó, ami az első extragalaktikus, mikrolencsézéssel felfedezett exobolygót jelentené. Ha viszont a mi galaktikus halónkban helyezkedik el, a tömege a Holdénak csupán a háromszorosa lehet. Ez a kompakt méret tökéletes jelöltté tenné egy ősi fekete lyukra, ami a sötét anyag egyik lehetséges magyarázata is lehet. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az ősi fekete lyukak létezése még nem megerősített tény; ehhez további hasonló objektumok felfedezésére és részletesebb tudományos vizsgálatára van szükség.

A teljes tanulmány az arXiv weboldalon olvasható.