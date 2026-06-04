Aggasztó folyamatot figyeltek meg a tudósok, több ország is eltűnhet a térképről

Dr. Robert Larter, a Brit Antarktiszi Kutatóprogram tengeri geofizikusa szerint akár hónapokon belül megkezdődhet az Ítéletnap-gleccser (vagy más néven Thwaites-gleccser) előtti utolsó jégtakaró-darab szétesése. A felszín alatti vizek melegedése miatt a jégtömeg belülről melegszik, ami fokozatosan elpusztítja a keleti oldalán lévő, védelmet nyújtó jégpajzsot. A műholdképeken már jól láthatóak a növekvő törések és hasadékok, amelyek a belső szerkezet fokozódó törékenységére utalnak.

Fotó az Ítéletnap-gleccserről

Fotó: HANDOUT / NASA

Drámaian emelkedhet a tengerszint az Ítéletnap-gleccser miatt

A gleccser összeomlása hirtelen, több mint 1,8 méteres vízszintemelkedést okozhat a partokon, ami komoly kihívás elé állítja a szigeteket és az alacsonyan fekvő területeket. Hollandia területének mintegy harmada eleve a tengerszint alatt fekszik, így az ország nagymértékben függ a kiépített árvízvédelmi rendszerétől. Bár a jelenlegi védvonalak a becslések szerint egy méteres tengerszint-emelkedésnek még képesek ellenállni, az Ítéletnap-gleccser és a közeli jégtavak esetleges összeomlása komoly kockázatot jelent.

Veszélyeztetett ázsiai és csendes-óceáni területek

Amennyiben a vízszint egy méterrel emelkedik, Banglades mintegy harmada, köztük több nagyváros is víz alá kerülhet.

A becsült adatok döbbenetesek: a 171,5 milliós lakosságból 15-30 millió ember veszítheti el az otthonát a tengerszint változása miatt, így ez a régió az éghajlatváltozás egyik leginkább veszélyeztetett térsége.

A gyors vízszintemelkedés következtében emellett teljesen eltűnhetnek az Indiai- és a Csendes-óceán szigetvilágai, többek között a Maldív-szigetek, Mikronézia, Polinézia és Melanézia. További veszélyeztetett területek közé tartozik Kiribati, a Marshall-szigetek és a Salamon-szigetek, Tuvalu pedig a helyzet súlyossága miatt már egy „digitális sziget” létrehozását is vizsgálja, hogy megőrizhesse kulturális örökségét.

Észak-amerikai nagyvárosok a frontvonalban

Az Egyesült Államok part menti területei szintén jelentős veszélynek vannak kitéve. A tengerszint emelkedése szempontjából olyan nagyvárosok számítanak frontvonalbeli településnek, mint Miami, New York és New Orleans. A gazdasági előrejelzések szerint például a floridai Miami-Dade megye területének akár 60 százaléka is tartósan víz alá kerülhet a jövőben.