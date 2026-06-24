Egy trópusi gyümölcsből készülhet az ínybetegség új ellenszere

A parodontitisz, vagyis a súlyos fogágybetegség krónikus gyulladással járó állapot, amely a fogakat tartó szövetek és a csontállomány károsodását okozhatja. A jelenleg alkalmazott kezelések elsősorban a fertőzés és a gyulladás csökkentésére irányulnak, a sérült szövetek helyreállítása azonban továbbra is komoly kihívást jelent.

A jackfruit tejnedvéből készült biomateriált fogágybetegség kezelésére vizsgálták

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A kutatást a brazíliai Sorocabában működő Pápai Katolikus Egyetem (PUC-SP) munkatársai végezték.

Miért lehet különleges a jackfruit alapú biomateriál?

A kutatók szerint a jackfruitból kinyert latex jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, ezért hosszabb ideig maradhat a kezelt területen. Ez lehetővé teheti a hatóanyagok fokozatos és célzott felszabadulását.

A biomateriál másik összetevője a gránátalmahéj-kivonat, amely ismert antimikrobiális tulajdonságairól. Ehhez adták hozzá a szimvasztatint, amelyet elsősorban koleszterincsökkentő gyógyszerként alkalmaznak, de egyes kutatások szerint gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, valamint elősegítheti a csontképződést.

A kutatók emberi zsírszövetből származó őssejteken tesztelték az anyagot. A vizsgálatok során a szimvasztatint három különböző koncentrációban adagolták a gélhez – számolt be róla a ScienceDaily.

Az eredmények szerint valamennyi vizsgált koncentráció elősegítette az oszteoindukciót, vagyis azt a folyamatot, amely során a sejtek csontképző sejtekké alakulnak. A hatás már két hét után kimutatható volt, három hét elteltével pedig még erősebbnek bizonyult.

A kutatócsoport szerint az eredmények ígéretesek, de egyelőre csak laboratóriumi körülmények között igazolták a biomateriál hatásait. A klinikai alkalmazás előtt további vizsgálatokra van szükség a módszer biztonságosságának és hatékonyságának megerősítésére.

A szakemberek ugyanakkor úgy vélik, hogy a fejlesztés a jövőben új lehetőséget kínálhat a fogágybetegség kezelésében és a károsodott szövetek regenerációjának elősegítésében.