Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

Sport

Máris megvan a foci-vb legfurcsább jelenete? Mindenki a német kapitányról beszél

vitamin

Fény derült a K-vitamin rejtett szuperképességére

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A kutatók egy eddig ismeretlen jelátviteli útvonalat azonosítottak, amely a csontépítő és a csontlebontó sejtek közötti kommunikáció szabályozásában játszik szerepet. Az eredmények szerint a K-vitamin nemcsak a csontok mineralizációját támogatja, hanem hozzájárul a csontszövet folyamatos lebontásának és újjáépülésének összehangolásához is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitamincsontritkulás megelőzésK-vitamincsontritkuláscsontcsontváz

A csontok első pillantásra statikus szerkezeteknek tűnhetnek, valójában azonban folyamatos átalakulásban vannak. A régi csontszövet lebontását speciális sejtek végzik, miközben más sejtek új csontanyagot építenek fel. Ennek az egyensúlynak köszönhető, hogy a csontváz egész életen át megőrzi szilárdságát és alkalmazkodóképességét. A tudósok régóta tudják, hogy a K-vitamin fontos a csontok egészsége szempontjából, de pontos szerepét eddig nem sikerült teljesen feltárni.

A K-vitamin fontos a csontok egészséges szempontjából
A K-vitamin fontos a csontok egészséges szempontjából
Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

Új részlet derült ki a K-vitamin működéséről

A kanadai Montreali Klinikai Kutatóintézet (IRCM) kutatói most egy olyan kommunikációs mechanizmust azonosítottak, amely segíthet megmagyarázni a vitamin hatását.

A kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a K-vitamin-függő γ-karboxiláció a csontépítő osteoblastok és a csontlebontó osteoclastok közötti kapcsolatot. A munkához genetikailag módosított egereket, sejttenyésztéses kísérleteket, molekuláris elemzéseket és képalkotó vizsgálatokat is alkalmaztak.

A kutatók megállapították, hogy a K-vitaminhoz kapcsolódó két fontos enzim elsősorban az osteoblastokban található meg. Ez arra utalt, hogy a vitamin hatásának jelentős része a csontépítő sejteken keresztül érvényesül.

Ennek vizsgálatára a kutatók eltávolították az egyik kulcsfontosságú enzimet, a γ-glutamil-karboxilázt az egerek osteoblastjaiból. Az állatok hat hónapos korukra nagyobb csonttömeggel, valamint sűrűbb és jobban összekapcsolódó csontszerkezettel rendelkeztek.

A részletes elemzések szerint a változás főként annak volt köszönhető, hogy csökkent a csontlebontás mértéke. 

Az érintett egerekben kevesebb osteoclast fejlődött ki, és a csontfelszívódásra utaló biológiai markerek szintje is alacsonyabb volt.

A GAS6 fehérje központi szerepe

A kutatócsoport ezután azt kereste, milyen molekula közvetítheti az osteoblastok és az osteoclastok közötti kommunikációt. Vizsgálataik során a GAS6 nevű jelátviteli fehérjét azonosították.

A laboratóriumi kísérletek szerint a γ-karboxilált GAS6 elősegítette az osteoclastok kialakulását, valamint nagyobb és több sejtmagot tartalmazó sejtek létrejöttét. Ezek a sejtek hatékonyabban bontják a csontszövetet.

Amikor a kutatók gyógyszeresen blokkolták a GAS6 által aktivált AXL és MerTK receptorokat, jelentősen visszaesett az osteoclastok képződése. Ez megerősítette, hogy a GAS6-TAM jelátviteli útvonal fontos szerepet tölt be a folyamat szabályozásában.

Élő állatokban is igazolták a hatást

A kutatók olyan transzgénikus egereket is vizsgáltak, amelyek szervezetében magasabb volt a GAS6 szintje. Ezeknél az állatoknál alacsonyabb csontsűrűséget, több osteoclastot és fokozott csontlebontást figyeltek meg.

A további kísérletek arra utaltak, hogy a GAS6 elsősorban az osteoclastok érésének egy későbbi szakaszát segíti. A fehérje előmozdítja a sejtek összeolvadását, amelynek eredményeként nagyobb, többmagvú osteoclastok jönnek létre.

A kutatók szerint az eredmények új ismereteket nyújtanak arról, hogyan vesz részt a K-vitamin a csontok folyamatos megújulásának szabályozásában.

A GAS6-TAM jelátviteli rendszer részletesebb megértése hosszabb távon hozzájárulhat a csontritkulás és más, fokozott csontlebontással járó betegségek kezelésére szolgáló új terápiák fejlesztéséhez.

  • A tanulmány összességében egy olyan K-vitamin-függő mechanizmust írt le, amelyen keresztül a csontépítő sejtek befolyásolhatják a csontlebontó sejtek érését és működését, ezzel hozzájárulva a csontok egyensúlyának fenntartásához.

A teljes tanulmány a Bone Research című szakfolyóiratban olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!