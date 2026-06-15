Fény derült a K-vitamin rejtett szuperképességére

A csontok első pillantásra statikus szerkezeteknek tűnhetnek, valójában azonban folyamatos átalakulásban vannak. A régi csontszövet lebontását speciális sejtek végzik, miközben más sejtek új csontanyagot építenek fel. Ennek az egyensúlynak köszönhető, hogy a csontváz egész életen át megőrzi szilárdságát és alkalmazkodóképességét. A tudósok régóta tudják, hogy a K-vitamin fontos a csontok egészsége szempontjából, de pontos szerepét eddig nem sikerült teljesen feltárni.
Új részlet derült ki a K-vitamin működéséről
A kanadai Montreali Klinikai Kutatóintézet (IRCM) kutatói most egy olyan kommunikációs mechanizmust azonosítottak, amely segíthet megmagyarázni a vitamin hatását.
A kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a K-vitamin-függő γ-karboxiláció a csontépítő osteoblastok és a csontlebontó osteoclastok közötti kapcsolatot. A munkához genetikailag módosított egereket, sejttenyésztéses kísérleteket, molekuláris elemzéseket és képalkotó vizsgálatokat is alkalmaztak.
A kutatók megállapították, hogy a K-vitaminhoz kapcsolódó két fontos enzim elsősorban az osteoblastokban található meg. Ez arra utalt, hogy a vitamin hatásának jelentős része a csontépítő sejteken keresztül érvényesül.
Ennek vizsgálatára a kutatók eltávolították az egyik kulcsfontosságú enzimet, a γ-glutamil-karboxilázt az egerek osteoblastjaiból. Az állatok hat hónapos korukra nagyobb csonttömeggel, valamint sűrűbb és jobban összekapcsolódó csontszerkezettel rendelkeztek.
A részletes elemzések szerint a változás főként annak volt köszönhető, hogy csökkent a csontlebontás mértéke.
Az érintett egerekben kevesebb osteoclast fejlődött ki, és a csontfelszívódásra utaló biológiai markerek szintje is alacsonyabb volt.
A GAS6 fehérje központi szerepe
A kutatócsoport ezután azt kereste, milyen molekula közvetítheti az osteoblastok és az osteoclastok közötti kommunikációt. Vizsgálataik során a GAS6 nevű jelátviteli fehérjét azonosították.
A laboratóriumi kísérletek szerint a γ-karboxilált GAS6 elősegítette az osteoclastok kialakulását, valamint nagyobb és több sejtmagot tartalmazó sejtek létrejöttét. Ezek a sejtek hatékonyabban bontják a csontszövetet.
Amikor a kutatók gyógyszeresen blokkolták a GAS6 által aktivált AXL és MerTK receptorokat, jelentősen visszaesett az osteoclastok képződése. Ez megerősítette, hogy a GAS6-TAM jelátviteli útvonal fontos szerepet tölt be a folyamat szabályozásában.
Élő állatokban is igazolták a hatást
A kutatók olyan transzgénikus egereket is vizsgáltak, amelyek szervezetében magasabb volt a GAS6 szintje. Ezeknél az állatoknál alacsonyabb csontsűrűséget, több osteoclastot és fokozott csontlebontást figyeltek meg.
A további kísérletek arra utaltak, hogy a GAS6 elsősorban az osteoclastok érésének egy későbbi szakaszát segíti. A fehérje előmozdítja a sejtek összeolvadását, amelynek eredményeként nagyobb, többmagvú osteoclastok jönnek létre.
A kutatók szerint az eredmények új ismereteket nyújtanak arról, hogyan vesz részt a K-vitamin a csontok folyamatos megújulásának szabályozásában.
A GAS6-TAM jelátviteli rendszer részletesebb megértése hosszabb távon hozzájárulhat a csontritkulás és más, fokozott csontlebontással járó betegségek kezelésére szolgáló új terápiák fejlesztéséhez.
- A tanulmány összességében egy olyan K-vitamin-függő mechanizmust írt le, amelyen keresztül a csontépítő sejtek befolyásolhatják a csontlebontó sejtek érését és működését, ezzel hozzájárulva a csontok egyensúlyának fenntartásához.
A teljes tanulmány a Bone Research című szakfolyóiratban olvasható.