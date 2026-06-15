Fény derült a K-vitamin rejtett szuperképességére

A csontok első pillantásra statikus szerkezeteknek tűnhetnek, valójában azonban folyamatos átalakulásban vannak. A régi csontszövet lebontását speciális sejtek végzik, miközben más sejtek új csontanyagot építenek fel. Ennek az egyensúlynak köszönhető, hogy a csontváz egész életen át megőrzi szilárdságát és alkalmazkodóképességét. A tudósok régóta tudják, hogy a K-vitamin fontos a csontok egészsége szempontjából, de pontos szerepét eddig nem sikerült teljesen feltárni.

A K-vitamin fontos a csontok egészséges szempontjából

Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

Új részlet derült ki a K-vitamin működéséről

A kanadai Montreali Klinikai Kutatóintézet (IRCM) kutatói most egy olyan kommunikációs mechanizmust azonosítottak, amely segíthet megmagyarázni a vitamin hatását.

A kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a K-vitamin-függő γ-karboxiláció a csontépítő osteoblastok és a csontlebontó osteoclastok közötti kapcsolatot. A munkához genetikailag módosított egereket, sejttenyésztéses kísérleteket, molekuláris elemzéseket és képalkotó vizsgálatokat is alkalmaztak.

A kutatók megállapították, hogy a K-vitaminhoz kapcsolódó két fontos enzim elsősorban az osteoblastokban található meg. Ez arra utalt, hogy a vitamin hatásának jelentős része a csontépítő sejteken keresztül érvényesül.

Ennek vizsgálatára a kutatók eltávolították az egyik kulcsfontosságú enzimet, a γ-glutamil-karboxilázt az egerek osteoblastjaiból. Az állatok hat hónapos korukra nagyobb csonttömeggel, valamint sűrűbb és jobban összekapcsolódó csontszerkezettel rendelkeztek.

A részletes elemzések szerint a változás főként annak volt köszönhető, hogy csökkent a csontlebontás mértéke.

Az érintett egerekben kevesebb osteoclast fejlődött ki, és a csontfelszívódásra utaló biológiai markerek szintje is alacsonyabb volt.

A GAS6 fehérje központi szerepe

A kutatócsoport ezután azt kereste, milyen molekula közvetítheti az osteoblastok és az osteoclastok közötti kommunikációt. Vizsgálataik során a GAS6 nevű jelátviteli fehérjét azonosították.

A laboratóriumi kísérletek szerint a γ-karboxilált GAS6 elősegítette az osteoclastok kialakulását, valamint nagyobb és több sejtmagot tartalmazó sejtek létrejöttét. Ezek a sejtek hatékonyabban bontják a csontszövetet.

Amikor a kutatók gyógyszeresen blokkolták a GAS6 által aktivált AXL és MerTK receptorokat, jelentősen visszaesett az osteoclastok képződése. Ez megerősítette, hogy a GAS6-TAM jelátviteli útvonal fontos szerepet tölt be a folyamat szabályozásában.