Már Magyarország mellett is terjed a rovar, amitől joggal félhetünk

A keleti lódarázs (Vespa orientalis) eredetileg a forró, száraz térségek lakója; Egyiptomban, a Közel-Keleten, Törökországban, Iránban és az Arab-félszigeten is őshonos. Bár Dél-Európában nem számít szigorúan véve egzotikus fajnak, az utóbbi időben jelentősen kiterjesztette elterjedési területét. Jelenlétét már Olaszországban (az északi régiókban is), Görögországban, Máltán, Cipruson és Dél-Spanyolország bizonyos területein is megerősítették. Sőt, 2025-ben a fajt már a belgiumi Vallóniában is észlelték.
Mik a főbb különbségek a keleti lódarázs és az ázsiai lódarázs között?
A keleti lódarazsat gyakran állítják párhuzamba az ázsiai lódarázzsal (Vespa velutina), ám a két faj morfológiája és viselkedése jelentősen különbözik. A keleti lódarázs domináns színe a vörösesbarna. A potrohán széles, élénksárga sáv látható, amely gyakran két szelvényt is átfog. Lábai szintén vörösesbarna színűek. A királynő 35–40 milliméter hosszú, míg a dolgozók 25–35 milliméteresek. Testfelépítésük nagy és zömök. Velük szemben az ázsiai lódarazsak domináns színe a fekete, karcsúbbak, és jellegzetes sárga lábvégekkel rendelkeznek. Az ázsiai lódarazsak gyakran a kaptárak előtt, hosszan egy helyben repülve vadásznak. A keleti lódarázs nagyobb és nehezebb teste miatt erre a lebegésre kevésbé képes.
A keleti lódarázs imádja a meleget
A keleti lódarázs erősen melegkedvelő (termofil) faj, amely 30 °C felett jelentősen aktívabbá válik. Gyakran fészkel föld alatti üregekben, falakban vagy városi infrastruktúrákban.
A faj egyik legkülönlegesebb képessége, hogy a napsugárzást is képes hasznosítani: a kutikulájában lévő sárga pigmentek hozzájárulnak a fényenergia részleges átalakításához, amely segítheti a hőszabályozást és a rovar anyagcseréjét. Az ázsiai lódarázs esetében hasonló mechanizmust még nem bizonyítottak kísérletesen, de a megfigyelések alapján valószínűsíthető, hogy az a faj is profitál a meleg, napsütéses időből.
Mi segíti a keleti lódarázs terjedését?
A keleti lódarázs terjeszkedését több tényező is elősegíti:
- Az éghajlat felmelegedése.
- Az egyre hosszabbra nyúló és szárazabb nyarak.
- A meleg városi és városkörnyéki környezet.
- Az emberi kereskedelem (kikötők, logisztikai központok) általi passzív szállítás.
Középtávon a nyugat-mediterrán térség, köztük Dél-Franciaország is potenciálisan kedvező lehet a faj megtelepedésére.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület korábbi közleménye szerint a keleti lódarázs már Magyarország közvetlen szomszédságában, Szlovéniában is jelen van.
Egyelőre azonban nincs olyan európai régió, ahol a keleti és az ázsiai lódarázs stabil, azonos területen belüli együttélését igazolták volna, de a jövőben várható, hogy a két faj élettere részben átfedésbe kerül.
A kaptár bejáratánál támad
A keleti lódarázs a méhészetekben a Vespa velutinához hasonló pusztítást végezhet: elfogja a gyűjtő méheket, és megbénítja a kaptár forgalmát. A rovar különösen nyár végén és ősszel jelent komoly veszélyt, amikor az erőforrások szűkösre fordulnak. Mivel a keleti lódarázs nem tud tartósan egy helyben repülni, vadászata javarészt a kaptár bejáratára koncentrálódik.
A támadási stratégiája progresszív:
- A darazsak először a gyűjtő méheket iktatják ki.
- Ezután a bejáratot védő őrméheket is leterítik.
- Miután a kolónia védelmét semlegesítették, bejutnak a kaptárba, és kifosztják azt.
A rovar táplálkozása kifejezetten opportunista; a méheken kívül szerves maradványokat, gyümölcsöket és más rovarokat is válogatás nélkül elfogyaszt.
Mennyire veszélyes az emberre?
A keleti lódarázs nem csupán a méhészeteket fenyegeti, hanem fészkelési szokásai miatt az emberekkel is könnyebben konfliktusba kerülhet. Az ázsiai lódarázs gyakran a magasban (fákon, építményeken) fészkel, ezzel szemben a keleti lódarázs sokszor a talajban alakítja ki rejtekhelyét. Sűrűn használ nyúlüregeket, borzjáratokat vagy elhagyott gyurgyalagüregeket.
Mivel ezek a fészkek nehezen észrevehetők, és rendszerint emberek által használt területeken (kertekben, ösvények mellett, mezőgazdasági területeken) vannak, rendkívül megnő a véletlen találkozások kockázata.
A faj nagyon gyorsan reagál, és agresszíven védi fészkét: már mintegy 1,5 méteres távolságból látszólagos provokáció nélkül is támadhat.
Hogyan lehet védekezni a keleti lódarázs ellen?
A keleti lódarázs csapdázása jelenleg nehezebb feladat, mint az ázsiai lódarázs megfékezése. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy tavasszal egyelőre nincs olyan hatékony csalétek, amellyel az alapító királynőket sikeresen be lehetne fogni. Az illatosított, cukoralapú csalétkek (pl. glükóz) csak egy bizonyos időszakban hatékonyak a dolgozók ellen: jellemzően ősszel, amikor a fészek fehérjeigénye csökken, és a rovarok a szénhidrátban dús táplálékok felé fordulnak. Mivel a keleti lódarázs nagyobb testű, a csapdák bejárati nyílását is nagyobb átmérőjűre kell cserélni, hiszen a Vespa velutinánál használt nyílások itt nem hatékonyak. A kaptárbejárathoz kihelyezett csapdák azonban eredményesnek bizonyulnak, mivel egyszerre védik a méhkolóniát, és befogják a fehérjét kereső lódarazsakat.
Jelenleg a méhészek számára a leghatékonyabb védekezési stratégiák az alábbiak:
- A kaptárbejáratok fizikai védelme.
- A dolgozó darazsak célzott csapdázása a kritikus hónapokban
- A támadási csúcsidőszakokban a méhcsaládok intenzív táplálása, megerősítése, hogy a kolóniák elég erősek legyenek a darázstámadások kivédésére.