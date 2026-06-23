Már Magyarország mellett is terjed a rovar, amitől joggal félhetünk

A kaptár bejáratánál támad

A keleti lódarázs a méhészetekben a Vespa velutinához hasonló pusztítást végezhet: elfogja a gyűjtő méheket, és megbénítja a kaptár forgalmát. A rovar különösen nyár végén és ősszel jelent komoly veszélyt, amikor az erőforrások szűkösre fordulnak. Mivel a keleti lódarázs nem tud tartósan egy helyben repülni, vadászata javarészt a kaptár bejáratára koncentrálódik.

A támadási stratégiája progresszív:

A darazsak először a gyűjtő méheket iktatják ki.

Ezután a bejáratot védő őrméheket is leterítik.

Miután a kolónia védelmét semlegesítették, bejutnak a kaptárba, és kifosztják azt.

A rovar táplálkozása kifejezetten opportunista; a méheken kívül szerves maradványokat, gyümölcsöket és más rovarokat is válogatás nélkül elfogyaszt.

Mennyire veszélyes az emberre?

A keleti lódarázs nem csupán a méhészeteket fenyegeti, hanem fészkelési szokásai miatt az emberekkel is könnyebben konfliktusba kerülhet. Az ázsiai lódarázs gyakran a magasban (fákon, építményeken) fészkel, ezzel szemben a keleti lódarázs sokszor a talajban alakítja ki rejtekhelyét. Sűrűn használ nyúlüregeket, borzjáratokat vagy elhagyott gyurgyalagüregeket.

Mivel ezek a fészkek nehezen észrevehetők, és rendszerint emberek által használt területeken (kertekben, ösvények mellett, mezőgazdasági területeken) vannak, rendkívül megnő a véletlen találkozások kockázata.

A faj nagyon gyorsan reagál, és agresszíven védi fészkét: már mintegy 1,5 méteres távolságból látszólagos provokáció nélkül is támadhat.

Hogyan lehet védekezni a keleti lódarázs ellen?

A keleti lódarázs csapdázása jelenleg nehezebb feladat, mint az ázsiai lódarázs megfékezése. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy tavasszal egyelőre nincs olyan hatékony csalétek, amellyel az alapító királynőket sikeresen be lehetne fogni. Az illatosított, cukoralapú csalétkek (pl. glükóz) csak egy bizonyos időszakban hatékonyak a dolgozók ellen: jellemzően ősszel, amikor a fészek fehérjeigénye csökken, és a rovarok a szénhidrátban dús táplálékok felé fordulnak. Mivel a keleti lódarázs nagyobb testű, a csapdák bejárati nyílását is nagyobb átmérőjűre kell cserélni, hiszen a Vespa velutinánál használt nyílások itt nem hatékonyak. A kaptárbejárathoz kihelyezett csapdák azonban eredményesnek bizonyulnak, mivel egyszerre védik a méhkolóniát, és befogják a fehérjét kereső lódarazsakat.

Jelenleg a méhészek számára a leghatékonyabb védekezési stratégiák az alábbiak: