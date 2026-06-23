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invazív faj

Már Magyarország mellett is terjed a rovar, amitől joggal félhetünk

1 órája
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A klímaváltozás miatt már Európa sincs biztonságban az egzotikus invazív rovaroktól. Ezek egyik legfélelmetesebb képviselője a keleti lódarázs, amely az utóbbi időben Dél-Európában pusztít. A melegkedvelő rovarfaj nem kizárólag a méhészeknek okoz fejfájást, de fészkelési szokásai miatt a hétköznapi emberekre is veszélyt jelent.
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invazív fajdarázsveszélyes rovarokrovarinvazív fajokázsiai lódarázs

A keleti lódarázs (Vespa orientalis) eredetileg a forró, száraz térségek lakója; Egyiptomban, a Közel-Keleten, Törökországban, Iránban és az Arab-félszigeten is őshonos. Bár Dél-Európában nem számít szigorúan véve egzotikus fajnak, az utóbbi időben jelentősen kiterjesztette elterjedési területét. Jelenlétét már Olaszországban (az északi régiókban is), Görögországban, Máltán, Cipruson és Dél-Spanyolország bizonyos területein is megerősítették. Sőt, 2025-ben a fajt már a belgiumi Vallóniában is észlelték.

Keleti lódarázs (Vespa orientalis)
Keleti lódarázs (Vespa orientalis)
Fotó: KPFC / Wikimedia Commons

Mik a főbb különbségek a keleti lódarázs és az ázsiai lódarázs között? 

A keleti lódarazsat gyakran állítják párhuzamba az ázsiai lódarázzsal (Vespa velutina), ám a két faj morfológiája és viselkedése jelentősen különbözik. A keleti lódarázs domináns színe a vörösesbarna. A potrohán széles, élénksárga sáv látható, amely gyakran két szelvényt is átfog. Lábai szintén vörösesbarna színűek. A királynő 35–40 milliméter hosszú, míg a dolgozók 25–35 milliméteresek. Testfelépítésük nagy és zömök. Velük szemben az ázsiai lódarazsak domináns színe a fekete, karcsúbbak, és jellegzetes sárga lábvégekkel rendelkeznek. Az ázsiai lódarazsak gyakran a kaptárak előtt, hosszan egy helyben repülve vadásznak. A keleti lódarázs nagyobb és nehezebb teste miatt erre a lebegésre kevésbé képes. 

Keleti lódarázs, Keletilódarázs, (Vespa orientalis)
Keleti lódarázs, Keletilódarázs, (Vespa orientalis)
Keleti lódarázs, Keletilódarázs, (Vespa orientalis)
Keleti lódarázs, Keletilódarázs, (Vespa orientalis)
keleti lódarázs
keleti lódarázs
keleti lódarázs
keleti lódarázs
Galéria: Már Európában is terjed a rovar, amitől sokan rettegnek
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A keleti lódarázs eredetileg a forró, száraz térségek lakója

A keleti lódarázs imádja a meleget 

A keleti lódarázs erősen melegkedvelő (termofil) faj, amely 30 °C felett jelentősen aktívabbá válik. Gyakran fészkel föld alatti üregekben, falakban vagy városi infrastruktúrákban. 

A faj egyik legkülönlegesebb képessége, hogy a napsugárzást is képes hasznosítani: a kutikulájában lévő sárga pigmentek hozzájárulnak a fényenergia részleges átalakításához, amely segítheti a hőszabályozást és a rovar anyagcseréjét. Az ázsiai lódarázs esetében hasonló mechanizmust még nem bizonyítottak kísérletesen, de a megfigyelések alapján valószínűsíthető, hogy az a faj is profitál a meleg, napsütéses időből. 

Mi segíti a keleti lódarázs terjedését? 

A keleti lódarázs terjeszkedését több tényező is elősegíti: 

  • Az éghajlat felmelegedése. 
  • Az egyre hosszabbra nyúló és szárazabb nyarak. 
  • A meleg városi és városkörnyéki környezet. 
  • Az emberi kereskedelem (kikötők, logisztikai központok) általi passzív szállítás. 

Középtávon a nyugat-mediterrán térség, köztük Dél-Franciaország is potenciálisan kedvező lehet a faj megtelepedésére. 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület korábbi közleménye szerint a keleti lódarázs már Magyarország közvetlen szomszédságában, Szlovéniában is jelen van.

Egyelőre azonban nincs olyan európai régió, ahol a keleti és az ázsiai lódarázs stabil, azonos területen belüli együttélését igazolták volna, de a jövőben várható, hogy a két faj élettere részben átfedésbe kerül. 

A kaptár bejáratánál támad 

A keleti lódarázs a méhészetekben a Vespa velutinához hasonló pusztítást végezhet: elfogja a gyűjtő méheket, és megbénítja a kaptár forgalmát. A rovar különösen nyár végén és ősszel jelent komoly veszélyt, amikor az erőforrások szűkösre fordulnak. Mivel a keleti lódarázs nem tud tartósan egy helyben repülni, vadászata javarészt a kaptár bejáratára koncentrálódik.

A támadási stratégiája progresszív: 

  • A darazsak először a gyűjtő méheket iktatják ki. 
  • Ezután a bejáratot védő őrméheket is leterítik. 
  • Miután a kolónia védelmét semlegesítették, bejutnak a kaptárba, és kifosztják azt.

A rovar táplálkozása kifejezetten opportunista; a méheken kívül szerves maradványokat, gyümölcsöket és más rovarokat is válogatás nélkül elfogyaszt. 

Mennyire veszélyes az emberre? 

A keleti lódarázs nem csupán a méhészeteket fenyegeti, hanem fészkelési szokásai miatt az emberekkel is könnyebben konfliktusba kerülhet. Az ázsiai lódarázs gyakran a magasban (fákon, építményeken) fészkel, ezzel szemben a keleti lódarázs sokszor a talajban alakítja ki rejtekhelyét. Sűrűn használ nyúlüregeket, borzjáratokat vagy elhagyott gyurgyalagüregeket. 

Mivel ezek a fészkek nehezen észrevehetők, és rendszerint emberek által használt területeken (kertekben, ösvények mellett, mezőgazdasági területeken) vannak, rendkívül megnő a véletlen találkozások kockázata. 

A faj nagyon gyorsan reagál, és agresszíven védi fészkét: már mintegy 1,5 méteres távolságból látszólagos provokáció nélkül is támadhat. 

Hogyan lehet védekezni a keleti lódarázs ellen? 

A keleti lódarázs csapdázása jelenleg nehezebb feladat, mint az ázsiai lódarázs megfékezése. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy tavasszal egyelőre nincs olyan hatékony csalétek, amellyel az alapító királynőket sikeresen be lehetne fogni. Az illatosított, cukoralapú csalétkek (pl. glükóz) csak egy bizonyos időszakban hatékonyak a dolgozók ellen: jellemzően ősszel, amikor a fészek fehérjeigénye csökken, és a rovarok a szénhidrátban dús táplálékok felé fordulnak. Mivel a keleti lódarázs nagyobb testű, a csapdák bejárati nyílását is nagyobb átmérőjűre kell cserélni, hiszen a Vespa velutinánál használt nyílások itt nem hatékonyak. A kaptárbejárathoz kihelyezett csapdák azonban eredményesnek bizonyulnak, mivel egyszerre védik a méhkolóniát, és befogják a fehérjét kereső lódarazsakat. 

Jelenleg a méhészek számára a leghatékonyabb védekezési stratégiák az alábbiak: 

  1. A kaptárbejáratok fizikai védelme. 
  2. A dolgozó darazsak célzott csapdázása a kritikus hónapokban
  3. A támadási csúcsidőszakokban a méhcsaládok intenzív táplálása, megerősítése, hogy a kolóniák elég erősek legyenek a darázstámadások kivédésére.

 

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