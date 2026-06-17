Kiderült a népszerű fogyasztószer sötét oldala, amivel senki sem számolt

Az utóbbi években új dimenziókat nyitottak az elhízás kezelésében a GLP–1 receptoragonisták, köztük a szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek. Egy friss vizsgálat szerint azonban a páciensek olyan mértékben hagyatkoznak a kezelésre, hogy az már a testmozgás rovására megy.

Csökkent a GLP–1 használók fizikai aktivitása, ami további egészségügyi kockázatokat jelenthet

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Kevesebbet mozogtak a GLP–1 gyógyszer felírása után

Az illinois-i HSHS Saint John's Kórház orvosai és kutatótársaik olyan elhízással élő emberek aktivitási adatait elemezték, akiknek GLP–1 gyógyszert írtak fel. A vizsgálat alapjául Fitbit-eszközökkel rögzített mozgásadatokat használtak fel.

A kutatók az amerikai „All of Us” egészségügyi program adatbázisából választották ki azt a 753 résztvevőt, akiknél a gyógyszer felírása előtti és utáni aktivitási adatok egyaránt rendelkezésre álltak. A vizsgált készítmények között szerepeltek a szemaglutid- és tirzepatid-alapú gyógyszerek, valamint régebbi hatóanyagok, például a liraglutid és a dulaglutid.

Az eredmények szerint a résztvevők fizikai aktivitása összességében csökkent a kezelés megkezdését követően. Az átlagos napi lépésszám 5047-ről 4487-re esett vissza, míg a közepes vagy intenzív mozgással töltött idő napi 28 percről 22 percre csökkent.

A visszaesés különösen a férfiaknál, valamint azoknál volt kifejezettebb, akik mozgásszervi fájdalmakról is beszámoltak.

Miért fontos a rendszeres testmozgás?

A testmozgás nem a fogyás elsődleges tényezője, de fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében. Fogyás során ugyanis nemcsak zsírszövet, hanem zsírmentes testtömeg is elveszhet, amelynek része lehet az izomzat is. A rendszeres mozgás segíthet mérsékelni ezt a folyamatot, és hozzájárulhat a fizikai erőnlét fenntartásához.

A GLP–1 terápiák átlagosan hatékonyabb fogyást eredményeznek, mint az önmagában végzett életmódváltás. A kutatók ezért arra voltak kíváncsiak, hogy a jelentős testsúlycsökkenés miként befolyásolja a betegek mozgási szokásait.

Előzetes eredményekről van szó

A vizsgálat eredményeit az Endocrine Society éves konferenciáján, az ENDO 2026 rendezvényen mutatják be. Mivel a kutatás egyelőre konferencia-előadás formájában ismert, az eredményeket óvatosan kell értékelni.