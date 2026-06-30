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kreatin

Sokan nem tudják: egy népszerű étrend-kiegészítő segíthet a depresszió leküzdésében

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A kreatint legtöbben sporttáplálkozási étrend-kiegészítőként ismerik, de a kutatók egyre több lehetséges egészségügyi hatását vizsgálják. Szerepét most a depresszió kezelésében elemezték. Egy új áttekintő tanulmány arra jutott, hogy az eddigi eredmények biztatók, de még nem elegendők a rutinszerű alkalmazás ajánlásához.
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kreatinkutatásdepresszió

A kreatin nemcsak a sportolók körében népszerű étrend-kiegészítő lehet, hanem a jövőben a depresszió kezelésében is szerepet kaphat. Egy új, a Brain Medicine tudományos folyóiratban megjelent szisztematikus áttekintés szerint azonban a jelenlegi bizonyítékok még nem elegendők ahhoz, hogy a készítményt erre a célra rutinszerűen ajánlják.

depresszióA kreatin kutatásában szereplő klinikai vizsgálatok többségében a résztvevők nők voltak, ezért további kutatások szükségesek más csoportok bevonásával is (képünk illusztráció) Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels
A kreatin kutatásában szereplő klinikai vizsgálatok többségében a résztvevők nők voltak, ezért további kutatások szükségesek más csoportok bevonásával is (képünk illusztráció)
Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

A kanadai Ottawai Egyetem kutatói öt randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezték. A kutatásokban összesen 238 résztvevő szerepelt, akik közül 126-an kreatint, 112-en pedig placebót kaptak.

A vizsgálatok Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Izraelben és Indiában zajlottak. Négy kutatás súlyos depresszióban szenvedő betegeket vizsgált, egy pedig bipoláris zavar depressziós epizódjában részt vevő pácienseket.

Milyen eredményeket mutatott a kreatin?

Az öt vizsgálat közül kettő kedvező eredményeket mutatott – számolt be róla a ScienceDaily.

Az egyik kutatásban a napi öt gramm kreatint antidepresszáns kezelés mellett alkalmazták, és a résztvevőknél nagyobb mértékben csökkentek a depressziós tünetek, mint a placebót kapó csoportban. Egy másik vizsgálatban a kreatint kognitív viselkedésterápiával együtt adták, és szintén kedvezőbb eredményeket tapasztaltak.

A fennmaradó három vizsgálat ugyanakkor nem talált érdemi különbséget a kreatint és a placebót kapó betegek között.

Miért merült fel a kreatin szerepe a depresszióban?

A kutatók szerint az agy rendkívül nagy energiaigényű szerv, a kreatin pedig fontos szerepet játszik a sejtek energiaellátásában. Korábbi vizsgálatok arra is utaltak, hogy hangulatzavarok esetén megváltozhat az agy kreatin-anyagcseréje.

Emellett feltételezik, hogy a kreatin hatással lehet a dopamin és a szerotonin működésére is, amelyek a hangulatszabályozás szempontjából kiemelt jelentőségű ingerületátvivő anyagok.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek az összefüggések egyelőre nem bizonyítják, hogy a kreatin közvetlenül javítaná a depresszió tüneteit.

Az áttekintés szerint a kreatin alkalmazása során elsősorban enyhe emésztőrendszeri panaszokat figyeltek meg mellékhatásként. Ugyanakkor a bipoláris zavarban szenvedő résztvevők közül két esetben hipomániás vagy mániás epizód alakult ki, ezért ezen a területen további kutatásokra van szükség.

A szerzők szerint a jelenlegi klinikai vizsgálatok kis létszámúak voltak, rövid ideig tartottak, és többségükben nőket vontak be. Emiatt a rendelkezésre álló bizonyítékok még nem elegendők ahhoz, hogy a kreatint a depresszió kezelésének bevett eszközeként alkalmazzák.

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