A férfiak titkos vesztesége: csendben eltűnik az Y-kromoszóma

A Y-kromoszóma az emberi genom legkisebb kromoszómája, amely a férfiak biológiai nemét meghatározó genetikai információt hordozza. Évtizedeken keresztül a tudósok azt hitték, hogy ez a kromoszóma viszonylag kevés fontos gént tartalmaz a nemi jellegeken kívül. Mostanra azonban kiderült, hogy ez a feltételezés téves volt, és a Y-kromoszóma elvesztése súlyos következményekkel járhat a szervezet egészére nézve.

Emberi X- és Y-kromoszóma

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Veszélyezteti az egészséget a Y-kromoszóma hiánya

Jennifer Hughes, a Massachusetts Institute of Technology tudósa és kutatócsapata végre megfejtette, hogy miért veszélyezteti az egészséget a Y-kromoszóma hiánya. A kutatók egereken végzett kísérleteikben kimutatták, hogy azok az állatok, amelyeknél mesterségesen előidézték a Y-kromoszóma elvesztését, gyorsabban öregedtek és rövidebb ideig éltek, mint társaik.

A kutatás legmeglepőbb eredménye az volt, hogy a Y-kromoszóma elvesztése gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben. Jennifer Hughes és kollégái megfigyelték, hogy a mLOY-val rendelkező sejtekben fokozott immunválasz alakul ki, ami károsítja a szöveteket. Különösen a szívizom esetében tapasztaltak súlyos elváltozásokat, ami magyarázatot adhat arra, miért gyakoribb a szívbetegség az idősebb férfiak körében.

Továbbá a kutatók felfedezték, hogy a Y-kromoszóma tartalmaz olyan géneket, amelyek az immunrendszer megfelelő működéséhez szükségesek. Amikor ezek a gének hiányoznak, a szervezet védekező mechanizmusai megzavarodnak, és autoimmunszerű reakciók léphetnek fel. Ez a felfedezés teljesen új megvilágításba helyezi a korábban „genetikai szemétnek" tartott Y-kromoszóma szerepét.

Új utak a megelőzésben és kezelésben

Az új eredmények izgalmas lehetőségeket nyitnak meg a korral járó betegségek kezelésében. A kutatók most azon dolgoznak, hogy kifejlesszenek olyan terápiákat, amelyek megakadályozhatják vagy lassíthatják a Y-kromoszóma elvesztését. Emellett vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a már bekövetkezett elvesztés káros hatásait csökkentsék.

A tudomány ezzel a felfedezéssel újabb lépést tett előre az öregedés megértésében. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csak a férfiakat érinti, hiszen a családtagok és az egészségügyi rendszer számára is új kihívásokat jelent. A kutatók remélik, hogy a közeljövőben szűrőprogramokat indíthatnak, amelyek segítenek azonosítani azokat a férfiakat, akiknél fokozott a Y-kromoszóma elvesztésének kockázata, ezáltal időben megelőzve a súlyos szövődményeket.