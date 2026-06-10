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vitamin

Folyton hulla fáradt vagy? Ez a két vitamin hiányzik a testedből

41 perce
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Folyton bágyadtnak, dekoncentráltnak érzed magad, és még a kávé sem frissít fel? Egy friss kutatás szerint összefüggés van a B12-vitamin és a folsav hiánya, valamint a krónikus fáradtság és a csökkent motiváció között. A vizsgálatok alapján a táplálkozás fontos szerepet játszik az energiaszint fenntartásában még az egészséges felnőttek esetében is.
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vitaminmotivációfáradtságtáplálkozás

A krónikus fáradtság sok embert érint a modern életvitel, a sok munka és a sűrű időbeosztás miatt. A kimerültséget az esetek többségében a stressz és a kevés pihenés számlájára írják. A kutatók szerint azonban a táplálkozás is jelentős szerepet játszik a probléma kialakulásában. Az Oszakai Fővárosi Egyetem kutatócsoportja Hiroaki Kanouchi professzor vezetésével azt vizsgálta, hogyan hat a vitaminhiány az egészséges felnőttek állapotára. 

Összefüggés van a B12-vitamin és a folsav hiánya, valamint a krónikus fáradtság és a csökkent motiváció között
Összefüggés van a B12-vitamin és a folsav hiánya, valamint a krónikus fáradtság és a csökkent motiváció között
Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Mi áll pontosan a krónikus fáradtság hátterében?

A kutatás a folsavra (B9-vitamin) és a B12-vitaminra fókuszált. Ezek a tápanyagok elengedhetetlenek a szervezet normál működéséhez. Amikor a szintjük lecsökken a szervezetben, egy vérben található biomarker, a homocisztein koncentrációja megnő. 

A kutatók közel 600 egészséges japán felnőtt vérében mérték meg a homocisztein, a folsav és a B12-vitamin szintjét. A résztvevők emellett a fáradtságot és a motivációt felmérő kérdőíveket is kitöltöttek. 

Az eredmények szerint a magasabb homociszteinszinttel rendelkező alanyoknál nemtől függetlenül alacsonyabb volt a B12-vitamin és a folsav mennyisége. 

Eltérések a férfiak és a nők között

A kutatócsoport külön is kiértékelte a férfiak és a nők adatait. Az elemzés során figyelembe vettek más befolyásoló tényezőket is, mint például az életkort, az alvásidőt, a munkaterhelést és az étrendet. 

Kiderült, hogy a magasabb homociszteinszint a férfiaknál jellemzően nagyobb fizikai fáradtsággal járt együtt. A nőknél ugyanez az emelkedett érték inkább alacsonyabb motivációval párosult. 

A kiegyensúlyozott étrend jelentősége

Kanouchi professzor kiemelte, hogy a vérben mért magas homociszteinszintet korábban elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekkel, a demenciával, valamint a csonttörésekkel hozták összefüggésbe. A jelenlegi eredmények azonban kiemelik, hogy a jövőben a fáradtságra és a motivációra is figyelmet kell fordítani ennek kapcsán. 

A szakértő rámutatott, hogy a homociszteinszint emelkedése a napi szintű kiegyensúlyozott táplálkozással előzhető meg. A megfelelő tápanyagok hiánya ugyanis még alapvetően egészséges embereknél is krónikus fáradtságot idézhet elő.

A teljes tanulmány a Nutrients folyóiratban olvasható.

 

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